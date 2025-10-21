Perú Deportes

Alianza Lima no estará solo: Perú contará con dos representantes en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anunció que el crecimiento sostenido de la liga nacional ha permitido que Perú obtenga más cupos para futuras ediciones del torneo continental

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Alianza Lima y Regatas representarán
Alianza Lima y Regatas representarán al Perú en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: LPV

El vóley peruano continúa avanzando a nivel internacional. Durante la conferencia de prensa por el lanzamiento oficial de la nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley, se realizó un anuncio importante: Perú contará con dos cupos para el Campeonato Sudamericano de Clubes, el torneo más importante del continente en esta disciplina deportiva.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, fue el encargado de dar a conocer esta trascendental noticia. Según explicó, el crecimiento sostenido del nivel competitivo en la competencia local ha sido reconocido tanto por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) como por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), lo que ha permitido al país obtener una plaza adicional para este certamen regional.

“El crecimiento de la liga peruana está siendo visto a nivel internacional por la FIVB y la CSV. Puedo anunciar que hoy en día Perú ya tiene dos cupos asegurados en los Campeonatos Sudamericanos de Clubes. Eso es bueno, producto del trabajo que los clubes hacen y sus sacrificios. Tengo que agradecerles, trabajemos juntos para que esta liga sea un éxito”, señaló Vegas durante su intervención ante la prensa.

Alianza Lima, actual bicampeón nacional, ya tenía asegurada su participación como representante oficial del Perú en la próxima edición del torneo continental. Con la reciente ampliación de cupos, el segundo boleto será para Regatas Lima, subcampeón de la última temporada y uno de los clubes más emblemáticos del vóley peruano.

Alianza Lima se coronó bicampeón
Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

La confirmación de dos plazas para el Sudamericano no solo representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los clubes, sino también un estímulo para seguir elevando el nivel competitivo de la liga local. La nueva temporada, que comenzará en los próximos días, contará con la participación de los equipos más fuertes del país y se proyecta como una de las ediciones más atractivas de los últimos años.

Regatas también dirá presente en el Sudamericano de Clubes

Premio al esfuerzo. A pesar de no haber logrado el título tras una destacada campaña, Regatas Lima tendrá la oportunidad de volver al Sudamericano de Clubes, una edición más. El club chorrillano, con amplia experiencia en este certamen, volverá a representar al Perú después de dos años de ausencia.

Regatas ya sabe lo que es competir a nivel continental. Su mejor actuación en el torneo se remonta a 1970, cuando alcanzó el subcampeonato. Además, obtuvo el tercer lugar en las ediciones de 1988 y 2018. Ahora, bajo la dirección técnica del argentino Horacio Bastit, el equipo buscará protagonismo y aspira a llegar lo más lejos posible en el certamen, con el objetivo de luchar por el título.

La posibilidad de hacer historia no es lejana. El vóley peruano ya demostró recientemente que está para grandes cosas. En la edición 2025 del Sudamericano, Alianza Lima, que llevaba más de tres décadas sin participar en el evento, logró un sorprendente subcampeonato. Las ‘íntimas’ estuvieron muy cerca de la consagración y, gracias a su brillante desempeño, clasificaron al Mundial de Clubes, que se disputará a fines de este año.

Así fue la premiación para el equipo peruano en Brasil. (Video: O Tempo Sports)

Este contexto marca una nueva etapa para el vóley peruano, en la que los clubes no solo recuperan protagonismo a nivel regional, sino que también comienzan a consolidarse como serios aspirantes en la élite del continente. En 2026, Alianza y Regatas se enfrentarán a los clubes más poderosos de Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, con el firme objetivo de estar a la altura del reto y dejar en alto el nombre del país.

