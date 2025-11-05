Perú Deportes

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ demostró toda su clase en Andahuaylas con una nueva anotación que amplió la ventaja del equipo ‘blanquiazul’ en un partido clave del Torneo Clausura

Guardar
El delantero logró su doblete en Andahuaylas. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero volvió a demostrar que su jerarquía está intacta. En el partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 (reprogramado), el ‘Depredador’ se lució con un doblete, incluido un espectacular gol a tres dedos, para liderar al equipo ‘blanquiazul’ en su difícil reto en Andahuaylas.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLos Chankasperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con doblete de Paolo Guerrero, el equipo de Néstor Gorosito se impuso en una plaza difícil como Andahuaylas. Así, recuperó el segundo lugar de la tabla Acumulada. En la siguiente jornada descansa

Alianza Lima vs Los Chankas

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ aprovechó un gran pase de Jesús Castillo para hacerse presente en el marcador y poner la ventaja para los ‘blanquiazules’ en Andahuaylas

Gol de Paolo Guerrero con

Natalia Málaga explicó su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “No vengo por una temporada, vengo para quedarme”

La entrenadora nacional explicó las razones que la motivaron a asumir el desafío de dirigir a Deportivo Géminis en una de las campañas más exigentes del campeonato local

Natalia Málaga explicó su regreso

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

Mauro Cantoro dio detalles de la información que recibió sobre la posibilidad de que el arquero de la selección peruana deje la MLS para fichar por la ‘U’

“Pedro Gallese va a ir

Entradas de la final de la Copa Libertadores 2025: precio y venta para duelo Palmeiras vs Flamengo en Lima

La Conmebol abrió la venta de tickets para el público general de la final continental entre el ‘verdao’ y el ‘mengao’, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate

Entradas de la final de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cayetana Álvarez de Toledo respalda

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

Fujimorista Ernesto Bustamante insta a José Jerí asaltar la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Mr. Nawat: de ser querido por elegir a Luciana Fuster en el Miss Grand 2023 a ser expulsado del Miss Universo 2025 por insultos a Miss México

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Luciana Fuster rompe su silencio tras escándalo de Mr. Nawat en Miss Universo: “El respeto por delante de todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

DEPORTES

Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Natalia Málaga explicó su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “No vengo por una temporada, vengo para quedarme”

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

Entradas de la final de la Copa Libertadores 2025: precio y venta para duelo Palmeiras vs Flamengo en Lima