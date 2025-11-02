Perú Deportes

Reimond Manco explotó contra Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: “Tienes que trabajar, el crédito se te acaba”

La reciente igualdad de los ‘íntimos’ con el ‘dominó’ en Matute generó la molestia del ‘Rei’, quien no dudó en cuestionar la labor de ‘Pipo’ por la falta idea de juego del equipo

Guardar
El 'Rei' cuestionó la labor de 'Pipo' por cómo el cuadro 'blanquiazul' está acabando la temporada 2025. (Video: A la Cama con el Rei)

Alianza Lima consiguió un empate en condición de local contra Melgar en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura. El agónico gol de Renzo Garcés hizo que los ‘blanquiazules’ se lleven un punto y se aferren al tercer lugar del acumulado para pelear por el ‘playoff’. En ese sentido, Reimond Manco explotó contra el técnico Néstor Gorosito por la falta de idea de juego del cuadro ‘íntimo’.

“En Alianza Lima las cosas no andan bien. No sé si internamente, grupalmente o dirigencialmente, pero hay algo en Alianza Lima que no funciona, y eso se refleja en el partido de hoy (ante Melgar)”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

Al referirse al planteamiento y ejecución de las estrategias, el exjugador fue más allá y puso en duda el aporte real del comando técnico liderado por el argentino, que renovó hasta 2026 con los de La Victoria. “La verdad que, con estos partidos, estoy pensando que lo de la Copa Sudamericana con Gorosito fue netamente de los jugadores y que sinceramente no hay trabajo técnico-táctico. Alianza Lima no tiene variantes para generar peligro cuando el otro equipo le agarra la mano o le cierra las vías del medio”, dijo.

Néstor Gorosito renovó con Alianza
Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta 2026 con el aval de Franco Navarro. - créditos: Alianza Lima

El ‘Rei’ destacó que las falencias son visibles cuando Alianza debe buscar respuestas ofensivas. “No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana Gorosito?, ¿trabaja algo Gorosito? De verdad, ¿qué pasó? Como ya le renovaron, ¿se echó a dormir la siesta? Alianza Lima necesita quedar como Perú 2 para poder ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo de ahora es un fracaso. Que la ‘U’ haya salido campeón a falta de tres fechas y con 15 puntos de ventaja, eso ya es un fracaso”, comentó.

El exjugador señaló también que el club no responde a las expectativas generadas al inicio del año. “Alianza no está bien. En el torneo local no ha hecho absolutamente nada de lo que la gente esperaba con este plantel. En el torneo internacional puede ser que tuvo grandes partidos, eso nadie lo va a negar, pero por individualidades, no por juego colectivo”, precisó.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)

Reimond Manco y su firme mensaje a Néstor Gorosito

La crítica de Reimond Manco se intensificó con un mensaje directo a Néstor Gorosito, exigiendo autocrítica y resultados ante equipos de mejor nivel. “No nos metas el dedo en la boca que como llegaste a cuartos de final de la Sudamericana… La gente lo magnifica por lo que fue durante el torneo, pero llegaste a cuartos porque en la fase de grupos de la Libertadores, te eliminaron. Entonces, sí, llegaste a cuartos, que no es para menos tras años desastrosos, pero tampoco es para aplaudirte cada vez que salgas al campo. Gorosito, tienes que trabajar, amigo, porque veo un Alianza que son más ganas que fútbol (...). El crédito se te está acabando. No le has podido ganar a ningún rival directo en todo el año”, reclamó.

El ex’jotita’ insistió en que el discurso de ‘Pipo’ no debe eclipsar los problemas tácticos del equipo. “(Gorosito) estás trabajando o no. Porque hablando eres el mejor, te calienta el oído, te lava la cabeza y se mete la hinchada al bolsillo. Pero es un equipo sin ideas. ¿A quién quieren engañar los comentaristas (de L1 MAX) que salen diciendo que Alianza no mereció perder? ¿Que Alianza fue más? ¿Qué partido vieron? Alianza sin ideas lo empató en una pelota parada”, indicó.

Por último, Manco también cuestionó la influencia de los ‘streamers’ partidarios del club y la falta de autocrítica real: “No nos estés engañando, Gorosito, y no creas que los hinchas de Alianza todos somos tontos, porque tienes por ahí a un pata que tiene su micrófono y anda mintiéndole a la gente y engañándole diciendo que es el mejor Alianza Lima y que si juega con Real Madrid le gana. Yo soy hincha de Alianza, pero tengo que decirte las cosas como son”.

El técnico argentino hizo un balance sobre su campaña al mando de los 'blanquiazules'. (Alianza Lima TV)

Temas Relacionados

Reimond MancoNéstor GorositoAlianza LimaMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

De 50 años, ‘Ñol’ estuvo impago por cuatro de meses al igual que el resto de integrantes de los ‘halcones’. Cumplido con el abono de sus servicios, seguirá centrado en su labor reformadora

Nolberto Solano percibe con tardanza

Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”

‘Pipo’ persiste en echar mano de un binomio internacional en el mediocampo, con las mismas características, que no resulta y genera mucha mirada crítica entre los simpatizantes. “Tenemos mucha confianza”, mencionó en rueda de prensa

Néstor Gorosito explica su insistencia

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las ‘griegas’ dirimen uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada. Además, supondrá una revancha para el plantel de Hervás por lo acontecido en el pasado Atenea Open

Universitario vs Atenea EN VIVO

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de varios encuentros, tanto en el ámbito local como en las mejores ligas de Europa y América, con la presencia de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 2

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ buscarán cerrar su pase a la final frente las ‘carlistas’ en el estadio Alejandro Villanueva: tienen la ventaja de 2-0 en la ida. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Mannucci EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt habla de su

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

DEPORTES

Nolberto Solano percibe con tardanza

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025