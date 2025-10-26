Perú Deportes

Insólita expulsión de Sebastián Britos por polémico gesto en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El colegiado Kevin Ortega mostró la cartulina roja al golero uruguayo. El referí explicó que el ‘charrúa’ realizó un gesto en señal de protesta por una primera advertencia

Por José Manuel Quintana

Fue roja directa por gesto contra el árbitro. (Video: L1MAX)

A pocos minutos del final del encuentro entre Universitario de Deportes y ADT, Kevin Ortega expulsó al arquero ‘crema’ Sebastián Britos. En una primera instancia, el juez del encuentro amonestó al experimentado portero por hacer tiempo. El guardameta respondió con un gesto en señal de protesta y el árbitro FIFA no dudó en enseñarle la tarjeta roja.

En su lugar, Jorge Fossati envió al terreno de juego a Miguel Vargas. El cancerbero chileno se paró bajo los tres palos en los cinco minutos que añadió Ortega. El ex Deportivo Garcilaso estuvo a punto de ver batida su valla cuando un remate de cabeza de un jugador de ADT se estrelló en el travesaño.

Cumplido el tiempo reglamentario, el juez principal señaló el final del partido y desató la celebración de todos los asistentes ‘merengues’ en el estadio Unión Tarma. El cuadro dirigido por Jorge Fossati se proclamó tricampeón del fútbol peruano. La ceremonia oficial de premiación tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental.

