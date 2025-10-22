Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 22 de octubre, la jornada deportiva estará llena de encuentros imperdibles: Racing y Flamengo abrirán la llave de semifinales de la Copa Libertadores 2025, Real Madrid hará lo suyo con Juventus por la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.

La ‘Academia’ se medirá con ‘Fla’ por el primer partido de las semifinales del torneo internacional. El equipo argentino superó a Vélez en cuartos de final con un marcador global de 2-0, tras ganar ambos encuentros 1-0, con goles de Adrián Martínez y Santiago Solario. Mientras que el cuadro brasileño se instaló en la etapa decisiva tras eliminar por penales a Estudiantes, luego de igualar 3-3 en el marcador global.

Racing Club y Flamengo se enfrentarán por semifinales de la Copa Libertadores 2025

Por otro lado, Real Madrid estará frente a frente con Juventus por la fecha 3 de la fase de la Liga de Campeones. Los ‘blancos’ consiguió dos victorias y sumó siete goles en el arranque de la Champions League, mejorando su desempeño respecto a la temporada anterior. Los de Xabi Alonso tienen la posibilidad de alcanzar tres triunfos en sus primeros tres partidos por tercera vez en los últimos cuatro torneos. Además, llega tras obtener su tercer triunfo consecutivo en LaLiga frente a Getafe.

La ‘vieja señora’ en contraste, acumula dos empates en la competición europea y sufrió una derrota ante Como en su partido más reciente de la Serie A. El conjunto italiano no logra una victoria desde el 13 de septiembre, cuando venció 4-3 al Inter, lo que refleja un momento adverso en la actual temporada.

Real Madrid chocará con Juventus por la Champions League 2025-26

Partido de Copa Libertadores

- Flamengo vs Racing Club (19:30 horas / estadio de Maracaná / Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN)

Partidos de Champions League

- Athletic Club vs Qarabag FK (11:45 horas / estadio de San Mamés / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Galatasaray vs Bodo/Glimt (11:45 horas / RAMS Park / Disney+, ESPN)

- Chelsea vs Ajax (14:00 horas / Stamford Bridge / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Bayern Munich vs. Club Brugge (14:00 horas / Allianz Arena / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Eintracht Frankfurt vs Liverpool (14:00 horas / Deutsche Bank Park / Disney+, ESPN 3)

- Atalanta vs Slavia Praha (14:00 horas / Gewiss Stadium / Disney+ Premium, ESPN 6)

- Sporting CP vs O. Marsella (14:00 horas / estadio Jose Alvalade / Disney+ Premium, ESPN 4)

- AS Monaco vs Tottenham (14:00 horas / estadio Luis II / Disney+ Premium, ESPN 7)

Partido Champions League Elite

- Shanghai Shenhua 2-0 Seoul (Finalizado)

Partido de Champions League Two

- FC Goa 1-2 Al Nassr (Finalizado)

Partidos de Central American Cup

- Sporting San Miguelito vs Plaza Amador (19:00 horas / estadio Universidad Latina de Penonomé / Disney+ Premium)

- Real España vs Xelajú MC (21:00 horas / estadio General Francisco Morazán / Disney+ Premium)

Partido de Superliga Turquía

- Konyaspor vs Besiktas (12:00 horas / Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Cuenca Juniors vs 9 de Octubre (15:00 horas / estadio Alejandro Serrano Aguilar / DGO)

- LDU Quito vs Deportivo Cuenca (18:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / DGO)

- Guayaquil City vs Emelec (18:00 horas / estadio Christian Benítez / DGO)

Partidos de fútbol argentino

- CA Huracán vs Central Córdoba (17:30 horas / Estadio Tomás Adolfo Ducó / Fanatiz, TyC Sports)