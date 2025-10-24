Gustavo Zevallos respondió a Franco Velazco con sutil comentario: “No tenemos estadio, pero no debemos dinero a nadie”

Esto dijo el director de fútbol del club rimense. (Video: L1MAX)

En la antesala del esperado clásico entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el director deportivo del cuadro ‘celeste’, Gustavo Zevallos, respondió a las polémicas declaraciones del administrador ‘crema’, Franco Velazco, quien generó controversia al cuestionar la infraestructura y gestión del club rimense luego de conocerse la programación del encuentro en el Estadio Nacional.

Velazco había cuestionado la falta de un estadio propio por parte de Cristal y las condiciones actuales del Alberto Gallardo, afirmando que “tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua”. Sus comentarios encendieron la polémica y aumentaron la tensión en la previa del enfrentamiento de este jueves 23 de octubre.

En ese contexto, Zevallos fue consultado sobre el tema y respondió con mesura, aunque marcando una clara posición institucional. “De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol, somos muy respetuosos en todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera”, declaró a L1 MAX, remarcando que Sporting Cristal prefiere concentrarse en lo deportivo y no en polémicas ajenas al campo de juego.

Asimismo, el director deportivo de los ‘celestes’ fue consultado sobre la posibilidad de contar con un recinto propio en el futuro. Aunque reconoció que es un proyecto anhelado, subrayó que el club se encuentra tranquilo con su situación actual y aprovechó para dejar un mensaje sutil, en aparente respuesta a las críticas del administrador de Universitario.

“Siempre se ha pensado tener un estadio, no es sencillo. Lo que tenemos efectivamente es un estadio pequeño, pero no le debemos (dinero) a nadie. El estadio está todo el día y eso es una tranquilidad para nosotros”, afirmó Zevallos, resaltando la solidez económica de la institución y la funcionalidad del Estadio Alberto Gallardo como su casa habitual.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal en un duelo clave por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

Con sus declaraciones, el directivo buscó cerrar la polémica y devolver el foco al aspecto deportivo, en la antesala de un clásico que no solo definirá posiciones en la tabla del Torneo Clausura, sino que también pondrá a prueba la fortaleza emocional y futbolística de ambos equipos en la recta final de la temporada.

Se juega en el Nacional

Dejando atrás la controversia, se confirmó que la nueva edición del clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Nacional, escenario donde los ‘cremas’ jugaron recientemente como locales ante Ayacucho FC, obteniendo una victoria por 2-1. En esta ocasión, el equipo del Rímac contará con el respaldo mayoritario de su hinchada, que buscará impulsar al plantel hacia un resultado clave en su lucha por el título.

El encuentro estaba originalmente programado para el miércoles 15 de octubre, pero fue reprogramado por motivos de seguridad, debido a la realización de una Marcha Nacional en la misma fecha. Finalmente, la Liga 1 decidió trasladar el compromiso al jueves 23, manteniendo como sede el Coloso José Díaz, donde se anticipa un duelo intenso y lleno de emociones entre dos de los grandes protagonistas del campeonato.

Sporting Cristal juega de local en el Estadio Nacional esta noche. Crédito: REUTERS/Sebastian Castaneda

Cabe mencionar que Sporting Cristal se ubica actualmente en el cuarto lugar del Torneo Clausura con 22 puntos, a once de alcanzar al líder Universitario. El duelo de esta noche podría resultar determinante para sus aspiraciones: una victoria le permitiría acortar distancias y mantener viva la lucha por el título, mientras que una derrota podría sentenciar definitivamente sus opciones de pelear por la cima.