A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal recibe a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Sporting Cristal continuará su campaña en el Torneo Clausura 2025 como local ante Los Chankas, en duelo correspondiente a la fecha 16 del campeonato. El cuadro ‘bajopontino’ buscará revertir el resultado del Apertura, instancia en la que cayó frente al equipo visitante. El encuentro incluye información sobre el horario confirmado y los canales habilitados para su transmisión.

El elenco dirigido por Paulo Autuori llega tras sufrir un duro golpe a mitad de semana. Los ‘cerveceros’ enfrentaron a Universitario de Deportes en un partido reprogramado de la jornada 14 y cayeron por la mínima diferencia (0-1), lo que apagó prácticamente sus aspiraciones de pelear por el título.

Ahora, el objetivo de Sporting Cristal se centra en asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores. Actualmente, el club ‘celeste’ se ubica en el cuarto lugar del acumulado, pero tiene cerca a Melgar de Arequipa, que busca arrebatarle esa plaza. Por ello, volver a la senda del triunfo será fundamental en esta nueva fecha.

Como rival, los ‘cerveceros’ tendrán a Los Chankas, que llegan motivados tras vencer 1-0 a Juan Pablo II en su último encuentro. El conjunto de Andahuaylas aún sueña con clasificar a un torneo internacional y buscará dar la sorpresa en condición de visitante, recortando la distancia de cuatro puntos que actualmente lo separa del octavo puesto, que otorga acceso a la Copa Sudamericana 2026.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Los Chankas, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, está programado para disputarse este domingo 26 de octubre desde las 11:00 a. m. (hora de Perú), según la programación oficial de la Liga 1. El compromiso se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, donde los ‘celestes’ buscarán hacerse fuertes en casa.

El horario será el mismo para Ecuador y Colombia (11:00 a. m.), mientras que en Bolivia y Venezuela el duelo iniciará a las 12:00 p. m., en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 1:00 p. m., y en México a las 10:00 a. m..

Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

La transmisión oficial del encuentro entre Sporting Cristal y Los Chankas estará a cargo de L1 MAX, que posee los derechos exclusivos del campeonato peruano. Además, los aficionados podrán seguir el partido en streaming a través del aplicativo L1MAX, accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador mediante suscripción.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto del duelo, con información completa sobre la previa, incidencias en tiempo real, goles, mejores jugadas, resultados y un resumen final del partido, garantizando que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la contienda.

Sporting Cristal vuelve a enfrentar a Los Chankas por la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas: último cruce

La última vez que Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentaron fue en junio de este año, durante el Torneo Apertura. Aquel encuentro, disputado en Andahuaylas, terminó con una sorpresiva derrota de los ‘celestes’ por 1-3, resultado que los dejó sin posibilidades de pelear por el título del primer campeonato corto de la temporada.

Esta vez, el equipo del Rímac buscará revancha en casa y sumar tres puntos vitales ante su gente. Si bien Los Chankas se han mostrado como un rival siempre complicado, las condiciones serán más favorables para los dirigidos por Paulo Autuori, que llegan decididos a ganar este partido en la recta final del Clausura.