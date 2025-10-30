Perú Deportes

Cenaida Uribe asegura la futura llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima: “Conversé con ella, algún día vendrá”

La directiva ‘blanquiazul’ expresó su deseo de incorporar a la destacada punta nacional más adelante, apuntando a reforzar el equipo con una jugadora de gran nivel

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Cenaida Uribe asegura la futura llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Con cada logro alcanzado, Alianza Lima refuerza su ambición. El club busca tener a las mejores jugadoras en su plantilla, no solo para consolidar su liderazgo en la Liga Peruana de Vóley, sino también para enfrentar con fuerza los desafíos internacionales. Las ‘íntimas’ sueñan en grande y, en el horizonte, apuntan a sumar a una de las referentes más importantes del país: Ángela Leyva.

Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘íntimo’, volvió a ilusionar a los hinchas al dejar entrever la futura incorporación de Leyva. La destacada punta nacional, actualmente en Turquía, ha sido señalada por la directiva como un refuerzo capaz de potenciar notablemente el nivel del cuadro de La Victoria, aunque su llegada se vislumbra más a mediano plazo que inmediato.

“Algún día la veremos con la ‘blanquiazul’. Cuando vino a Lima, estuve con ella y conversamos. Le pregunté si algún día vendrá y me respondió ‘sí, cuando regrese seguro’. Tenemos una buena relación, con su mami y con Leslie (su hermana) también”, indicó Cenaida en declaraciones para el programa ‘Ataque Cruzado’ de A Presión, dejando entrever que la comunicación con la jugadora y su familia es cercana y constante.

A pesar del entusiasmo que genera su posible incorporación, Uribe fue clara al señalar los desafíos económicos y deportivos que impedirían un regreso inmediato de Leyva al país. Actualmente, la jugadora se desempeña en la competitiva Liga de los Sultanes en Turquía, donde se ha consolidado como una de las extranjeras de mayor nivel, y a sus 28 años sigue en plenitud de condiciones para aportar al máximo nivel.

“En algún momento seguramente regresará, pero ahorita pensar en que venga Ángela es imposible. Con lo que gana afuera, con el nivel que tiene en Turquía, es imposible que venga a Perú”, explicó Uribe. De todas formas, la cercanía entre la directiva y la opuesta nacional refuerza las posibilidades de que en una próxima temporada pueda llegar al club de La Victoria.

Ángela Leyva juega actualmente para el Besiktas de Turquía. Crédito: Instagram

Contar con una jugadora de la talla de Leyva no solo aportaría talento, sino también liderazgo y experiencia al equipo, algo que Alianza Lima busca fortalecer de cara a las próximas temporadas. Aunque por ahora se trata de un proyecto a mediano o largo plazo, la posibilidad de incorporar a la jugadora mantiene vivas las expectativas de los hinchas y de la directiva, que sueña con consolidar un plantel competitivo capaz de pelear por los títulos nacionales e internacionales.

El presente de Ángela Leyva

Desde 2017, Ángela Leyva dio el salto al extranjero y no ha vuelto a jugar en la liga peruana. A lo largo de estos años, ha competido en ligas de gran nivel como Brasil, Rusia y Francia, hasta establecerse en Turquía, donde disputa su cuarta temporada consecutiva con el Besiktas, consolidándose como una de las figuras más destacadas del vóley internacional.

Su desempeño en Europa la ha posicionado como la jugadora peruana más representativa en el extranjero, demostrando consistencia y talento en competencias exigentes. Gracias a su nivel competitivo y experiencia internacional, Leyva se ha convertido en un referente obligado para cualquier proyecto de equipo que busque destacar, tanto en clubes como en el ámbito nacional.

En 2025, la punta nacional regresó a la selección peruana bajo la dirección de Antonio Rizola, luego de un tiempo alejada del equipo patrio. Su regreso marca el inicio de un proceso de renovación y liderazgo dentro del plantel, y quedó reflejado en su destacada actuación en la Copa América de este año, reafirmando su capacidad para guiar a la nueva generación del vóley peruano.

