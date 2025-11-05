La lucha por cupo a la Copa Libertadores 2026: ¿la convocatoria de Perú puede perjudicar a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 2025, pero la competencia todavía no terminó. Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal están luchando por llegar de la mejor manera a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Solo quedan dos jornadas que definirá las llaves del repechaje por los cupos al próximo torneo internacional.

Los ‘dorados’ y los ‘blanquiazules’ están peleando por quedarse en el segundo lugar en la tabla acumulada. Hoy, miércoles 5 de noviembre, el equipo de Néstor Gorosito chocará con Los Chankas en Andahuaylas por partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Este choque es importante para las aspiraciones del cuadro victoriano, solo le servirá la victoria para quedar en la segunda ubicación, lugar que es de los cusqueños con 64 puntos, dos menos tienen los ‘íntimos’.

Sin embargo, esa disputa podría verse perjudicada por la fecha FIFA, donde la selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en tierras rusas, el próximo el miércoles 12 de noviembre y el martes 18 de noviembre, respectivamente.

¿La convocatoria de Perú perjudicará a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Se conoció que hoy, miércoles 5 de noviembre, se conocerá la lista de convocados de Perú para afrontar los duelos con Rusia y Chile por la fecha FIFA. Manuel Barreto confirmará a los jugadores que llamará para la gira internacional en tierras rusas, pero eso genera preocupación a Alianza Lima y Sporting Cristal.

El técnico interino de la ‘bicolor’ tendría pensado en convocar a futbolistas ‘blanquiazules’ y ‘celestes’, pero eso podría afectar a los clubes en su lucha por definir los cupos de la Copa Libertadores 2026.

“En esta nueva pelea por el Perú 2, son tres confirmados porque Melgar ya se quedó sin opciones. Están Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal en ese orden. Alianza juega contra Los Chancas en un partido que debe, pero también están los amistosos de la selección en el medio. En un viaje a Rusia, donde van a llegar aproximadamente el jueves 20 de noviembre, porque el partido es el martes 18, pero el regreso con tanta escala va a ser el jueves 20 y el fin de semana 22 y 23 de noviembre se juega la última fecha del Clausura”, informó Enrique de la Rosa en el programa ‘Al Ángulo’.

Manuel Barreto durante los entrenamientos como entrenador interino de Perú. - Crédito: FPF

Además, el periodista deportivo reveló a los jugadores de Alianza y Cristal que estarán en la nómina. Y aseguró que Barreto no tomará en cuenta los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 para armar su lista.

“Uno entendería que no van a llamar a muchos jugadores de estos tres equipos a esta selección, pero tengo entendido que no va a haber ninguna regulación y van a llamar básicamente a una selección muy parecida a la anterior. Por ejemplo, Cristal llevó a cinco, creo que ahora va a llevar a seis, donde la ‘U’ llevó a bastantes jugadores; ahora se le va a sumar probablemente Jairo Vélez, y en Alianza va a ir Renzo Garcés, va a ir Kevin Quevedo probablemente; de Cusco FC irá Pedro Díaz. El tema es qué tanto esto puede afectarle a estos dos clubes en llegar a ser segundo o a todos, o también a llegar a estos playoffs cansados, ¿no?“, añadió.