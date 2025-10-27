Perú Deportes

Franco Velazco agradeció al Señor de los Milagros por el tricampeonato de Universitario con singular frase: “Tiene su preferido”

El administrador de la entidad ‘merengue’ señaló que la conmemoración al ‘Cristo de Pachacamilla’ impulsó la consagración del equipo por tercer año consecutivo

Por José Manuel Quintana

Guardar
El administrador de los 'cremas' celebró en Tarma. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes se coronó por tercer año al hilo como campeón de la Liga 1. El cuadro conducido por Jorge Fossati se impuso por 2-1 ante ADT en Tarma a falta de dos tres jornadas para el final del Torneo Clausura 2025. En medio de las celebraciones, Franco Velazco, administrador del club, destacó que la camiseta en homenaje al Señor de los Milagros fue un impulso clave para alcanzar el objetivo.

“Somos tricampeones. Nuestro segundo tricampeonato en la historia del club”, subrayó Velazco Imparato en diálogo con ‘L1 MAX’. Luego, se refirió a la influencia del ‘Cristo de Pachacamilla’. Primero, le agradeció al santo y dejó un mensaje en referencia a los otros homenajes que realizan los clubes, como Alianza Lima.

“Cosas de la vida. Quiero agradecerle a Dios y a nuestro Señor de los Milagros, que tiene a su preferido, en octubre. Hemos ganado todo. Se lo dedicamos a él. Por eso queríamos conmemorar y homenajearlo con esta camiseta que va a pasar a la historia”, sostuvo.

Franco Velazco explicó las aspiraciones
Franco Velazco explicó las aspiraciones de Universitario en el 2026. Crédito: Captura L1 MAX

Conviene mencionar, que este 2025, la institución nacida en Juan de la Coba 106 homenajeó por primera vez al Señor de los Milagros. La camiseta se inspiró en los vitrales religiosos y en el tradicional hábito. Presenta un diseño principalmente color hueso, con sutiles detalles morados.

“Cosas de la vida, también. Anécdotas que nos va a dejar este tricampeonato. Hemos volteado partidos. Goles a los últimos minutos. Como los gana la ‘U’. Así es la historia de la ‘U’. La ‘U’ es la leyenda viva del fútbol peruano. Es un fuego eterno”, sumó.

Plan 2026

El mandamás de la institución estudiantil confirmó que junto a Álvaro Barco ya han esbozado la planificación para la temporada 2026. Respecto a la consulta sobre el futuro de Álex Valera, el futbolista más destacado de la temporada, Velazco brindó indicios de las aspiraciones para el próximo curso.

“Valera está con nosotros. Hay que celebrar lo que estamos viviendo ahora. Ya habrá momento para ejecutar lo que venimos planeando hace un par de meses de cara al 2026. En Copa Libertadores, estamos en fase de grupos”, resaltó el administrador de la ‘U’.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Luego, destacó que sin dudas la meta es superar la pasada participación en Copa Libertadores, donde el equipo dirigido por Jorge Fossati alcanzó los octavos de final. Además, el torneo local no quedará en segundo plano, puesto que el objetivo es enlazar cuatro campeonatos de Liga 1.

“Apuntamos seriamente al tetracampeonato. Romper fábulas. Aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la ‘U’ es el equipo más grande”, cerró.

El dardo de Ureña

A lo largo del torneo, clubes de la Liga 1 acusaron irregularidades en el sistema arbitral peruano que presuntamente beneficiaron a Universitario de Deportes. En esa línea, Rodrigo Ureña apuntó con todo contra estas declaraciones y no dejó espacio a dudas sobre el título conseguido por el plantel 'merengue‘.

Rodrigo Ureña se mostró emocionado
Rodrigo Ureña se mostró emocionado tras el tricampeonato de Universitario y envió rotundo mensaje. Crédito: Captura L1 MAX

“Hemos trabajado un montón, se hablaron muchas estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estas últimas tres temporadas, que sigan llorando y sigan inventando excusas. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados y con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Ureña respondió a los comentarios que buscaban restarle mérito al tricampeonato de la ‘U’. “Desde que estoy acá, viven llorando preocupados los del frente. Nosotros hemos sido los mejores todo el tiempo”. La frase sintetiza su orgullo por el trabajo del equipo y la consolidación del club de Ate como protagonista absoluto del fútbol peruano.

Temas Relacionados

Franco VelazcoUniversitario de DeportesSeñor de los MilagrosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario aseguró el tricampeonato nacional tras vencer 2-1 a ADT en Tarma en un intenso enfrentamiento. Revisa cómo marcha tu equipo en la clasificación

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenta dominical está cargada con diversos encuentros en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 26

Francisco Hervás anticipa un torneo exigente para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No habrá equipo fácil”

Las ‘pumas’ se estrenaron en la temporada con una remontada por 3-1 ante Deportivo Géminis en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Francisco Hervás anticipa un torneo

Alianza Lima vs River Plate 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en amistoso vóley por la ‘Noche Blanquiazul’ 2025

El equipo de Facundo Morando se impuso con mucha categoría ante el cuadro argentino y ganó el cuadrangular que se realizó para la presentación de las bicampeonas nacionales

Alianza Lima vs River Plate

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

El club ‘dorado’, auténtica revelación en Liga 1 2025, accedió a la Fase de Grupos después de ubicarse en los primeros lugares de la clasificación en el balompié peruano

Cusco FC clasifica a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez forzó a

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores parlamentarios a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

El caso Guillermo Bermejo activa la posible aplicación inédita del artículo 15-A: lo que se sabe de la figura que reestructuraría el Parlamento

José Jerí obtiene 45,5% de aprobación, pero el 47% rechaza el gabinete que dirige Ernesto Álvarez

Rafael López Aliaga insulta a políticos que acuden a marchas de la Generación Z: “El caviar es el terruco maricón”

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Paz de la Barra

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público peruano

Conductores de Viña del Mar 2026 rechazan rivalidad entre países y destacan a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

Hugo García aclara polémica por supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Francisco Hervás anticipa un torneo exigente para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No habrá equipo fácil”

Alianza Lima vs River Plate 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en amistoso vóley por la ‘Noche Blanquiazul’ 2025

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”