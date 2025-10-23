Sport Boys intenta regularizarse financieramente en medio de una condición de insolvencia y fuerte deuda en el Callao

Sport Boys, a puro empeño, ha salido adelante dejando atrás la zona de descenso en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Sports Boys no solo ha tenido que transitar una grave crisis de resultados a lo largo de la campaña de la Liga 1 2025, también ha hecho lo propio desde el lado institucional. Así lo ha hecho saber el nuevo administrador del club, quien ha asumido esa problemática como algo más que personal.

En declaraciones concedidas a radio Ovación, Martín Noriega ha revelado que al momento que ha sucedido a Adrián Alcócer en las oficinas de la ‘misilera’, se ha encontrado con un desbalance absoluto en los cuadernos contables, lo que ha derivado en una situación económica delicada en los últimos años.

“Encontré a Sport Boys en una condición de insolvencia, lo que estamos pagando es con recursos propios, míos. Lo primero es cuidar los puntos y ese es el objetivo", ha indicado el directivo del Sport Boys añadiendo que “no pretendo ocultar el monto de la deuda, es alrededor de 10 millones de dólares”.

Sport Boys ha logrado escaparse de la franja del descenso. - Crédito: Liga 1

En esa misma línea, Martín Noriega ha explicado que para evitar un escenario de mayor preocupación con repercusión deportiva, ha echado mano de su propio dinero al igual que un monto específico destinado en la estructura de la temporada venidera.

“Se han tomado recursos del año siguiente para cubrir lo de este año, eso empataremos el año que viene y eso vamos a enlazar con algunas obligaciones actuales. Con recursos propios vamos a apostar por el crecimiento y eso se logra con infraestructura, con divisiones menores y con contrataciones de jugadores de valor”, ha mencionado.

A su vez, sobre el sorpresivo anuncio que dio a conocer la SAFAP con el que generó una enorme inquietud entre los simpatizantes del Sport Boys, el administrador aclaró: “acordamos un cronograma de pagos que comenzaría el viernes. Lamentablemente no se respetó, parece que perdieron la paciencia o de repente los antecedentes de que no recibieron pagos en su oportunidad y por eso decidieron emitir este comunicado”.

Los rostros que le cambiaron la cara a la 'misilera' en Liga 1 2025. - Crédito: Sport Boys

También fue preguntado por el arranque de su administración y cómo está mejorando el lado económico. “Son 20 días que estoy en la gestión y espero que a fines de octubre esté al día porque el modelo de trabajo nuestro es el ordenamiento primero de las finanzas y luego el respeto de un flujo de caja establecido. Nosotros tenemos las finanzas ordenadas, hemos hecho en tiempo récord ese ordenamiento”, ha comentado al respecto.

De momento, Sport Boys ha evitado en tiempo récord que se le arrebaten unidades que se obtuvieron con justicia y en buen lid dentro del campo de juego durante el Torneo Clausura 2025. Las autoridades deben esforzarse en organizar los interiores evitando así que al plantel se le añada una problemática totalmente ajena.

A nivel futbolístico, la ‘misilera’ ha elevado su nivel en las últimas fechas sacando resultados positivos que lo alejaron definitivamente de los últimos lugares. De la mano de Juan Carlos Cabanillas, en la parcela técnica, llegaron triunfos importantes. Destacaron, además, las aportaciones de Luciano Nequecaur, Carlos López y Fidel Martínez, extranjeros ilustres que son merecedores de renovación.