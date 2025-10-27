José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

El mandatario realizó una amena videollamada para felicitar a los jugadores tras el nuevo éxito en Liga 1. (Video: Prensa U)

La nueva hazaña de Universitario de Deportes ha generado una ola de felicitaciones y celebraciones. La victoria sobre ADT en Tarma, que aseguró el tercer título consecutivo para el club ‘crema’, ha sido aclamada por muchos. José Jerí, actual presidente de la República, también se sumó a los saludos y no dudó en ponerse en contacto con el plantel durante los festejos internos, compartiendo la alegría del equipo por este logro histórico.

A través de una sorpresiva videollamada, Jerí se puso en contacto con los jugadores para felicitar personalmente a los protagonistas de este nuevo éxito para la institución de Ate. El jefe de estado comenzó su mensaje con el capitán Aldo Corzo, quien agradeció el gesto con mucho entusiasmo, resaltando la cercanía y el cariño que siente por el mandatario.

“Presidente, dale U. Presidente, muchas gracias por el saludo, sabemos que lo queremos un montón. Y dale U toda la vida”, expresó Corzo, mientras se encontraba junto a sus compañeros en plena fiesta de celebración en el hotel. El momento fue capturado y rápidamente compartido por el club en sus redes sociales oficiales, como TikTok e Instagram, donde los hinchas pudieron disfrutar del intercambio de felicitaciones.

Sin embargo, la videollamada no solo fue un momento de saludos formales. En la interacción también hubo espacio para la diversión. Hugo Ancajima, conocido por su buen humor, aprovechó para hacer un divertido baile, que se ha vuelto viral en redes sociales por su relación con el mandatario. El defensor imitó los movimientos que han sido popularizados en internet como una especie de sello de José Jerí, arrancando risas y más aplausos del grupo.

El plantel de Universitario tras lograr el tricampeonato de la Liga 1. Crédito: Prensa U

Este triunfo de Universitario no solo les asegura el tricampeonato, sino que también les permite sumar su estrella número 29, con dos fechas aún por disputarse en el Torneo Clausura 2025. Aunque la victoria en Tarma les dio matemáticamente el título, la ceremonia de premiación oficial se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre, cuando enfrenten a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en lo que promete ser una fiesta para los hinchas ‘cremas’.

Universitario, “el preferido del Señor de los Milagros”

Universitario ha cerrado un octubre impecable, ganando partidos clave y acercándose cada vez más a su tercer título consecutivo. El triunfo ante ADT en Tarma fue el broche de oro de un mes perfecto, y Franco Velazco, actual administrador del club, celebró este logro con gran emoción. Al final del encuentro, el directivo compartió un mensaje cargado de sentimiento y gratitud.

“Cosas de la vida. Quiero agradecerle a Dios y al Señor de los Milagros, que tiene a su preferido en octubre. Hemos ganado todo. Se lo dedicamos a él. Por eso queríamos conmemorar este logro con una camiseta que, sin duda, pasará a la historia”, expresó a L1 MAX.

El administrador de los 'cremas' celebró en Tarma. (Video: L1MAX)

Cabe destacar que en la presente temporada, Universitario rindió un homenaje al Señor de los Milagros por primera vez, creando una camiseta inspirada en los vitrales religiosos y el tradicional hábito, con un diseño color hueso y sutiles detalles morados.

El administrador del club también reflexionó sobre la importancia de este nuevo éxito en la institución de Ate. “Cosas de la vida, también. Anécdotas que nos deja este tricampeonato. Hemos dado vuelta partidos, goles en los últimos minutos... Así es como gana la ‘U’. Así es la historia de la ‘U’. La ‘U’ es la leyenda viva del fútbol peruano. Es un fuego eterno”, afirmó con orgullo.