Franco Velazco agradeció al Señor de los Milagros por el tricampeonato de Universitario con singular frase: “Tiene su preferido”

El administrador de los 'cremas' celebró en Tarma. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes se coronó por tercer año al hilo como campeón de la Liga 1. El cuadro conducido por Jorge Fossati se impuso por 2-1 ante ADT en Tarma a falta de dos tres jornadas para el final del Torneo Clausura 2025. En medio de las celebraciones, Franco Velazco, administrador del club, destacó que la camiseta en homenaje al Señor de los Milagros fue un impulso clave para alcanzar el objetivo.

“Somos tricampeones. Nuestro segundo tricampeonato en la historia del club”, subrayó Velazco Imparato en diálogo con ‘L1 MAX’. Luego, se refirió a la influencia del ‘Cristo de Pachacamilla’. Primero, le agradeció al santo y dejó un mensaje en referencia a los otros homenajes que realizan los clubes, como Alianza Lima.

“Cosas de la vida. Quiero agradecerle a Dios y a nuestro Señor de los Milagros, que tiene a su preferido, en octubre. Hemos ganado todo. Se lo dedicamos a él. Por eso queríamos conmemorar y homenajearlo con esta camiseta que va a pasar a la historia”, sostuvo.

Franco Velazco explicó las aspiraciones de Universitario en el 2026. Crédito: Captura L1 MAX

Conviene mencionar, que este 2025, la institución nacida en Juan de la Coba 106 homenajeó por primera vez al Señor de los Milagros. La camiseta se inspiró en los vitrales religiosos y en el tradicional hábito. Presenta un diseño principalmente color hueso, con sutiles detalles morados.

“Cosas de la vida, también. Anécdotas que nos va a dejar este tricampeonato. Hemos volteado partidos. Goles a los últimos minutos. Como los gana la ‘U’. Así es la historia de la ‘U’. La ‘U’ es la leyenda viva del fútbol peruano. Es un fuego eterno”, sumó.

Plan 2026

El mandamás de la institución estudiantil confirmó que junto a Álvaro Barco ya han esbozado la planificación para la temporada 2026. Respecto a la consulta sobre el futuro de Álex Valera, el futbolista más destacado de la temporada, Velazco brindó indicios de las aspiraciones para el próximo curso.

“Valera está con nosotros. Hay que celebrar lo que estamos viviendo ahora. Ya habrá momento para ejecutar lo que venimos planeando hace un par de meses de cara al 2026. En Copa Libertadores, estamos en fase de grupos”, resaltó el administrador de la ‘U’.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Luego, destacó que sin dudas la meta es superar la pasada participación en Copa Libertadores, donde el equipo dirigido por Jorge Fossati alcanzó los octavos de final. Además, el torneo local no quedará en segundo plano, puesto que el objetivo es enlazar cuatro campeonatos de Liga 1.

“Apuntamos seriamente al tetracampeonato. Romper fábulas. Aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la ‘U’ es el equipo más grande”, cerró.

El dardo de Ureña

A lo largo del torneo, clubes de la Liga 1 acusaron irregularidades en el sistema arbitral peruano que presuntamente beneficiaron a Universitario de Deportes. En esa línea, Rodrigo Ureña apuntó con todo contra estas declaraciones y no dejó espacio a dudas sobre el título conseguido por el plantel 'merengue‘.

Rodrigo Ureña se mostró emocionado tras el tricampeonato de Universitario y envió rotundo mensaje. Crédito: Captura L1 MAX

“Hemos trabajado un montón, se hablaron muchas estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estas últimas tres temporadas, que sigan llorando y sigan inventando excusas. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados y con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Ureña respondió a los comentarios que buscaban restarle mérito al tricampeonato de la ‘U’. “Desde que estoy acá, viven llorando preocupados los del frente. Nosotros hemos sido los mejores todo el tiempo”. La frase sintetiza su orgullo por el trabajo del equipo y la consolidación del club de Ate como protagonista absoluto del fútbol peruano.