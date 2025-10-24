Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

La plantilla de la 'U' se mantendrá en un 70%, de acuerdo a Álvaro Barco. (L1 Max)

Universitario de Deportes vive un dulce momento, probablemente, uno de los mejores de su historia. El cuadro encabezado por Jorge Fossati venció 1-0 a Sporting Cristal el último jueves 23 de octubre y se puso a un partido de ganar el Torneo Clausura y por consecuencia el tricampeonato nacional.

El éxito de la ‘U’ se debe a la conformación de un grupo desde tres temporadas atrás. Por ese motivo, la directiva ha tomado la decisión de mantener a un gran porcentaje de la plantilla de cara a la siguiente campaña, donde lucharía por un nuevo título en la Liga 1 y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El mismo Álvaro Barco, director deportivo de Universiario, señaló que “es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros. Y tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar en lo que son temas de renovaciones".

Matías Di Benedetto renovó con Universitario

En ese sentido, se confirmó la primera renovación para el 2026. Se trata de Matías Di Benedetto, quien formará parte del ‘tri’ y seguirá vistiendo la camiseta ‘crema’ por un tiempo más. El mismo stopper por izquierda lo dio a conocer durante una entrevista con L1 Max en la zona mixta del Estadio Nacional de Lima.

“Ya estamos, me parece que ya no la puedo dejar de tirar, la verdad que sí, estoy muy contento, ya iniciamos los trámites para la nacionalización y liberar un cupo de extranjero para todo lo que viene”, declaró.

Di Benedetto no pudo ocultar su felicidad por su presente con la ‘U’. Y es que no solo le va bien en lo grupal estando a un paso de levantar su tercer trofeo en el Perú, ahora tiene la tranquilidad de que permanecerá -junto a su esposa y su pequeña hija- en el cuadro de Ate.

“Es un objetivo cumplido, también una tranquilidad, agradecerle a la dirigencia por la confianza, sin lugar a dudas que a mí me llena de orgullo y gratitud porque me están dando la confianza, de lo que vengo haciendo estos tres años, un premio podría decirse, mucha tranquilidad para mí y mi familia que estamos muy bien en el país, todo es felicidad, el momento de nosotros, la renovación, la tranquilidad de mi familia”, detalló.

Matías Di Benedetto firmó un contrato por las siguientes dos temporadas, es decir, hasta el 2027. Además, tiene la opción de extenderlo por una más. El zaguero argentino podría permanecer hasta seis campañas en la institución ‘merengue’.

Un nacionalizado más en Universitario

Parte del acuerdo de Matías Di Benedetto con Universitario de Deportes está el hecho de que comience su nacionalización como peruano para que se libere un cupo de extranjero en la próxima temporada. El defensor argentino ya lleva tres años viviendo en el país y cumple con los requisitos para obtener su DNI.

De concretarse los trámites a tiempo, Di Benedetto será registrado como futbolista peruano y se sumará a la lista de nacionalizados de la ‘U’, la cual podría aumentar en caso que el paraguayo Williams Riveros acceda y firme su renovación con el club.

Por el momento, el conjunto de Ate tiene 5 jugadores no nacidos en Perú: Miguel Vargas, Horacio Calcaterra, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes y Gabriel Costa. Todo haría indicar que pasaría a contar con 7 futbolistas nacionalizados.