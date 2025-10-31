Perú Deportes

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La dirigente blanquiazul explicó cómo evalúa y decide dar de baja a los refuerzos que no se adaptan al equipo, como sucedió recientemente con la portuguesa Aline Timm antes de iniciar la temporada

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
La dirigente 'blanquiazul' reveló que los contratos le permiten tomar decisiones unilaterales con sus refuerzos. (Video: A Presión)

En el último tiempo, Alianza Lima ha adoptado un método cada vez más riguroso para evitar errores en la conformación de su plantel de vóley. El club ‘blanquiazul’ ha apostado por reforzarse con jugadoras extranjeras para elevar su nivel competitivo, aunque no todas lograron rendir como se esperaba. Ante ello, la directiva ha optado por tomar decisiones firmes, llegando incluso a rescindir contratos antes del debut oficial de algunas voleibolistas.

En ese contexto, Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘íntimo’, explicó cuál es su estrategia para manejar estas situaciones sin generar inconvenientes legales. Fiel a su estilo directo, la dirigente reveló cómo el club evalúa el rendimiento y adaptación de las refuerzos, y de qué manera decide prescindir de ellas cuando no cumplen con los estándares establecidos antes de que comience la temporada.

Los contratos me permiten que de manera unilateral se pueda tomar la decisión de sacar a la jugadora. Cuando vienen, aceptan el tema. Yo creo que cuando traes a una extranjera tiene que hacer la diferencia. Traer una extranjera para que sea más de lo mismo, o que juegue menos que tus jugadoras nacionales, no da. Alianza cubre todo el tema de los pasajes”, explicó en una entrevista con el programa Ataque Cruzado, de A Presión.

Cenaida Uribe cuenta su estrategia
Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima. Crédito: Composición Infobae

En ese contexto, Cenaida no dudó en relatar su experiencia con Sara Ferreira, quien llegó al club tras ser promocionada por su representante como un fichaje prometedor. “Su manáger me la vendió como si fuera ‘wow’, entonces le dije que venga a prueba. Eran 15 días de prueba y a la semana nomás, no pasaba nada. El manáger Yuri (Sampaio) me la juró, es el que está saliendo a hablar de mí. Es el manáger de todas las jugadoras de la ‘U’, entonces no me llama la atención. Pero a la semana le dije que Sara se regresara… me dijo de todo, hasta de qué me iba a morir”, indicó.

La situación refleja la complejidad que conlleva contratar jugadoras extranjeras y cómo, en ocasiones, las expectativas iniciales no se ajustan a la realidad en la cancha. Un caso reciente fue el de la portuguesa Aline Timm, central de 1.92 metros, a quien se le rescindió el contrato antes de la ‘Noche Blanquiazul’, tras no convencer al cuerpo técnico durante su evaluación previa.

Aline Timm fue despedida de
Aline Timm fue despedida de Alianza Lima antes de iniciar la temporada oficial. Crédito: Prensa AL Vóley

La estrategia de Alianza Lima para no fallar en los fichajes

Sobre el caso de Sara Ferreira, ejemplo más respresentativo, Cenaida Uribe reiteró que la contratación de jugadoras internacionales no es un simple trámite, sino un proceso estratégico y exigente. “No presenté a las otras y voy a presentar a esta chica (Sara Ferreira), no. Era el día de la Noche Blanquiazul, ella estaba en la tribuna, pero no había forma. Te venden una cosa, te mandan un video, pero cuando la ves es distinto”, precisó, señalando la diferencia entre las promesas y la realidad en la cancha.

En ese sentido, la dirigente de Alianza Lima mencionó que la mayoría de los videos que los representantes envían no reflejan el desempeño real de las jugadoras: “A veces pasa que te venden gato por liebre. Te dan los ‘highlights’, te vas a unos ataques de la patada y cuando te das cuenta pueden ser los ‘highlights’ de 50 partidos. Yo cuando voy a buscar una jugadora me doy el tiempo de ver todo un partido completo, miro los movimientos, y obviamente tiene que verla el entrenador también”.

La jefa de equipo de Alianza Lima explicó por qué el club no tiene un sexteto de varones. (Video: A Presión)

Uribe concluyó con un consejo para quienes buscan reforzar equipos: “Tienes que tener suerte también para eso”. Con esta frase, la experimentada dirigente resumió la combinación de análisis riguroso y cierta cuota de azar que acompaña a la incorporación de jugadoras extranjeras. Sus declaraciones reflejan no solo la exigencia de Alianza Lima, sino también la importancia de seleccionar refuerzos que realmente hagan la diferencia y aporten al crecimiento del equipo.

Temas Relacionados

Cenaida UribeAlianza Lima Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

El popular ‘Cocoliche’ vaticina una hegemonía absoluta de la ‘U’, que va en busca de un histórico tetracampeonato, dejando a un lado de la carrera a los clásicos rivales

La advertencia de Germán Leguía

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

A las afueras del célebre Emirates Stadium, el fanático de los ‘gunners’ fue entrevistado por una periodista de un medio inglés reconocido

Hincha peruano cumple el sueño

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

El conjunto del Rímac ha sido anunciado en la primera etapa del Vitória Cup, un evento de preparación antes de la competencia oficial

Sporting Cristal pondrá a prueba

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

El conjunto ecuatoriano se impuso 3-0 en la ida, y ahora tendrá que defender su ventaja para lograr el tan ansiado pase a la final del torneo Conmebol, donde ya espera Flamengo. Revisa los horarios del encuentro

A qué hora juega LDU

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Más allá del 3-0 a favor de los ecuatorianos, en Sao Paulo esperan una remontada espectacular para pasar a la final del certamen Conmebol. Cualquier cosa puede ocurrir. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver LDU Quito vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su cuarta

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se disfraza de

Pamela Franco se disfraza de policía y responde con ironía a Magaly Medina tras burlas sobre su relación con Christian Cueva: “¿de qué se ríen, payasos?”

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Paul Michael sorprende al revelar si se disfrazará de Christian Cueva en Halloween: “Me vestiré de pelotero”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

DEPORTES

La advertencia de Germán Leguía

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025