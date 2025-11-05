Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Paolo Guerrero volvió a demostrar que su jerarquía está intacta. En el partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 (reprogramado), el ‘Depredador’ se lució con un doblete, incluido un espectacular gol a tres dedos, para liderar al equipo ‘blanquiazul’ en su difícil reto en Andahuaylas.

Alianza Lima vs Los Chankas 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Con doblete de Paolo Guerrero, el equipo de Néstor Gorosito se impuso en una plaza difícil como Andahuaylas. Así, recuperó el segundo lugar de la tabla Acumulada. En la siguiente jornada descansa

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025 El ‘Depredador’ aprovechó un gran pase de Jesús Castillo para hacerse presente en el marcador y poner la ventaja para los ‘blanquiazules’ en Andahuaylas

