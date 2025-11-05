Miguel Trauco confesó cómo se gestó la decisión del penal errado por Álex Valera en el repechaje: ”Hasta hoy me lamento”

Esto contó el lateral de Alianza Lima. (Video: El Var de Olcese)

Quedará como materia de estudio a la historia contrafáctica qué hubiera pasado si el avión que trasladaba a la selección peruana a Doha fungía como una verdadera concentración deportiva. También si la presencia de Paolo Guerrero habría ayudado en la tanda de penales en Catar. Por lo pronto, las certezas son pocas y se limitan a las declaraciones de los protagonistas: Miguel Trauco ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y explicó cómo se gestó el penal de Álex Valera.

El por entonces jugador del AS Saint-Étienne confesó una inédita conversación entre Carlos Zambrano, Christofer Gonzales y él. Según relató en El VAR con Olcese, el Kaiser era el encargado de ejecutar el tiro que mantendría a Perú con vida en la serie. Sin embargo, el defensor central reculó. ”Zambrano dijo que iba a patear el sexto, pero cuando ellos hacen el quinto, Zambrano nos dice, a mí y Canchita, ‘vayan uno de ustedes’”, contó.

El mini cónclave entre Gonzáles inició y ninguno quiso asumir la responsabilidad. Al tanto de la discusión, surgió la figura de Álex Valera. ”Voy yo”, dijo el ariete de Universitario. Lo que vino fue la lamentable eliminación de Perú en el país beduino. El hecho desencadenó una crisis prolongada hasta el próximo proceso en Videna, al mando de Agustín Lozano.

La revelación de Miguel Trauco sobre la tanda de penales entre Perú y Australia. Crédito: Difusión.

“Es algo que me lamento hasta el día de hoy”, agregó el exjugador del Flamengo de Brasil. Más adelante, explicó que el episodio en Catar le sirvió como aprendizaje, puesto que a inicios del 2025 le tocó vivir otra tanda de penales, esta vez defendiendo la camiseta de Alianza Lima.

“Por eso, contra Boca dije ‘yo pateo’. Prefiero quedarme afuera intentando, no quedarme afuera por dejar que otro intente. Desde ahí dije ‘nunca más dejo que alguien más tome mi responsabilidad‘. Es algo de lo que aprendí mucho. Hasta ahora me sigo lamentando”, concluyó.

Trauco y la línea de trabajo de Juan Reynoso

Seguirá como una incógnita la siguiente afirmación de Miguel Trauco: ”Si Juan se hubiera quedado en la selección, íbamos al Mundial”. El deportista destacó el trabajo técnico en la planificación de los entrenamientos. “Todos estábamos contentos”, subrayó.

“Lógicamente, no se dieron los resultados pero a veces es culpa del entrenador y más de los jugadores. En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro ‘prime’. Al final le echaron la culpa a él porque no es tan amigo de periodistas, no sé qué tiene con los periodistas”, compartió.

El lateral izquierdo aseguró que, con Juan Reynoso, la 'bicolor' clasificaba al Mundial. (Video: El VAR de Olcese)

La reconciliación de Valera

Desde que se decantó por el fútbol profesional en lugar del playa en 2017, Alex Valera no había registrado números tan prolíficos como el presente curso. El nacido en Pomalca hace 29 años se despachó con 17 goles y seis asistencias, erigiéndose como una pieza capital en el andamiaje del equipo de Jorge Fossati.

En las dos temporadas previas, existía consenso en que el ariete extranjero reclutado por la dirigencia ‘merengue’ no cumplía con las expectativas. Esta edición de la Liga 1 no fue la excepción. No obstante, el peruano se hizo cargo de las dianas y despejó las dudas en el ataque.

Su futuro parece establecerse en Campo Mar, al menos por todo el 2027, año en que culmina su vinculo con la institución de Odriozola. Conviene destacar, además, que su entorno empresarial ve con buenos ojos una nueva oportunidad en el extranjero, ratificada por sus cifras de un memorable 2025.