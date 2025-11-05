Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2025.

Alianza Lima se enfrentará en condición de visitante contra Los Chankas hoy, miércoles 5 de noviembre, en un duelo pendiente correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Los Chankas será el escenario de un compromiso entre dos equipos con diferentes necesidades, pero obligados a ganar.

El cuadro ‘blanquiazul’ de empatar sobre los minutos finales ante Melgar por 2-2. Este resultado en Matute comprometió su chance de apuntar al segundo lugar de la tabla acumulada, lugar que le pertenece a Cusco FC y del que le separan dos puntos.

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito ha sido víctima de la irregularidad a lo largo de la campaña, por lo que todo indicaría que disputaría el primer ‘playoff’ ante Sporting Cristal, cuarto en el tablero general.

Sin embargo, la lista de convocados para este partido en Andahuaylas cuenta con varias ausencias: Miguel Trauco, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Pablo Lavandeira, Piero Cari y Matías Succar. De todos ellos, el lateral izquierdo, el volante nacido en España y el futbolista de 17 años quedaron marginados por problemas físicos; mientras que el resto fue por decisión técnica.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)

Por otro lado, Los Chankas llevan tres cotejos ganados de forma consecutiva y se colocan en el octavo puesto del Torneo Clausura, pero noveno en el acumulado. De hecho, tiene los mismos puntos que Cienciano (último clasificado a la Copa Sudamericana 2026), pero debajo por diferencia de goles.

La lucha por ingresar a un torneo internacional el próximo año está feroz, aunque los ‘guerreros’ confían en darle una alegría a los hinchas de Andahuaylas, que se han hecho presentes en cada escenario de la Liga 1.

Alianza Lima vs Los Chankas: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito

Los Chankas: Hairo Camacho, Oshiro Takeuchi, Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jordan Guivin, Jorge Palomino, Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno. DT: Walter Paolella

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

El Alianza Lima vs Los Chankas, correspondiente al partido pendiente de la jornada 9 del Torneo Clausura 2025, tendrá lugar en el estadio Los Chankas. La transmisión será realizada por L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, el duelo podrá seguirse mediante la plataforma de streaming, Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

La web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo desde su portal, con información previa, desarrollo minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

Horarios del Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

El encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 15:15 hora local de Perú, que también aplica para Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 16:15 horas.

En Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está programado para las 17:15 horas. Para la audiencia en México, el duelo arrancará a las 14:15 horas, mientras que en España el silbatazo inicial será a las 22:15 horas.

Anuncio del Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025. - créditos: Alianza Lima

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Los Chankas se han visto las caras en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. En total, el balance la resulta favorable a los ‘blanquiazules’ con tres triunfos y solo una derrota.

El último encuentro sucedió el 18 de abril de la presente temporada, en el marco de la jornada 9 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una victoria de los ‘íntimos’ con el solitario gol de Hernán Barcos a los 68 minutos.

Los 'blanquiazules' ganaron 1-0 en Matute por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)