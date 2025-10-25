Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”

La fecha 16 del Torneo Clausura 2025 puede ser inolvidable para Universitario de Deportes porque podría coronarse ganador de la competición y por ende, tricampeón de la Liga 1 2025. Y hasta podría levantar el trofeo sin jugar debido a que si Cusco FC pierde frente Atlético Grau, le dará el título de manera inmediata a falta de tres jornadas.

El duelo entre los ‘dorados’ y los ‘albos’ definirá el futuro de la ‘U’, y se jugará hoy, sábado 25 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Pedro García resaltó un irónico detalle que envuelve a los ‘cremas’ con Raúl Ruidíaz, quienes se han visto enfrentados en los últimos tiempos.

“Hay una cosa que podría, desde el punto de vista de cómo lo titulas, llamar la atención. Mira qué paradójico, tras todo lo ocurrido, es posible que con gol de Raúl Ruidíaz la ‘U’ sale campeón. Raúl Ruidíaz le podría dar el tricampeonato a Universitario. Si Grau le gana 1-0 a Cusco FC con gol de Ruidíaz, se podrá titular: Gol de Ruidíaz proclama campeón en la U. Se roba el show mediáticamente, por lo menos, y queda gracioso, queda divertido y hay gente que compra, ¿no?“, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

¿Habrá premiación en Universitario vs ADT en Tarma?

Independientemente de lo que pase en Cusco FC vs Atlético Grau, Universitario de Deportes podría celebrar el tricampeonato frente ADT en Tarma. Los ‘cremas’ dependen de sí mismos y un triunfo les dará el título nacional debido a la gran ventaja de puntos.

Sin embargo, si el equipo de Jorge Fossati se coronan ganador del Torneo Clausura 2025 en la ciudad tarmeña no habrá premiación. La Liga de Fútbol Profesional solo le dará el trofeo de la competición, y la celebración por el tricampeonato será en el choque con Deportivo Garcilaso el próximo viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional, por la fecha 18.

“El sábado ya están viajando a las 10:00 de la mañana en vuelo chárter a la ciudad de Tarma para que el equipo llegue descansado, por eso es que lo hace la ‘U’ en vuelo chárter. Ya no hay hoteles, ya no hay entradas para Tarma, que seguramente se va a ver desbordada por la cantidad de hinchas de la ‘U’ como fue el año pasado en Andahuaylas, cuando la U salió campeón en su centenario. Y señalar una cosa, si bien falta todavía y hay que jugar los partidos para que se consolide el campeonato el título de clausura y el tricampeonato, entiendo que desde laLiga están analizando que la celebración del tricampeonato sea en el Estadio Monumental en el partido del viernes 7 ante Garcilaso.Eso no quita que la U de conseguir el Torneo Clausura el fin de semana, este domingo en Tarma, puedan llevar el plato de trofeo por el haber ganado el Torneo Clausura”, detalló Gustavo Peralta en L1 Max.

Se confirmó primera renovación de Universitario para 2026

Se oficializó la primera renovación para el año 2026. Matías Di Benedetto continuará en el club y disputará una nueva temporada, sumando otro ciclo con la camiseta crema. El propio defensor, que ocupa la posición de stopper por izquierda, lo anunció en una entrevista con L1 Max tras el partido en la zona mixta del Estadio Nacional de Lima.

“Ya estamos, me parece que ya no la puedo dejar de tirar, la verdad que sí, estoy muy contento,ya iniciamos los trámites para la nacionalización y liberar un cupo de extranjero para todo lo que viene”, declaró el jugador.

La plantilla de la 'U' se mantendrá en un 80%, de acuerdo a Álvaro Barco. (L1 Max)