Pedro García lanzó contundentes razones por las que Oliver Sonne es considerado por encima de Luis Advíncula en Perú: “¿Es futuro?”

Manuel Barreto presentará su lista de convocados la próxima semana y se especula la ausencia del ‘Rayo’ para enfrentar a Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre

La selección peruana está a punto de empezar su preparación de cara a los partidos con Rusia y Chile por la fecha FIFA, el próximo miércoles 12 y el martes 18 de noviembre, respectivamente. La ‘blanquirroja’ hará una gira internacional y viajará a tierras rusas en noviembre para afrontar dichos encuentros.

Manuel Barreto viene preparando la lista de convocados y hay mucha expectativa por conocer quiénes integrarán la nómina. El técnico realizó drásticos cambios en el llamado anterior cuando se enfrentó a la ‘roja’ en octubre, y se conoció que también habrán sorpresas en esta ocasión.

La ‘Muñeca’ priorizó el recambio generacional y decidió dejar afuera a los históricos de la ‘bicolor’, y todo apunta que seguirá la misma línea. Una de las ausencias que se viene especulando es la de Luis Advíncula, el jugador de Boca Juniors no volvería a ser considerado pero sí se marcará el regreso de Oliver Sonne.

Pedro García puntualizó las contundentes razones por las que el DT prefiere al ‘Vikingo’ por encima del ‘Rayo’ en el combinado nacional. Fue tajante al precisar que el defensa de Burnley FC tiene un presente prometedor considerando el futuro de la selección.

“Fíjate en la lógica de que están buscando nuevas figuras; cuáles son las malas de Oliver Sonne: no juega, listo. Las buenas son: disciplinado, entrena bien, está en la Premier League, tiene la edad justa, estuvo en Perú convocado sostenidamente durante año y medio; lo llamo y ahora quiero verlo. Por más que no juegue, es diferente con Luis Advíncula porque está en un momento distinto de la carrera y acá están planificando el futuro. ¿Advíncula es futuro?“, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Oliver Sonne enfocado en el
Oliver Sonne enfocado en el cierre de Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: FPF

Por su lado, el ‘Tanke’ Arias hizo un crudo comentario respecto a la titularidad de Sonne en Perú: "Yo desearía con todo el corazón que Oliver Sonne sea el lateral derecho de la selección peruana. A lo que voy es que no es contra Sonne, pero Sonne ha pasado por Juan Reynoso, por Jorge Fossati, por Óscar Ibáñez y con ninguno de los tres ha sido titular. Por algo es, ¿no? No le sacó el puesto nunca a Advíncula".

¿Se dará el regreso de Gianluca Lapadula a la selección peruana?

Falta poco para conocer a los convocados de la selección peruana para los partidos con Rusia y Chile, y se conoció que se daría el regreso de Gianluca Lapadula, según informó Kevin Pacheco. El delantero Spezia Calcio de la Serie B de Italia está teniendo continuidad con su equipo y acaba de celebrar un gol contra Padova, el pasado miércoles 29 de octubre.

El periodista de RPP también precisó que Yordy Reyna y Fabio Gruber recibieron carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol, y podrían ser las novedades en la nómina de Manuel Barreto, el cual se dará a conocer el próximo fin de semana tras finalizar la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.

Luis AdvínculaOliver SonnePedro GarcíaSelección peruanaSelección de ChileSelección de Rusiaperu-deportes

