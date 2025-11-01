Perú Deportes

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El defensor marcó el 2-2 definitivo en la última jugada del partido por la fecha 17 disputado en el estadio Alejandro Villanueva

Renzo Garcés marca el empate 2-2 ante Melgar en Matute. Liga 1 Max

Renzo Garcés fue el héroe de Alianza Lima en el partido ante Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El defensor central marcó el 2-2 definitivo en la última jugada y desató la euforia en el estadio Alejandro Villanueva.

El ‘dominó’ preocupó al pueblo ‘blanquiazul’ durante los 90 minutos. El equipo de Juan Reynoso supo ponerse arriba en el marcador a los 33 minutos con un gol de Bernardo Cuesta tras un resbalón previo del mismo Garcés.

Después, los ‘íntimos’ lo empataron con un tanto de penal de Paolo Guerrero, quien falló en su remate desde los doce pasos, pero el rebote lo favoreció y terminó marcando. Así se fueron al descanso.

Paolo Guerrero marca de penal para el Alianza Lima 1-1 Melgar por Liga 1. Liga 1 Max

En el segundo tiempo, Matías Lazo, con mucha fortuna, puso el 2-1 momentáneo. Alan Cantero quiso rechazar dentro del área y el defensor colocó la planta de su botín y metió la pelota en la portería de Guillermo Viscarra.

Todo parecía que terminaría con una victoria de los arequipeños. El arquero Carlos Cáceda se convirtió en figura en los últimos minutos hasta que a los 97′, una mala salida del ‘1′ permitió que Renzo Garcés convierta el 2-2 final en Matute.

Melgar y Alianza Lima se repartieron los puntos, no obstante, este resultado no favoreció a ninguno. Los ‘rojinegros’ corren el riesgo de salir de zona de playoffs, mientras que los ‘blanquiazules’ no lograron subir a la segunda casilla de la tabla acumulada.

Gol agónico de Renzo Garcés
Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025.

Los partidos que le restan a Alianza Lima

Alianza Lima afrontará dos partidos más, en los que buscará sumar la mayor cantidad de unidades para asegurarse el segundo puesto en la clasificación acumulada. Alcanzar esa posición le dará un beneficio en el ‘playoff’, ya que esperará al vencedor del cruce entre el tercer y cuarto lugar.

Luego de enfrentar a Melgar, los ‘blanquiazules’ tendrán que jugar como visitantes ante Los Chankas el miércoles 5 de noviembre, a las 15:15, en el estadio de Andahuaylas. Este compromiso corresponde a la fecha 9 y fue pospuesto y reprogramado debido a la presencia del club en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Después, el equipo dirigido por Néstor Gorosito tendrá descanso en la jornada 18 y cerrará su participación en la fecha 19 como local frente a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro aún no cuenta con fecha ni hora confirmadas, pero tendrá transmisión a través de L1 Max y Liga 1 Play.

