“Quisiera quedarme toda la vida”: Álex Valera apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes a puertas de un nuevo título

Universitario de Deportes logró una victoria vital ante Sporting Cristal de cara a sus aspiraciones por hacerse con el segundo tricampeonato de su historia. Sobre el gramado del estadio nacional, Álex Valera estampó su nombre en el marcador para anotar el gol de la victoria y dar un paso determinante.

Desde los números, el atacante de 29 años está firmando su mejor temporada. Con el tanto ante los 'cerveceros‘, igualó su registro de 16 dianas que consiguió en 2023. El agregado del presente curso es su capacidad para asistir, con cinco pases gol. En este contexto, el delantero ha pedido mesura ante las especulaciones sobre su futuro.

En las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, antes de partir hacia Huancayo, el ‘Rifle’ puso paños fríos a los comentarios sobre su continuidad en Universitario. “Eso se ve más adelante”, respondió ante la consulta de un periodista tras citar a Álvaro Barco, gerente deportivo de la institución nacida en Juan de la Coba 106.

Álex Valera lleva cuatro temporadas y media como delantero de la 'U'. Crédito: X Universitario

El dirigente había elogiado a Valera luego de su rendimiento en el ‘Coloso de José Díaz’ y no dudó en afirmar que el ex Deportivo Llacuabamba “merecía otra oportunidad en el extranjero”. En esa línea, el artillero de la ‘U’ se mostró abierto a conversaciones para seguir defendiendo la camiseta crema y granate.

“Como él lo dijo [Álvaro Barco], eso se ve a fin de año. Por mi parte, quisiera quedarme toda la vida, pero también depende de lo que ellos busquen para el club más adelante. Si estoy en sus planes o no, eso saldrá más adelante. Ahora estoy enfocado en el partido de mañana”, sostuvo.

Tarma y una cita con la historia

Universitario ha enlazado siete victorias que le permiten mantener una distancia de diez puntos sobre su más inmediato perseguidor, Cusco FC. El conjunto ‘dorado’ podría reducir la diferencia a siete unidades. En ese contexto, si el equipo de Fossati se impone en Tarma, podrá consagrarse tricampeón del fútbol peruano.

“El equipo está preparado mentalmente para lo que viene. Estamos tranquilos. Estamos con la cabeza en el partido. Dependemos de nosotros mismos. Espero que podamos sacar un resultado positivo. Es una motivación para poder seguir entrenándome de la mejor manera y poder seguir dándole al club muchas alegrías”, concedió Valera a los medios de comunicación.

Tarma se prepara para acoger la cita y a miles de hinchas que se dirigen hacia la provincia juninense. Apenas se anunció la venta de entradas, los boletos se agotaron, así como las localidades de hospedaje. “Ellos [los hinchas] también son parte importante de todos estos logros de estos últimos años”, sumó.

“No sé si vamos a regresar con el tricampeonato, pero queremos hacerlo. Primero tenemos que jugarlo y hacer las cosas que hemos venido haciendo para poder sacar un resultado positivo”, concluyó.

ADT vs Universitario: fecha, hora y dónde ver

El partido se disputará este domingo 26 de octubre en el estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado para el inicio es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:30 horas.

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025.

El encuentro entre ‘cremas’ y ‘celestes’ será transmitido por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir mediante los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, WinTv, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo puedes perder!