Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar el torneo más importante del mundo que se llevará a cabo en Sao Paulo en diciembre. Conoce dóonde ver la participación de las bicampeonas

Grace Nole Alcántara

Alianza Lima tiene varios retos que afrontar este 2025, y uno de los más importantes es el Mundial de Clubes de Vóley, a celebrarse en diciembre en Sao Paulo, Brasil. El bicampeón peruano y reciente subcampeón sudamericano confirmó su clasificación tras una destacada campaña continental, lo que le permitirá competir por primera vez junto a los clubes de élite mundial.

El medio brasileño 'O Tempo’ confirmó la sede de la competición y aseguró la participación especial del San Cristóvão Saúde Osasco, equipo brasileño que conquistó el título mundial en 2012, volverá a la competencia después de más de una década de ausencia. Es decir, Brasil tendrá así dos representantes, ya que el Dentil Praia Clube garantizó su presencia tras lograr el título sudamericano.

El certamen contará con la participación de ocho equipos. Además de las ’íntimas’, asistirán Zamalek SC de Egipto (campeón de África), Zhetysu VC de Kazajistán (campeón asiático) y VTV Bình Điền Long An de Vietnam (subcampeón asiático). Europa estará representada por el Imoco Volley Conegliano, actual campeón continental, y el Savino Del Bene Scandicci, subcampeón de Europa.

La sede paulista acogerá a jugadoras provenientes de distintas geografías, generando un entorno de alto nivel competitivo. El evento reunirá estilos de juego de América, África, Asia y Europa, en una competencia donde se medirán tanto clubes históricos como equipos emergentes en el escenario internacional.

Dónde ver los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

La participación de Alianza Lima en el torneo más importante del vóley mundial llegará a todos los hogares peruanos ya que será transmitido por la señal abierta de Latina Televisión. Y se podrá seguir a través de sus canales 2 y 702 en HD. También vía streaming por su página web, aplicativo y Youtube oficial.

“Alianza Lima representará al Perú en el Mundial de Clubes de Vóley Sao Paulo 2025,y podrás disfrutar toda su participación EN EXCLUSIVA POR LATINA”, publicó el canal en sus redes sociales.

La ‘Noche ‘Blanquiazul’ de Alianza Lima

La temporada de Alianza Lima arrancará con su presentación oficial que se celebrará este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. Las bicampeonas se reencontrarán con su hinchada en un cuadrangular donde participarán Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima.

Hay mucha expectativa por ver la nueva versión de las ‘íntimas’ que se han reforzado con Sandra Ostos (punta peruana), Elina Rodríguez (opuesta argentina), Maria Alejandra Marin (armadora colombiana),Yanlis Féliz (punta dominicana), Meegan Hart (central estadounidense) y Doris Manco (armadora colombiana).

El debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas nacionales tendrán un fin de semana intenso porque no solo tendrán su ‘Noche Blanquiazul’, también enfrentarán su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Alianza Lima se medirá con Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre a las 15:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 1 del torneo nacional.

A pesar que los ‘íntimas’ aseguraron que no participarían, llegaron a un acuerdo con la Federación Peruana de Voleibol (FPV) y reprogramaron el horario para que puedan asistir a la presentación oficial sin problemas.

