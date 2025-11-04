Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se vivirá una jornada más en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde habrán partidos emocionantes que marcarán el futuro de los doce equipos rumbo al título nacional. Alianza Lima tuvo un buen arranque de temporada y celebró su segundo triunfi consecutiva al ganarle a Deportivo Wanka.

Las ‘blanquiazules’ fueron contundentes y se quedaron con la victoria por 3-0 con parciales de 25-12,25-15 y 25-16. El equipo de Facundo Morando se encuentra como único líder del torneo nacional con 6 puntos, no tiene sets en contra y eso le permite ubicarse en la cima de la tabla de posiciones.

Y ahora deberá enfrentar a Olva Latino por la fecha 3, quien le ganó a Kazoku No Perú. Mientras que Universitario de Deportes también está en la senda de victorias tras derrotar por 3-0 a Atlético Atenea con sets de 25-22, 25-22 y 25-18. Saldrán por un festejo más con Deportivo Soan, que no pudo con Circolo Sportivo Italiano y cayó por 3-1 con resultados de 25-23, 22-25, 18-25 y 9-25.

Por su lado, San Martín hizo lo suyo con Rebaza Acosta y consiguió una victoria más por 3-1 con 25-11, 25-23, 25-27 y 25-23. Buscará repetir la tendencia ante el cuadro de Pueblo Libre. Y Regatas Lima deberá levantarse contra las ‘diosas’ después de su dura caída con Deportivo Géminis por 3-1.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'. (Video: Latina)

Precios de entradas

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 se pone cada vez más interesante, y los ‘voleilovers’ podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que los boletos se podrán a la venta hoy, miércoles 5 de noviembre, a partir del mediodía a través del portal de Joinnus.

Los precios de los tickets van desde S/. 20.00 soles para general hasta los S/. 45.00 soles para occidente. Los hinchas podrán separar su asiento con anticipación.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Precios de las entradas para los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión)

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Perú Vóley

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los fanáticos del vóley podrán seguir la tercera fecha por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicativo de la casa televisora. Además, Infobae Perúinformará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.