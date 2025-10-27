Perú Deportes

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

El entrenador peruano ha quedado sumamente golpeado por la reciente derrota de Alianza Universidad, con goles dramáticos de por medio, a manos de UTC. El descenso se asoma

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
La lucha de Roberto Mosquera
La lucha de Roberto Mosquera por la permanencia con Alianza Universidad se complica. - Crédito: Página 13

La lucha de Roberto Mosquera en Alianza Universidad por la permanencia en Liga 1 2025 se complica cada vez más. El experimentado entrenador peruano no encuentra la fórmula para darle vuelta a la delicada situación del club de Huánuco, que se compromete, de manera irremediable, a perder la categoría salvo un vuelco de timón.

El resultado que condena seriamente a los ‘azulgranas’ es la reciente derrota, acaecida en la ciudad de Cajabamba, a manos de Universidad Técnica de Cajamarca (3-2) en un partido que reunió a dos bloques comprometidos con el descenso y que, además, presentó una definición dramática con dos goles locales en tiempo de reposición.

Roberto Mosquera enfrenta un panorama
Roberto Mosquera enfrenta un panorama difícil con Alianza Universidad. - Crédito: Página 13

A Mosquera, de 69 años, le incomodó demasiado tanto el resultado como el desarrollo de la contienda, dejando entrever que la caída de los suyos se debió más a factores externos que a la justicia deportiva. “Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada”, dijo en conferencia de prensa.

Sin titubeos de por medio, el director de Alianza Universidad apuntó en contra del silbante: "Acusamos al árbitro Santos porque si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes”.

En ese mismo sentido, Roberto Mosquera cuestionó la organización del fútbol peruano indicando que “no tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica“.

“Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo. Hoy me he sentido triste y muy decepcionado por lo que pasó en la cancha. Y no creo que sea direccionado para mí, pero acá hay equipos que pagan tarde a sus jugadores y tampoco pasa nada”, añadió el técnico nacional.

Roberto Mosquera, con pizarra en
Roberto Mosquera, con pizarra en mano. - Crédito: Tu Diario Huánuco

Panorama complicado

Aunque Alianza Universidad aún conserva posibilidades matemáticas para quedarse en la élite de Perú, lo cierto es que el contexto es demasiado difícil, teniendo en cuenta que sus últimos examinatorios, dos en total, son contra oponentes con mayor oficio y posición dentro del circuito nacional.

En la siguiente jornada, el grupo huanuqueño está en la obligación de hacerse fuerte, en el estadio Heraclio Tapia, al recibir a Cusco FC, el cuadro revelación del torneo que, además, cuenta en sus filas con Facundo Callejo, goleador incontestable de la temporada.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Seguidamente, los ‘azulgranas’ se dispondrán a viajar con destino a la calurosa ciudad de Piura para medirse contra Alianza Atlético, rival que lucha por meterse a zona de clasificación de Copa Libertadores. Cualquier tipo de revés en estos choques supondrá el descenso directo.

Por eso, es una necesidad que cada uno de los integrantes del plantel en Alianza Universidad sea consciente de las dificultades a enfrentar. Tres de ellos con mucha experiencia, eso sí, no entran en la consideración de Roberto Mosquera por indisciplina. Ellos son Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraAlianza UniversidadLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Las 15 deportistas en el plantel tendrán una participación activa en tres frentes diferentes a lo largo del nuevo periodo (Liga Peruana, Mundial de Clubes y Campeonato Sudamericano). El protagonismo de cada una será escalonado

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

El veterano entrenador uruguayo, retirado de la actividad técnica por problemas de salud relacionados al corazón, siguió con detenimiento la campaña de los monarcas del fútbol peruano

Gregorio Pérez celebró la consecución

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

El goleador de Universitario envió un firme mensaje a sus críticos tras alcanzar otro éxito con el club. Además, reveló que marcar el gol del título fue un sueño que lo acompañó toda la noche previa al partido en Tarma

Alex Valera recordó a Hernán

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

El exvolante de Sporting Cristal destacó que su fichaje por la ‘U’ supera en importancia cualquier otra decisión que haya tomado en su carrera futbolística, tras haber logrado el tricampeonato

Jesús Castillo dimensiona su primer

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

El popular ‘Orejas’ valoró el tricampeonato en la Liga 1 y destacó la fortaleza mental del plantel. Sin embargo, sus palabras también dejaron en el aire su continuidad en el club

Edison Flores deja dudas sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden desafuero inmediato de congresista

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

ENTRETENIMIENTO

Edwin Sierra responde con humor

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

DEPORTES

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”