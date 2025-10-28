Perú Deportes

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘pumas’ le ganaron a Géminis y saldrán por un triunfo más frente las ‘diosas’ en el Coliseo Miguel Grau. Entérate de los detalles del duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Universitario vs Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes tuvo un buen arranque de temporada tras derrotar por 3-1 a Deportivo Géminis en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘pumas’ celebraron su primeros puntos en la competencia y se encuentran en la cima de la tabla de posiciones.

Aunque las ‘cremas’ no pudieron quedarse con el primer set, supieron resolver y remontaron el duelo: ganaron con parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23. Catherine Flood fue la figura del cuadro ‘merengue’, la estadounidense fue vital para que su equipo pueda celebrar su primer triunfo.

Y saldrán por su segunda victoria contra Atlético Atenea por la fecha 2 de la competición peruana. Las ‘diosas’ también están motivadas luego de sacar triunfazo con Circolo Sportivo Italiano por 3-1.

“Esta liga va a ser muy competida. No habrá equipo fácil. Todos los partidos va haber que trabajarlos mucho. Hoy lo hemos visto, tanto en el partido con San Martín (remontada sobre Olva Latino) como el nuestro. En el primer juego nos hizo mucho daño. Nos dificultó mucho el jugar en el cambio de saque y eso al final se notó en el marcador. Hay que recordar las cosas que son importantes y que entrenamos día a día. En los partidos no se hace nada que no se haya entrenado. Uno espera que funciona", apuntó Francisco Hervás.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Universitario vs Atenea: día y hora del partido por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ chocarán con las ‘diosas’ este domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

Universitario debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

Dónde ver Universitario vs Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘voleilovers’ podrán seguir a las ‘cremas’ por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y plataforma Youtube oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

