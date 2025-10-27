Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

La lucha de Roberto Mosquera por la permanencia con Alianza Universidad se complica. - Crédito: Página 13

La lucha de Roberto Mosquera en Alianza Universidad por la permanencia en Liga 1 2025 se complica cada vez más. El experimentado entrenador peruano no encuentra la fórmula para darle vuelta a la delicada situación del club de Huánuco, que se compromete, de manera irremediable, a perder la categoría salvo un vuelco de timón.

El resultado que condena seriamente a los ‘azulgranas’ es la reciente derrota, acaecida en la ciudad de Cajabamba, a manos de Universidad Técnica de Cajamarca (3-2) en un partido que reunió a dos bloques comprometidos con el descenso y que, además, presentó una definición dramática con dos goles locales en tiempo de reposición.

Roberto Mosquera enfrenta un panorama difícil con Alianza Universidad. - Crédito: Página 13

A Mosquera, de 69 años, le incomodó demasiado tanto el resultado como el desarrollo de la contienda, dejando entrever que la caída de los suyos se debió más a factores externos que a la justicia deportiva. “Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada”, dijo en conferencia de prensa.

Sin titubeos de por medio, el director de Alianza Universidad apuntó en contra del silbante: "Acusamos al árbitro Santos porque si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes”.

En ese mismo sentido, Roberto Mosquera cuestionó la organización del fútbol peruano indicando que “no tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica“.

“Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo. Hoy me he sentido triste y muy decepcionado por lo que pasó en la cancha. Y no creo que sea direccionado para mí, pero acá hay equipos que pagan tarde a sus jugadores y tampoco pasa nada”, añadió el técnico nacional.

Roberto Mosquera, con pizarra en mano. - Crédito: Tu Diario Huánuco

Panorama complicado

Aunque Alianza Universidad aún conserva posibilidades matemáticas para quedarse en la élite de Perú, lo cierto es que el contexto es demasiado difícil, teniendo en cuenta que sus últimos examinatorios, dos en total, son contra oponentes con mayor oficio y posición dentro del circuito nacional.

En la siguiente jornada, el grupo huanuqueño está en la obligación de hacerse fuerte, en el estadio Heraclio Tapia, al recibir a Cusco FC, el cuadro revelación del torneo que, además, cuenta en sus filas con Facundo Callejo, goleador incontestable de la temporada.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Seguidamente, los ‘azulgranas’ se dispondrán a viajar con destino a la calurosa ciudad de Piura para medirse contra Alianza Atlético, rival que lucha por meterse a zona de clasificación de Copa Libertadores. Cualquier tipo de revés en estos choques supondrá el descenso directo.

Por eso, es una necesidad que cada uno de los integrantes del plantel en Alianza Universidad sea consciente de las dificultades a enfrentar. Tres de ellos con mucha experiencia, eso sí, no entran en la consideración de Roberto Mosquera por indisciplina. Ellos son Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco.