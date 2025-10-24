Perú Deportes

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Álvaro Barco, director deportivo, señaló que el 80% de la plantilla se mantendrá de cara a la siguiente temporada. Un extranjero ya estampó su firma por el cuadro ‘crema’

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La plantilla de la 'U' se mantendrá en un 70%, de acuerdo a Álvaro Barco. (L1 Max)

Universitario de Deportes vive un dulce momento, probablemente, uno de los mejores de su historia. El cuadro encabezado por Jorge Fossati venció 1-0 a Sporting Cristal el último jueves 23 de octubre y se puso a un partido de ganar el Torneo Clausura y por consecuencia el tricampeonato nacional.

El éxito de la ‘U’ se debe a la conformación de un grupo desde tres temporadas atrás. Por ese motivo, la directiva ha tomado la decisión de mantener a un gran porcentaje de la plantilla de cara a la siguiente campaña, donde lucharía por un nuevo título en la Liga 1 y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El mismo Álvaro Barco, director deportivo de Universiario, señaló que “es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros. Y tenemos todo el tiempo del mundo para poder conversar en lo que son temas de renovaciones".

Se confirmó el primer jugador
Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato para el 2026.

Matías Di Benedetto renovó con Universitario

En ese sentido, se confirmó la primera renovación para el 2026. Se trata de Matías Di Benedetto, quien formará parte del ‘tri’ y seguirá vistiendo la camiseta ‘crema’ por un tiempo más. El mismo stopper por izquierda lo dio a conocer durante una entrevista con L1 Max en la zona mixta del Estadio Nacional de Lima.

“Ya estamos, me parece que ya no la puedo dejar de tirar, la verdad que sí, estoy muy contento, ya iniciamos los trámites para la nacionalización y liberar un cupo de extranjero para todo lo que viene”, declaró.

Di Benedetto no pudo ocultar su felicidad por su presente con la ‘U’. Y es que no solo le va bien en lo grupal estando a un paso de levantar su tercer trofeo en el Perú, ahora tiene la tranquilidad de que permanecerá -junto a su esposa y su pequeña hija- en el cuadro de Ate.

“Es un objetivo cumplido, también una tranquilidad, agradecerle a la dirigencia por la confianza, sin lugar a dudas que a mí me llena de orgullo y gratitud porque me están dando la confianza, de lo que vengo haciendo estos tres años, un premio podría decirse, mucha tranquilidad para mí y mi familia que estamos muy bien en el país, todo es felicidad, el momento de nosotros, la renovación, la tranquilidad de mi familia”, detalló.

Matías Di Benedetto firmó un contrato por las siguientes dos temporadas, es decir, hasta el 2027. Además, tiene la opción de extenderlo por una más. El zaguero argentino podría permanecer hasta seis campañas en la institución ‘merengue’.

Matías Di Benedetto renovó con
Matías Di Benedetto renovó con Universitario hasta el 2027, con opción a una temporada más.

Un nacionalizado más en Universitario

Parte del acuerdo de Matías Di Benedetto con Universitario de Deportes está el hecho de que comience su nacionalización como peruano para que se libere un cupo de extranjero en la próxima temporada. El defensor argentino ya lleva tres años viviendo en el país y cumple con los requisitos para obtener su DNI.

De concretarse los trámites a tiempo, Di Benedetto será registrado como futbolista peruano y se sumará a la lista de nacionalizados de la ‘U’, la cual podría aumentar en caso que el paraguayo Williams Riveros acceda y firme su renovación con el club.

Por el momento, el conjunto de Ate tiene 5 jugadores no nacidos en Perú: Miguel Vargas, Horacio Calcaterra, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes y Gabriel Costa. Todo haría indicar que pasaría a contar con 7 futbolistas nacionalizados.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1peru-deportesMatías Di Benedetto

Más Noticias

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Las dirigidas por Facundo Morando realizarán su presentación en el Coliseo Eduardo Dibós, donde participarán Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todo sobre este evento

Programación de la Noche Blanquiazul

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

El jueves 23 de octubre comenzó la venta de tickets para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao el fin de semana. Conoce todos los detalles

Entradas para el inicio de

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar el torneo más importante del mundo que se llevará a cabo en Sao Paulo en diciembre. Conoce dóonde ver la participación de las bicampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

ENTRETENIMIENTO

Josi Martínez y Valentino Palacios

Josi Martínez y Valentino Palacios fueron hospitalizados: Tiktokers alarmaron a sus fans luego de descompensarse en ‘Esto es Guerra’

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

DEPORTES

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025