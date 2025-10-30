Perú Deportes

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

El conjunto del Rímac ha sido anunciado en la primera etapa del Vitória Cup, un evento de preparación antes de la competencia oficial

Por José Manuel Quintana

Del 5 al 25 de
Del 5 al 25 de enero, Sporting Cristal disputará la edición 'Brasil vs América del Sur' del Vitória Cup. Crédito: Sporting Cristal/Vitória Cup.

Este 2025, Sporting Cristal ha cumplido cinco años sin coronarse en el torneo local, su peor sequía de títulos desde 2012. Esta temporada ha estado marcada por los altibajos futbolísticos que derivaron en sendas decepciones en el torneo local y la Copa Libertadores. El descontento generó un fuerte descontento por parte de los hinchas celestes.

De momento, el club empieza a pensar en la próxima temporada para regresar al protagonismo. De la mano de Paulo Autuori, el club rimense intentará recuperar aquellos años de gloria que hasta la década pasada lo erigieron como una institución modelo en el plano nacional.

Por lo tanto, la dirigencia bajopontina puso en marcha el plan de pretemporada —sin culminar la actual y sin asegurar un lugar en la Copa Libertadores— y se hizo con un lugar en la próxima Vitória Cup. El certamen reúne a los equipos más competitivos de Sudamérica y del mundo.

Paulo Autuori tuvo crudo análisis
Paulo Autuori tuvo crudo análisis de la derrota de Sporting Cristal ante Universitario

La entidad de La Florida celebró su inclusión al evento deportivo que tendrá lugar en Brasil. “Desde Lima para el mundo, el mejor equipo peruano llega con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el nombre del país en lo más alto”, compartieron a través de sus redes sociales.

Como están planificadas las temporadas en esta parte del globo —torneos de enero/febrero a noviembre/diciembre—, la preparación del club está programada para los meses de diciembre y enero. Es decir, será parte de la etapa ‘Brasil vs América del Sur’ y se medirá ante equipos de renombre en la región.

Clubes y fechas

Hasta la fecha, la organización del Vitória Cup, a través de su página web, ha confirmado a las siguientes escuadras que competirán junto a Sporting Cristal: Botafogo (Brasil), Vélez Sarsfield (Argentina), América de Cali (Colombia), Olimpia (Paraguay), Defensa y Justicia (Argentina) y Santa Cruz FC (4° división de Brasil).

El América de Cali, club
El América de Cali, club donde milita el peruano Luis Ramos, se dará cita en el Vitória Cup 2026.

Además, Sao Paulo FC puede ser anunciado en los siguientes días, puesto que en el portal del torneo una silueta coincide con el escudo del tricolor. El evento de lanzamiento de todos los cuadros está pactado para el 17 de noviembre. “El mejor torneo de pretemporada de Brasil, 2026 promete”, se lee.

La primera edición anual, donde jugará Sporting Cristal, se disputará del 5 al 25 de enero. “Los clubes brasileños se enfrentan a equipos tradicionales sudamericanos en una competición que resalta el talento sudamericano y refuerza la rivalidad continental”, anunciaron.

Finalmente, para la segunda edición, del 4 al 30 de julio, elencos europeos se darán cita en Brasil. Olympique Marsella, Fiorentina, Barcelona, Girona y Sevilla podrían darse cita en el evento, de acuerdo con las siluetas de los escudos vacíos en la página web del Vitória Open.

Ediciones anuales del Vitória Cup 2025.
Ediciones anuales del Vitória Cup 2025.

El 2025 de Sporting Cristal

Bajo la conducción técnica de Guillermo Farré, el inicio de la temporada 2025 de Sporting Cristal presagiaba el resto del curso. La irregularidad del equipo y los resultados negativos en Copa Libertadores provocó la salida del entrenador argentino para dar paso a la llegada de Paulo Autuori.

El curtido estratega brasileño poco pudo hacer con un plantel que le quedó corto y refuerzos a mitad de año que no sanearon todas las carencias futbolísticas. La crisis deportiva se trasladó a un fuerte rechazo de la hinchada del club hacia la actual dirigencia presidida por Joel Raffo.

A tres jornadas para el final del presente curso, la escuadra celeste no ha asegurado su lugar en la fase previa de la Copa Libertadores. En la Tabla Acumulada, ocupa el cuarto lugar. La ventaja es que mantiene dos encuentros menos que Melgar, el conjunto que lo supera por dos unidades.

José Jerí señala que evita

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

Martín Valeriano, representante de transportistas, pide licencia a Anitra para postular como diputado en las elecciones 2026

Corazón Serrano descarta contratar a

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual

