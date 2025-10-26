Perú Deportes

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

No bien el árbitro Kevin Ortega finalizó el partido, que acabó con victoria 2-1 frente a ADT, el entrenador uruguayo realizó un ritual personal de agradecimiento a Dios, en Tarma

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Jorge Fossati se arrodilló para
Jorge Fossati se arrodilló para agradecer a Dios por la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: L1MAX

Jorge Fossati fue el entrenador que dio inicio al ciclo triunfal de Universitario de Deportes y el mismo que saldó el camino con la consecución de un memorable tricampeonato en Liga 1. A pesar de su longevidad, el entrenador uruguayo dotó de pragmatismo, efectividad y tenacidad a un plantel que hoy puede presumir su estrella 29° en Perú.

El anhelado título, que confirma la actual superioridad de la ‘U’ por encima del resto de clubes, se consiguió en la ciudad de Tarma después de que los ‘cremas’ remontaran correoso partido contra ADT. Un autogol de Anderson Santamaría puso contra las cuerdas a los visitantes.

Jorge Fossati abrazando a César
Jorge Fossati abrazando a César Inga tras el silbatazo final en el Universitario vs ADT. - Crédito: Paloma del Solar

Sin embargo, en el complemento, Universitario tiró de fuerza y concentración para establecer la vuelta del tanteador. Los cabezazos de Matías Di Benedetto y Alex Valera, quien se constituyó como el goleador de los suyos con 16 dianas a lo largo del periodo, permitieron obtener un triunfo histórica en la altura de la ‘perla de los andes’.

Al concluir el partido, cuya recta final presentó cierto suspenso con la expulsión del portero Sebastián Britos por un irrespeto en contra del árbitro Kevin Ortega, el técnico Jorge Fossati, fiel a su devoción por el catolicismo, se arrodilló para agradecer a Dios como señal de agradecimiento.

También hubo declaraciones de los jugadores 'cremas'. (Video: L1MAX)

Agradecimiento a Dios y a este plantel que ha superado todo tipo de dificultades. La verdad que se lo merecen de sobra y esta hinchada maravillosa también”, declaró el ‘Flaco’ en un breve diálogo con L1MAX añadiendo una cuota de romanticismo al enviarle “un beso a mi señora”.

Fossati regresó a Universitario de Deportes, a finales de abril del presente año, después de su discreto paso como seleccionador de Perú en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Sucedió a Fabián Bustos en el cargo y tuvo un impacto inmediato ganando el Torneo Apertura 2025 al tiempo que logró el acceso a octavos de final de la Copa Libertadores. Cerró el periodo ganando el Torneo Clausura, lo que devino en el tricampeonato.

Jorge Fossati en un partido
Jorge Fossati en un partido dirigiendo en el estadio Nacional. - Crédito: Paloma del Solar

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1ADTperu-deportes

Más Noticias

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

El ‘Tano’ estableció la igualada transitoria con un golpe de cabeza, tras un excelente pivoteo por parte de Alex Valera. La anotación llegó cerca de la hora de juego, en el estadio Unión Tarma

Gol de cabeza de Matías

Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras un preciso centro de Andy Polo, el delantero ‘crema’ apareció en el momento justo para marcar de cabeza el 2-1 en el tramo final del partido en Tarma

Golazo de Alex Valera con

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Tras vencer a Fluminense, las ‘íntimas’ buscarán otra victoria frente a las ‘millonarias’. Sigue todas las incidencias de este vibrante duelo

Alianza Lima vs River Plate

“Desde que estoy acá viven llorando los del frente”: el firme mensaje de Rodrigo Ureña tras lograr tricampeonato con Universitario

El mediocampista chileno celebró el nuevo éxito del club en Tarma y respondió con contundencia a quienes ponen en duda los méritos del equipo ‘crema’

“Desde que estoy acá viven

¡Universitario tricampeón de la Liga 1 2025! Resumen y celebración de la remontada 2-1 ante ADT en Tarma

Con goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera, los ‘cremas’ lograron un triunfo que quedará grabado en la memoria de sus hinchas, pues fue el del título de la liga peruana de Primera División. Simplemente histórico

¡Universitario tricampeón de la Liga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú impulsa su industria de

Perú impulsa su industria de defensa con nueva estrategia nacional

Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, también fue acusado de planear atentado contra Palacio e intentar asesinar a Alan García

Exalcalde de La Molina sobre Rafael López Aliaga: “Mi padre dejó de ser su abogado porque es un gran pend***, es el diablo”

José Jerí en acto de las FF. AA.: “Perú vive tiempos oscuros y difíciles, es momento de volver a pacificarlo”

El Poder Judicial mantiene un llamativo silencio ante fallo del TC que favorece a Keiko Fujimori, señala Rafael Vela

ENTRETENIMIENTO

Hugo García aclara polémica por

Hugo García aclara polémica por supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

Conductores de Viña del Mar 2026 rechazan rivalidad entre países y destacan a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada”

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

DEPORTES

Alianza Lima vs River Plate

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Desde que estoy acá viven llorando los del frente”: el firme mensaje de Rodrigo Ureña tras lograr tricampeonato con Universitario

¡Universitario tricampeón de la Liga 1 2025! Resumen y celebración de la remontada 2-1 ante ADT en Tarma