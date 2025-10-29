Perú Deportes

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”

El entrenador de Universitario de Deportes aplaudió la mejora actitudinal del ‘Cholo’ durante el presente año, algo que, desde su perspectiva, quedó en manifiesto tras la discusión con el ‘Pirata’

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Jorge Fossati aborda el temperamento
Jorge Fossati aborda el temperamento de Alex Valera y lo contextualiza con el cruce con Hernán Barcos. - Crédito: Difusión

Jorge Fossati ha sido un personaje clave dentro de Universitario de Deportes. No puede ser encasillado solo como el gestor del tricampeonato en Liga 1, también como un mentor que ha sido capaz de sacar el potencial de cada uno de los integrantes del plantel o corregir algunos aspectos personales que impedían un crecimiento integral.

El entrenador uruguayo sabe que uno de sus mejores trabajos como técnico ha sido modificar el temperamento de Alex Valera, con lo que se abrió una nueva versión goleadora demostrada tanto en el Torneo Apertura al igual que en el Torneo Clausura. Con la cabeza centrada y el alma tranquila, el ‘Cholo’ tan solo se dedicó a golear en distintas plazas hasta encumbrarse como el ‘killer’ de los suyos.

Alex Valera junto a Jorge
Alex Valera junto a Jorge Fossati durante un entrenamiento en Campo Mar. Crédito: Universitario

“Sería un atrevido hablar por Alex Valera. Justo estábamos hablando con él en un mano a mano. Yo lo felicitaba por lo que ha madurado en estos dos años que yo lo conozco. Yo le decía que por muchas cosas que nos han pasado dentro de la cancha durante este año, en el 2023 lo hubiesen expulsado 10 veces por como era. Hoy es otra madurez que tiene y eso lo lleva a que supere las dificultades de otra manera”, declaró a los medios de comunicación.

Dentro de su alocución se hizo un abordaje, a partir de una pregunta de un periodista, al cruce acontecido con Hernán Barcos en el último clásico en Perú. Aunque Jorge Fossati no mencionó el tema ni mucho menos al goleador extranjero histórico de Alianza Lima, compartió un mensaje que encumbró la personalidad del artillero de Universitario.

“Sí creo que sé de lo que estás hablando, estuvo notable. Yo no nombro a otras personas, mucho menos colegas porque les tengo profundo respeto. A veces puedo pensar que están equivocados pero jamás lo voy a remarcar eso. Yo estoy hablando de Valera, no me pases para otro. Me parece que Valera actuó notable con esos códigos que se manejan o manejaban en el fútbol. Esos, como otros se han dejado de manejar y ha hecho mal al fútbol", sentenció.

Registros notables

Desde que se decantó por el fútbol profesional en lugar del playa en 2017, Alex Valera no había registrado números tan prolíficos como el presente curso. El nacido en Pomalca hace 29 años se despachó con 17 goles y seis asistencias, erigiéndose como una pieza capital en el andamiaje del equipo de Jorge Fossati.

En las dos temporadas previas, existía consenso en que el ariete extranjero reclutado por la dirigencia ‘merengue’ no cumplía con las expectativas. Esta edición de la Liga 1 no fue la excepción. No obstante, el peruano se hizo cargo de las dianas y despejó las dudas en el ataque.

Su futuro parece establecerse en Campo Mar, al menos por todo el 2027, año en que culmina su vinculo con la institución de Odriozola. Conviene destacar, además, que su entorno empresarial ve con buenos ojos una nueva oportunidad en el extranjero, ratificada por sus cifras de un memorable 2025.

Temas Relacionados

Jorge Fossati, Alex Valera, Hernán Barcos, Liga 1

