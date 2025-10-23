Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

El volante se unió a los festejos de los hinchas en la previa del duelo ante Universitario. (Twitter)

Hoy, jueves 23 de octubre, se jugará un nuevo Universitario de Deportes vs Sporting Cristal en un contexto donde los ‘cremas’ están cerca de concretar su tricampeonato en la Liga 1 y los ‘celestes’ buscan mantenerse en zona de clasificación a los playoffs por la Copa Libertadores.

Ambas escuadras jugarán para llevarse la victoria en el Estadio Nacional. Cristal llega motivado por su triunfazo 1-0 ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco y el reciente banderazo realizado por su hinchada en las afueras de su complejo deportivo situado en La Florida, Rímac.

Un grupo de fanáticos se dieron cita en dicha ubicación para manifestarle su apoyo a los jugadores y el comando técnico encabezado por Paulo Autuori. Estos simpatizantes -con banderolas e instrumentos- entonaron muchas de sus canciones características, desatando la euforia en el corazón rimense.

Yoshimar Yotún, capitán y volante del club ‘bajopontino’, se contagió de la felicidad de sus hinchas y se animó a tocar el bombo al ritmo de los cantos. Los videos del popular ‘Yoshi’ rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo y dejó mensaje previo al Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2025.

Como si fuera poco, Yotún tomó la palabra al ser uno de los referentes del plantel y le hizo una promesa a todos los fanáticos presentes en La Florida de cara al partidazo ante Universitario de Deportes, que comenzará a las 20:00 horas de Perú.

“Solo pensamos en una cosa, que es ganarlo, estamos conscientes que lo vamos a ganar y vamos a dejar el alma en la cancha, porque es lo que representa nuestra historia y lo que representa nuestro club, así que mañana vamos a dejar la vida en cada jugada, en cada segundo, y la victoria se va a quedar aquí en La Florida”, expresó.

El capitán 'celeste' le hizo promesa a los fanáticos en pleno banderazo. (Jax Latin Media)

Yoshimar Yotún se perfila como titular en Universitario vs Sporting Cristal

Paulo Autuori tiene casi definido su alineación titular para medirse con la ‘U’ en el Nacional, aunque la volante es una de las zonas de la cancha en la que aún mantiene dudas. Lo cierto es que Yoshimar Yotún parte con ventaja por su experiencia y liderazgo para iniciar este nuevo clásico por el Torneo Clausura.

El mediocampista de la selección peruana buscará celebrar su segundo gol en esta temporada. Previamente, le marcó a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, en lo que significó su regreso a las canchas tras superar una dura lesión en la rodilla.

‘Yoshi’ se sumaría a este once junto a Miguel Araujo, quien dejó atrás sus molestias físicas y hará pareja de central con Luis Abram. Ambos fueron guardados en el último partido ante Garcilaso, como parte de la estrategia del técnico brasileño para la altura y también pensando en este importante choque con los ‘cremas’.

Esta sería la oncena de Cristal contra Universitario: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu y Maxloren Castro.

Paulo Autuori realizará algunas modificaciones en el once de Sporting Cristal con respecto al último partido ante Deportivo Garcilaso.

Canal TV para ver el Universitario vs Sporting Cristal

El Universitario vs Sporting Cristal será transmitido por L1 Max, canal que se encuentra en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que es de pago.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este encuentro en su sitio web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.