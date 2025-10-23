Partidos de hoy, jueves 23 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 23 de octubre, la agenda futbolera está repleta de partidos emocionates en las mejores ligas: se vivirá el clásico más esperado de la Liga 1, continuarán las definiciones por semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana, se vivirá una fecha más de la Europa League, y mucho más.
Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Nacional por el duelo pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos tienen la necesidad de quedarse con el triunfo: la ‘U’ quiere dar un paso más al tricampeonato y los ‘celestes’ quieren mantenerse en zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores.
Jorge Fossati sufrirá dos bajas importantes; no estarán Andy Polo y Jesús Castillo por suspensión, pero contará con la reaparición de Rodrigo Ureña, el chile reaparecerá tras cumplir sanción en el último clásico.
Mientras que Paulo Autuori tendrá disponible a todas sus figuras, se especuló que Luis Abram estaba en duda por un problema muscular, pero se confirmó su presencia en el choque que será de pronóstico reservado.
Por otro lado, continuará la lucha por llegar a la final en los torneos Conmebol. LDU de Quito recibirá a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025.
Y la Universidad de Chile hará lo suyo con Lanús en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por el primer duelo de semifinales de la Sudamericana 2025.
Partido de Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario (20:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partido de Copa Libertadores
Partido de Copa Sudamericana
- U. de Chile vs Lanús (17:00 horas / DSports, DGO, Disney+, ESPN)
Partido de Central American Cup
- Alajuelense vs Deportivo Olimpia (21:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Europa League
- Braga vs Estrella Roja (11:45 horas / Disney+ Premium)
- Brann vs Rangers (11:45 horas / Disney+ Premium)
- Fenerbahce vs Stuttgart (11:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 7)
- Feyenoord vs Panathinaikos (11:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- Genk vs Betis (11:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Go Ahead Eagles vs Aston Villa (11:45 horas / Disney+, ESPN)
- Lyon vs Basilea (11:45 horas / Disney+, ESPN 3)
- Salzburgo vs Ferencvaros (11:45 horas / Disney+ Premium)
- Steaua Bucarest vs Bolonia (11:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Celta vs Niza (14:00 horas / Disney+, ESPN 3)
- Celtic vs Sturm (14:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- Friburgo vs Utrecht (14:00 horas / Disney+ Premium)
- Lille vs PAOK (14:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland (14:00 horas / Disney+ Premium)
- Malmo vs Dinamo Zagreb (14:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 7)
- Nottingham Forest vs Porto (14:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)
- Roma vs Viktoria Plzen (14:00 horas / Disney+, ESPN)
- Young Boys vs Ludogorets (14:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Conference League
- Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (11:45 horas / Disney+ Premium)
- Rapid Wien vs Fiorentina (11:45 horas / Disney+ Premium)
- HNK Rijeka vs Sparta Praha (11:45 horas / Disney+ Premium)
- Braidablik UBK vs KuPS (11:45 horas / Disney+ Premium)
- AEK FC vs Aberdeen (11:45 horas / Disney+ Premium)