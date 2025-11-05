Perú Deportes

La lucha por cupo a la Copa Libertadores 2026: ¿la convocatoria de Perú puede perjudicar a Alianza Lima y Sporting Cristal?

La lista de convocados se conocerá hoy, miércoles 5 de noviembre, tras el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas en Andahuaylas. Entérate qué jugadores ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ serán llamados para los duelo con Rusia y Chile por la fecha FIFA

Guardar

Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 2025, pero la competencia todavía no terminó. Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal están luchando por llegar de la mejor manera a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Solo quedan dos jornadas que definirá las llaves del repechaje por los cupos al próximo torneo internacional.

Los ‘dorados’ y los ‘blanquiazules’ están peleando por quedarse en el segundo lugar en la tabla acumulada. Hoy, miércoles 5 de noviembre, el equipo de Néstor Gorosito chocará con Los Chankas en Andahuaylas por partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Este choque es importante para las aspiraciones del cuadro victoriano, solo le servirá la victoria para quedar en la segunda ubicación, lugar que es de los cusqueños con 64 puntos, dos menos tienen los ‘íntimos’.

Sin embargo, esa disputa podría verse perjudicada por la fecha FIFA, donde la selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en tierras rusas, el próximo el miércoles 12 de noviembre y el martes 18 de noviembre, respectivamente.

¿La convocatoria de Perú perjudicará a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Se conoció que hoy, miércoles 5 de noviembre, se conocerá la lista de convocados de Perú para afrontar los duelos con Rusia y Chile por la fecha FIFA. Manuel Barreto confirmará a los jugadores que llamará para la gira internacional en tierras rusas, pero eso genera preocupación a Alianza Lima y Sporting Cristal.

El técnico interino de la ‘bicolor’ tendría pensado en convocar a futbolistas ‘blanquiazules’ y ‘celestes’, pero eso podría afectar a los clubes en su lucha por definir los cupos de la Copa Libertadores 2026.

“En esta nueva pelea por el Perú 2, son tres confirmados porque Melgar ya se quedó sin opciones. Están Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal en ese orden. Alianza juega contra Los Chancas en un partido que debe, pero también están los amistosos de la selección en el medio. En un viaje a Rusia, donde van a llegar aproximadamente el jueves 20 de noviembre, porque el partido es el martes 18, pero el regreso con tanta escala va a ser el jueves 20 y el fin de semana 22 y 23 de noviembre se juega la última fecha del Clausura”, informó Enrique de la Rosa en el programa ‘Al Ángulo’.

Manuel Barreto durante los entrenamientos
Manuel Barreto durante los entrenamientos como entrenador interino de Perú. - Crédito: FPF

Además, el periodista deportivo reveló a los jugadores de Alianza y Cristal que estarán en la nómina. Y aseguró que Barreto no tomará en cuenta los ‘play offs’ de la Liga 1 2025 para armar su lista.

“Uno entendería que no van a llamar a muchos jugadores de estos tres equipos a esta selección, pero tengo entendido que no va a haber ninguna regulación y van a llamar básicamente a una selección muy parecida a la anterior. Por ejemplo, Cristal llevó a cinco, creo que ahora va a llevar a seis, donde la ‘U’ llevó a bastantes jugadores; ahora se le va a sumar probablemente Jairo Vélez, y en Alianza va a ir Renzo Garcés, va a ir Kevin Quevedo probablemente; de Cusco FC irá Pedro Díaz. El tema es qué tanto esto puede afectarle a estos dos clubes en llegar a ser segundo o a todos, o también a llegar a estos playoffs cansados, ¿no?“, añadió.

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalManuel BarretoSelección peruanoSelección de RusiaSelección de ChileLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sebastián Britos anhela mantenerse en Universitario, aunque desconoce la postura de la directiva: “No sé si seguiré, yo quiero seguir”

El portero uruguayo, de 37 años, sueña con establecerse en la ‘U’ hasta la fecha de su retiro, que lo prevé muy lejano. “No sé si el club me lo va a permitir”, manifestó

Sebastián Britos anhela mantenerse en

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Alianza Lima descansará durante esta jornada, mientras que Universitario tendrá su celebración por el tricampeonato

Programación de la fecha 18

“No me interesa la ‘U’”: Alan Cantero se refirió a su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre tricampeonato de Universitario

El delantero argentino vence su préstamo en diciembre y deberá volver a Godoy Cruz, en caso los ‘blanquiazules’ no compren su pase

“No me interesa la ‘U’”:

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ llegan a Andahuaylas con la oportunidad de lavarse la cara después de un ritmo preocupante en la recta final del campeonato. Los ‘guerreros’, entretanto, se juegan la posibilidad de acercarse al sueño de la Copa Sudamericana 2026

Alianza Lima vs Los Chankas

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Manuel Barreto dará a conocer su nómina para la gira internacional de la ‘blanquirroja’ en la última jornada doble del año. Conoce los detalles

¿Cuándo sale la lista de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asilo de México a Betssy

Asilo de México a Betssy Chávez no la salvará de ser condenada e inhabilitada

Caso ‘Vacunagate’: Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por el delito de concusión

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Gobierno de Perú decidirá este viernes 7 si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

Congresista Fernando Rospigliosi pidió una reforma del sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Miss Universo en polémica: Mr. Nawat se enfrentó a Miss México y la insultó

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

DEPORTES

Sebastián Britos anhela mantenerse en

Sebastián Britos anhela mantenerse en Universitario, aunque desconoce la postura de la directiva: “No sé si seguiré, yo quiero seguir”

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

“No me interesa la ‘U’”: Alan Cantero se refirió a su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre tricampeonato de Universitario

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA