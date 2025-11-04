Perú Deportes

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

La tercera jornada tendrá duelos imperdibles y hoy, miércoles 5 de noviembre, arrancará las venta de boletos para acudir en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Guardar
Entradas de la fecha 3
Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se vivirá una jornada más en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde habrán partidos emocionantes que marcarán el futuro de los doce equipos rumbo al título nacional. Alianza Lima tuvo un buen arranque de temporada y celebró su segundo triunfi consecutiva al ganarle a Deportivo Wanka.

Las ‘blanquiazules’ fueron contundentes y se quedaron con la victoria por 3-0 con parciales de 25-12,25-15 y 25-16. El equipo de Facundo Morando se encuentra como único líder del torneo nacional con 6 puntos, no tiene sets en contra y eso le permite ubicarse en la cima de la tabla de posiciones.

Y ahora deberá enfrentar a Olva Latino por la fecha 3, quien le ganó a Kazoku No Perú. Mientras que Universitario de Deportes también está en la senda de victorias tras derrotar por 3-0 a Atlético Atenea con sets de 25-22, 25-22 y 25-18. Saldrán por un festejo más con Deportivo Soan, que no pudo con Circolo Sportivo Italiano y cayó por 3-1 con resultados de 25-23, 22-25, 18-25 y 9-25.

Por su lado, San Martín hizo lo suyo con Rebaza Acosta y consiguió una victoria más por 3-1 con 25-11, 25-23, 25-27 y 25-23. Buscará repetir la tendencia ante el cuadro de Pueblo Libre. Y Regatas Lima deberá levantarse contra las ‘diosas’ después de su dura caída con Deportivo Géminis por 3-1.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'. (Video: Latina)

Precios de entradas

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 se pone cada vez más interesante, y los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que los boletos se podrán a la venta hoy, miércoles 5 de noviembre, a partir del mediodía a través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente. Los hinchas podrán separar su asiento con anticipación.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de las entradas para
Precios de las entradas para los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 8 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)
  • Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Domingo 9 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)
  • Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)
Programación de la fecha 3
Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Perú Vóley

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los fanáticos del vóley podrán seguir la tercera fecha por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicativo de la casa televisora. Además, Infobae Perúinformará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas LimaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Alianza Lima descansará durante esta jornada, mientras que Universitario tendrá su celebración por el tricampeonato

Programación de la fecha 18

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

Otávio Machado solo dirigió dos partidos en el campeonato nacional y fue sustituido por la peruana Natalia Málaga de manera sorpresiva

Los fuertes mensajes del DT

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán con Los Chankas hoy, miércoles 5 de noviembre, en Andahuaylas con la misión de recuperar el segundo lugar de la tabla acumulada

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ en Campo Mar en el primer duelo que definirá al campeón de la competencia nacional. Conoce todos los detalles del vibrante duelo

Universitario vs Alianza Lima: día,

Pedro Gallese no vio venir su salida de Orlando City: quedó en shock al enterarse de su inminente adiós

El experimentado portero confiaba que iba a mantenerse hasta el final de su carrera con los ‘leones’. Una inesperada reunión marcó su marcha definitiva dejando un profundo dolor

Pedro Gallese no vio venir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Gobierno de Perú decidirá este viernes 7 si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

Congresista Fernando Rospigliosi pidió una reforma del sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat rompe en llanto

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Josimar anuncia su separación con María Fe Saldaña, pero borra el comunicado minutos después: “De mutuo acuerdo”

DEPORTES

¿Cuándo sale la lista de

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025