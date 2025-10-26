Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

Jorge Fossati se arrodilló para agradecer a Dios por la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: L1MAX

Jorge Fossati fue el entrenador que dio inicio al ciclo triunfal de Universitario de Deportes y el mismo que saldó el camino con la consecución de un memorable tricampeonato en Liga 1. A pesar de su longevidad, el entrenador uruguayo dotó de pragmatismo, efectividad y tenacidad a un plantel que hoy puede presumir su estrella 29° en Perú.

El anhelado título, que confirma la actual superioridad de la ‘U’ por encima del resto de clubes, se consiguió en la ciudad de Tarma después de que los ‘cremas’ remontaran correoso partido contra ADT. Un autogol de Anderson Santamaría puso contra las cuerdas a los visitantes.

Jorge Fossati abrazando a César Inga tras el silbatazo final en el Universitario vs ADT. - Crédito: Paloma del Solar

Sin embargo, en el complemento, Universitario tiró de fuerza y concentración para establecer la vuelta del tanteador. Los cabezazos de Matías Di Benedetto y Alex Valera, quien se constituyó como el goleador de los suyos con 16 dianas a lo largo del periodo, permitieron obtener un triunfo histórica en la altura de la ‘perla de los andes’.

Al concluir el partido, cuya recta final presentó cierto suspenso con la expulsión del portero Sebastián Britos por un irrespeto en contra del árbitro Kevin Ortega, el técnico Jorge Fossati, fiel a su devoción por el catolicismo, se arrodilló para agradecer a Dios como señal de agradecimiento.

También hubo declaraciones de los jugadores 'cremas'. (Video: L1MAX)

“Agradecimiento a Dios y a este plantel que ha superado todo tipo de dificultades. La verdad que se lo merecen de sobra y esta hinchada maravillosa también”, declaró el ‘Flaco’ en un breve diálogo con L1MAX añadiendo una cuota de romanticismo al enviarle “un beso a mi señora”.

Fossati regresó a Universitario de Deportes, a finales de abril del presente año, después de su discreto paso como seleccionador de Perú en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Sucedió a Fabián Bustos en el cargo y tuvo un impacto inmediato ganando el Torneo Apertura 2025 al tiempo que logró el acceso a octavos de final de la Copa Libertadores. Cerró el periodo ganando el Torneo Clausura, lo que devino en el tricampeonato.

Jorge Fossati en un partido dirigiendo en el estadio Nacional. - Crédito: Paloma del Solar