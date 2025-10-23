Perú Deportes

Nolberto Solano confesó quién es su favorito en Universitario vs Sporting Cristal: “Será un partido por el orgullo”

El ‘Maestrito’ recordó su pasado ‘crema’ y ‘cervecero’, analizó el presente de cada equipo y se animó a dar un pronóstico para el clásico

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Hoy, jueves 23 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Nacional por la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura 2025. Este choque genera mucha expectativa porque definirá el futuro de ambos equipos.

La ‘U’ necesita el triunfo para estar a un paso al tricampeonato, mientras que los ‘cerveceros’ están obligados a quedarse con los tres puntos para mantenerse en zona de repechaje para la Copa Libertadores del año 2026.

Nolberto Solano, quien tiene pasado ‘crema’ y ‘cervecero’, confesó qué equipo es su favorito en el clásico. También analizó el momento de cada escuadra y aseguró que Cristal deberá defender su prestigio.

“Los dos corazones en dos lados. Sin duda, en un lado, mucho más, por lo mismo de que me tocó hacer parte de mi carrera y siempre soy agradecido a Sporting Cristal por la oportunidad que me dio. Me llevó Juan Carlos Oblitas en el año 92. Universitario viene embalado en un momento de confianza total, porque está a punto de nuevamente salir tricampeón y un Cristal que obviamente, como siempre, va por el orgullo, por el prestigio, no va a dejar que la ‘U’ vaya a querer celebrar con Cristal, más aún siendo un rival de muchos años”, confesó el técnico peruano en conversación con L1 Max.

Además, el popular ‘Maestrito’ aseguró que los rimenses no se la dejarán fácil a los ‘merengues’, y espera que sea un gran partido. Y se animó a dar su ‘score’ del clásico.

“Entonces, va a ser un partido muy entretenido por orgullo, van a querer uno no perder y el otro, obviamente, que quiere asegurar algo que lo viene buscando hace tiempo. Me parece que para mí, la ‘U’ sabe que una las finales que quiere ganar es con Cristal. Me parece que es dentro del presupuesto de lo que ellos pueden tener, es lo más duro que les pueda tocar para poder salir campeones. Así que va a ser un partido muy reñido, voy a ponerme en el lado de los apostadores, voy a poner una cuota, me voy con el 1-1″, añadió.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal
Universitario enfrentará a Sporting Cristal en un duelo clave por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

Bajas confirmadas en Universitario vs Sporting Cristal

Universitario de Deportes no contará con Andy Polo ni Jesús Castillo en el encuentro ante Sporting Cristal. El extremo quedó fuera por expulsión y su reemplazo probable es César Inga. Castillo, quien llegó a cinco tarjetas amarillas, tampoco estará disponible; Rodrigo Ureña volverá al equipo tras superar sanción y tomará su lugar.

En tienda rimense, la participación de Luis Abram era incierta debido a una posible molestia muscular, pero se pudo conocer que superó fatiga y estará presente en el clásico, compartirá zaga junto a Miguel Araujo.

Además, el volante brasilero Gustavo Cazonatti está volviendo poco a poco de su sensible lesión, y podría sumar minutos en el estadio Nacional, será pieza de recambio que manejará Paulo Autuori.

El extremo recibió la roja por agresión. (Video: GOLPERU)

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

