Jefe de Sporting Cristal Femenino pidió disculpas por la humillante goleada sufrida ante Universitario: “No hay excusas”

Alonso Galdos, director deportivo del cuadro ‘celeste’ en la Liga Femenina FPF, reconoció el golpe que significó la abultada derrota por 6-0 a manos de la ‘U’. (Video: Depor Manía)

Sporting Cristal vivió una jornada para el olvido en las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina FPF. El conjunto ‘celeste’ cayó por un contundente 6-0 ante Universitario de Deportes en la sede de Campo Mar, en Lurín, resultado que lo dejó sin opciones de disputar la gran final del certamen. Tras el abultado marcador, la directiva del club no tardó en pronunciarse para expresar su malestar y asumir responsabilidades.

En el encuentro de ida, ambos equipos habían igualado sin goles, lo que mantenía la serie abierta; sin embargo, el desenlace fue ampliamente favorable para las ‘cremas’ en su cancha. Al concretarse la eliminación, Alonso Galdos, jefe deportivo del equipo femenino de Cristal, ofreció disculpas a la afición por el duro resultado, reconociendo que el rendimiento mostrado no estuvo a la altura de la institución.

“Es difícil. Primero, pedirle perdón al hincha de Sporting Cristal por lo que hemos hecho hoy día. Sinceramente, no está a la altura del club lo que ha pasado. Fue un partido raro; el primer gol llega cuando Fabiana (Oribe) está fuera del campo y no supimos reponernos de ese momento”, señaló con autocrítica.

El directivo también fue claro al asumir la responsabilidad del plantel por la abultada derrota frente a Universitario. “Sinceramente, para el resultado de hoy no hay excusas. Perdón a la hinchada y a la misma institución, que no merece que hayamos hecho una actuación como la de hoy”, expresó con pesar.

Universitario venció 6-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga Femenina FPF. Crédito: Prensa SC

Eliminación y expulsión

El 6-0 sufrido a manos de Universitario representó un duro golpe para todo el entorno de Sporting Cristal. En ese contexto, Alonso Galdos explicó que el equipo ‘celeste’ llegó a este compromiso en Campo Mar con varias bajas importantes, lo que condicionó el desempeño colectivo, aunque evitó usarlo como justificación.

“Nos sacaron del partido. No hay excusas, pero llegamos disminuidos con el tema de las lesiones. Pasó con Milena (Tomayconsa) a mitad de semana en la selección, jugamos sin Anaís (Vilca), sin Joselyn (González), además de la temprana lesión de Fabiana... pero, aun así, el partido no debió terminar como terminó”, remarcó.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión del propio Galdos, quien fue sancionado por sus reclamos al árbitro. “Para mí no es penal el que nos cobran, tendría que ver la repetición. Yo estoy de frente y Gabi (García) no le pone la mano. A nosotros no nos cobraron una jugada similar. Por ahí va el reclamo, también fue la frustración del momento, y son cosas que pasan”, indicó.

Alonso Galdos es el jefe deportivo del equipo femenino de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

La eliminación deja a Sporting Cristal fuera de la lucha por el título nacional y plantea la necesidad de replantear su rumbo de cara a la próxima temporada. Las ‘rimenses’ buscarán dejar atrás este duro capítulo en Campo Mar y enfocarse en redimirse en el torneo siguiente.

Nuevamente clásico en la final

Tras imponerse con gran autoridad ante Sporting Cristal, Universitario se clasificó a la final del Torneo Clausura 2025, donde nuevamente se medirá con Alianza Lima, que superó 5-0 en el global a Carlos Mannucci. Para el equipo ‘crema’, la victoria será clave para consagrarse en el campeonato y forzar un partido adicional frente a las ‘blanquiazules’.

Alianza, por su parte, ya se consagró campeón del Apertura, por lo que un triunfo en esta final, que tendrá duelos de ida y vuelta, le otorgaría el título nacional de manera directa. Así, las ‘íntimas’ están a un paso de sumar una nueva estrella a su palmarés, mientras que las ‘merengues’ buscarán impedirlo a toda costa.