Reimond Manco explotó contra Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: “Tienes que trabajar, el crédito se te acaba”

Alianza Lima consiguió un empate en condición de local contra Melgar en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura. El agónico gol de Renzo Garcés hizo que los ‘blanquiazules’ se lleven un punto y se aferren al tercer lugar del acumulado para pelear por el ‘playoff’. En ese sentido, Reimond Manco explotó contra el técnico Néstor Gorosito por la falta de idea de juego del cuadro ‘íntimo’.

“En Alianza Lima las cosas no andan bien. No sé si internamente, grupalmente o dirigencialmente, pero hay algo en Alianza Lima que no funciona, y eso se refleja en el partido de hoy (ante Melgar)”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

Al referirse al planteamiento y ejecución de las estrategias, el exjugador fue más allá y puso en duda el aporte real del comando técnico liderado por el argentino, que renovó hasta 2026 con los de La Victoria. “La verdad que, con estos partidos, estoy pensando que lo de la Copa Sudamericana con Gorosito fue netamente de los jugadores y que sinceramente no hay trabajo técnico-táctico. Alianza Lima no tiene variantes para generar peligro cuando el otro equipo le agarra la mano o le cierra las vías del medio”, dijo.

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta 2026 con el aval de Franco Navarro. - créditos: Alianza Lima

El ‘Rei’ destacó que las falencias son visibles cuando Alianza debe buscar respuestas ofensivas. “No tiene variantes Gorosito. ¿Qué trabaja en la semana Gorosito?, ¿trabaja algo Gorosito? De verdad, ¿qué pasó? Como ya le renovaron, ¿se echó a dormir la siesta? Alianza Lima necesita quedar como Perú 2 para poder ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo de ahora es un fracaso. Que la ‘U’ haya salido campeón a falta de tres fechas y con 15 puntos de ventaja, eso ya es un fracaso”, comentó.

El exjugador señaló también que el club no responde a las expectativas generadas al inicio del año. “Alianza no está bien. En el torneo local no ha hecho absolutamente nada de lo que la gente esperaba con este plantel. En el torneo internacional puede ser que tuvo grandes partidos, eso nadie lo va a negar, pero por individualidades, no por juego colectivo”, precisó.

Reimond Manco y su firme mensaje a Néstor Gorosito

La crítica de Reimond Manco se intensificó con un mensaje directo a Néstor Gorosito, exigiendo autocrítica y resultados ante equipos de mejor nivel. “No nos metas el dedo en la boca que como llegaste a cuartos de final de la Sudamericana… La gente lo magnifica por lo que fue durante el torneo, pero llegaste a cuartos porque en la fase de grupos de la Libertadores, te eliminaron. Entonces, sí, llegaste a cuartos, que no es para menos tras años desastrosos, pero tampoco es para aplaudirte cada vez que salgas al campo. Gorosito, tienes que trabajar, amigo, porque veo un Alianza que son más ganas que fútbol (...). El crédito se te está acabando. No le has podido ganar a ningún rival directo en todo el año”, reclamó.

El ex’jotita’ insistió en que el discurso de ‘Pipo’ no debe eclipsar los problemas tácticos del equipo. “(Gorosito) estás trabajando o no. Porque hablando eres el mejor, te calienta el oído, te lava la cabeza y se mete la hinchada al bolsillo. Pero es un equipo sin ideas. ¿A quién quieren engañar los comentaristas (de L1 MAX) que salen diciendo que Alianza no mereció perder? ¿Que Alianza fue más? ¿Qué partido vieron? Alianza sin ideas lo empató en una pelota parada”, indicó.

Por último, Manco también cuestionó la influencia de los ‘streamers’ partidarios del club y la falta de autocrítica real: “No nos estés engañando, Gorosito, y no creas que los hinchas de Alianza todos somos tontos, porque tienes por ahí a un pata que tiene su micrófono y anda mintiéndole a la gente y engañándole diciendo que es el mejor Alianza Lima y que si juega con Real Madrid le gana. Yo soy hincha de Alianza, pero tengo que decirte las cosas como son”.

