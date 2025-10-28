Perú Deportes

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

A pesar que Universitario logró el tricampeonato, varios equipos definirán su futuro en la competición: Alianza Lima recibirá a Melgar, Sporting Cristal y Cusco FC harán lo suyo de visita, respectivamente

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Universitario de Deportes se coronó ganador del Torneo Clausura 2025 tras ganar por 2-1 a ADT en Tarma, pero la competición todavía no terminó y aún quedan cosas por definir. Este fin de semana se vivirá la fecha 17 y hay varios equipos que definirán su futuro en la Liga 1 2025.

La jornada continúa a pesar que la ‘U’ alcanzó su tricampeonato. Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal siguen en carrera en busca de un cupo a la próxima Copa Libertadores. Esos tres clubes deberán quedar en la posición de la tabla acumulada para definir su lugar en la fase del torneo internacional del 2026 por medio de los ‘play offs’.

Dentro de esa lucha, los ‘blanquiazules’ volverán a tener acción luego de descansar la fecha anterior. El equipo de Néstor Gorosito enfrentará a Melgar este viernes 31 de octubre en Matute y está obligado a sacar un triunfo para adueñarse del segundo lugar: marcha tercero con 61 puntos.

El cuadro victoriano están a dos unidades de los ‘dorados’, quienes se ubican en la segunda casilla con 63 puntos. El cuadro cusqueño visitará a Alianza Universidad en Huánuco el domingo 2 de noviembre.

Mientras que los ‘cerveceros’ deberán levantarse con Comerciantes Unidos en Cutervo el sábado 1 de noviembre. Los de Paulo Autuori llegarán golpeados luego de la dura derrota por 1-0 con Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo.

Cristal se encuentro fuera de zona de repechaje por un boleto a la Copa Libertadores 2026 y necesita los tres puntos para recuperar su lugar en los ‘play offs’: marcha en la quinta posición con 54 unidades, un punto menos que Melgar.

La visita sacó un resultado histórico al deshacerse de los 'rimenses' con un memorable gol de Pablo Bueno. | VIDEO: L1MAX

Viernes 31 de octubre

- Alianza Lima vs Melgar (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 1 de noviembre

- Los Chankas vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs ADT (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 2 de noviembre

- Alianza Universidad vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs UTC (18:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Cienciano vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Sport Huancayo, Universitario de Deportes

La lucha por el descenso

Y así como se está definiendo los cupos por la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, también se determinará los descensos. La eliminación de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025, dejó dos boletos libres para perder la máxima categoría.

Alianza Universidad y Ayacucho FC están comprometidos porque están en la zona de descenso. Los ‘azulgranas’ están penúltimos con 24 puntos en la tabla acumulada, mientras que los ‘zorros’ marchan antepenúltimos con 29 unidades.

El equipo de Roberto Mosquera recibirá a Cusco FC en Huánuco el domingo 2 de noviembre y está obligado a ganar si o si. Y los ayacuchanos visitarán a Los Chakas en Andahuaylas el sábado 1 de noviembre.

