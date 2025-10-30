Jairo Vélez se sinceró sobre su futuro en Universitario: “Debe pagarle la cláusula a César Vallejo”

Universitario de Deportes conservó un gran porcentaje de su plantilla del 2024 y se reforzó en posiciones puntales. Esto le permitió concretar el tan ansiado tricampeonato en la Liga 1 con tres fechas de antelación y con muchos puntos de distancia sobre sus máximos perseguidores.

Uno de los que se sumó al cuadro de Ate durante esta temporada fue Jairo Vélez, quien llegó a préstamo de la Universidad César Vallejo luego de perder la categoría. El ecuatoriano comenzó siendo suplente, pero se ganó la confianza de Jorge Fossati y la titularidad a punta de buenos rendimientos.

Su nivel mostrado a nivel nacional e internacional hizo que el hincha lo comienza a querer. Pero, como en todas las historias, no todo es felicidad. Su cesión culminará a final de noviembre y deberá regresar a la UCV, que actualmente se encuentra luchando por subir a Primera División.

Vélez se sinceró en una reciente entrevista con GOLPERU y señaló lo que deberá hacer Universitario para que él continúe de cara al 2026, donde se peleará por el tetracampeonato nacional y por avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

“Hubo conversaciones, pero lo que yo tengo entendido es que la única manera es que se pague la cláusula para quedarme, eso es por parte de Vallejo, ya es un tema de los clubes, respeto y quiero mucho a Vallejo, pero es un tema profesional y tiene que darse”, expresó.

El ‘10′ manifestó su deseo de permanecer en Ate, aunque entiende que eso escapa de sus manos. “Yo quiero seguir creciendo, seguir mejorando, espero que me pueda quedar acá, entiendo que esto es así, si se da o no se da, ya no depende de mí”.

Asimismo, el jugador de 30 años contó que no ha podido hablar del tema con su técnico Fossati, ya que se encuentran concentrados en cerrar la temporada de la mejor manera. “Todavía no, lo que pasa es acá hablamos porque se da la oportunidad, pero nosotros todavía, más allá de lograr el objetivo, todavía no termina el campeonato, hay temas que están ahí, por eso todavía no se ha llegado a una definición, yo tengo contrato hasta finales de noviembre acá”.

¿Cuánto vale la cláusula de Jairo Vélez?

Universitario de Deportes deberá desembolsar un cuantioso monto para quedarse con Jairo Vélez. De acuerdo al periodista deportivo Kevin Pacheco de RPP, el club ‘merengue’ tiene que abonar 350 mil dólares, es decir 1 millón 187 mil soles, a la Universidad César Vallejo.

Los números de Jairo Vélez en Universitario

Jairo Vélez debutó por todo lo alto en Universitario de Deportes. El ecuatoriano ingresó y marcó en el empate ‘crema’ contra Comerciantes Unidos en la fecha 1 del Torneo Apertura. Después de ese compromiso, se mantuvo suplente hasta que recibió la oportunidad de disputar su primer encuentro como titular ante Independiente del Valle por Copa Libertadores.

A lo largo de la temporada, el ’10′ intercaló entre titularidades y suplencias, pero siempre participó, totalizando 35 encuentros en este año. Su aporte al cuadro ‘merengue’ desde el juego fue importante, caso contrario de lo que ocurrió con sus presencias en el marcador. Solo marcó tres goles y dio dos asistencias.

E, volante 'crema' selló el triunfo ante los huanuqueños. (Video: L1MAX)

Los partidos que le restan a Universitario

- Fecha 17: Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (viernes 7 de noviembre / 21:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (visita)