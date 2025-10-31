Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La dirigente 'blanquiazul' reveló que los contratos le permiten tomar decisiones unilaterales con sus refuerzos. (Video: A Presión)

En el último tiempo, Alianza Lima ha adoptado un método cada vez más riguroso para evitar errores en la conformación de su plantel de vóley. El club ‘blanquiazul’ ha apostado por reforzarse con jugadoras extranjeras para elevar su nivel competitivo, aunque no todas lograron rendir como se esperaba. Ante ello, la directiva ha optado por tomar decisiones firmes, llegando incluso a rescindir contratos antes del debut oficial de algunas voleibolistas.

En ese contexto, Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘íntimo’, explicó cuál es su estrategia para manejar estas situaciones sin generar inconvenientes legales. Fiel a su estilo directo, la dirigente reveló cómo el club evalúa el rendimiento y adaptación de las refuerzos, y de qué manera decide prescindir de ellas cuando no cumplen con los estándares establecidos antes de que comience la temporada.

“Los contratos me permiten que de manera unilateral se pueda tomar la decisión de sacar a la jugadora. Cuando vienen, aceptan el tema. Yo creo que cuando traes a una extranjera tiene que hacer la diferencia. Traer una extranjera para que sea más de lo mismo, o que juegue menos que tus jugadoras nacionales, no da. Alianza cubre todo el tema de los pasajes”, explicó en una entrevista con el programa Ataque Cruzado, de A Presión.

En ese contexto, Cenaida no dudó en relatar su experiencia con Sara Ferreira, quien llegó al club tras ser promocionada por su representante como un fichaje prometedor. “Su manáger me la vendió como si fuera ‘wow’, entonces le dije que venga a prueba. Eran 15 días de prueba y a la semana nomás, no pasaba nada. El manáger Yuri (Sampaio) me la juró, es el que está saliendo a hablar de mí. Es el manáger de todas las jugadoras de la ‘U’, entonces no me llama la atención. Pero a la semana le dije que Sara se regresara… me dijo de todo, hasta de qué me iba a morir”, indicó.

La situación refleja la complejidad que conlleva contratar jugadoras extranjeras y cómo, en ocasiones, las expectativas iniciales no se ajustan a la realidad en la cancha. Un caso reciente fue el de la portuguesa Aline Timm, central de 1.92 metros, a quien se le rescindió el contrato antes de la ‘Noche Blanquiazul’, tras no convencer al cuerpo técnico durante su evaluación previa.

La estrategia de Alianza Lima para no fallar en los fichajes

Sobre el caso de Sara Ferreira, ejemplo más respresentativo, Cenaida Uribe reiteró que la contratación de jugadoras internacionales no es un simple trámite, sino un proceso estratégico y exigente. “No presenté a las otras y voy a presentar a esta chica (Sara Ferreira), no. Era el día de la Noche Blanquiazul, ella estaba en la tribuna, pero no había forma. Te venden una cosa, te mandan un video, pero cuando la ves es distinto”, precisó, señalando la diferencia entre las promesas y la realidad en la cancha.

En ese sentido, la dirigente de Alianza Lima mencionó que la mayoría de los videos que los representantes envían no reflejan el desempeño real de las jugadoras: “A veces pasa que te venden gato por liebre. Te dan los ‘highlights’, te vas a unos ataques de la patada y cuando te das cuenta pueden ser los ‘highlights’ de 50 partidos. Yo cuando voy a buscar una jugadora me doy el tiempo de ver todo un partido completo, miro los movimientos, y obviamente tiene que verla el entrenador también”.

Uribe concluyó con un consejo para quienes buscan reforzar equipos: “Tienes que tener suerte también para eso”. Con esta frase, la experimentada dirigente resumió la combinación de análisis riguroso y cierta cuota de azar que acompaña a la incorporación de jugadoras extranjeras. Sus declaraciones reflejan no solo la exigencia de Alianza Lima, sino también la importancia de seleccionar refuerzos que realmente hagan la diferencia y aporten al crecimiento del equipo.