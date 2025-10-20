Perú Deportes

Pablo Ceppelini fue expulsado por insultar a árbitro en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El ‘10’ aliancista fue reemplazado por Sergio Peña y, al salir del campo, protagonizó un tenso intercambio con un juez de línea, lo que le costó la tarjeta roja que agrava su historial disciplinario

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El árbitro revisó en el VAR y encontró los insultos del jugador. (Video: L1MAX)

Pablo Ceppelini volvió a estar en el centro de la polémica tras ser expulsado durante el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, disputado este lunes 20 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. En el minuto 74, el volante uruguayo recibió la tarjeta roja luego de un intenso cruce verbal con un juez de línea, lo que provocó una inmediata reacción de protesta por parte del club ‘blanquiazul’.

El incidente se desencadenó en el momento del cambio del ‘10’ aliancista, quien fue sustituido por Sergio Peña. Mientras Ceppelini abandonaba el campo con notoria lentitud, generando la molestia del equipo rival por la demora, uno de los jueces de línea se acercó para apurarlo. Fue entonces cuando se produjo un cruce de palabras subido de tono, que no pasó desapercibido en la transmisión oficial de L1 MAX.

A raíz del altercado, el árbitro principal Edwin Ordóñez interrumpió el juego y se dirigió al VAR para revisar las imágenes de lo sucedido en la línea lateral del campo entre el jugador y el réferi. Tras analizar la situación, decidió mostrarle tarjeta roja directa al mediocampista uruguayo, desatando la inmediata protesta del banco de Alianza Lima.

Durante la transmisión del encuentro, el periodista Eduardo Combe informó que miembros del comando técnico ‘blanquiazul’ acusaron al juez de línea de haber provocado a Ceppelini con una expresión ofensiva, lo que habría desencadenado la reacción del futbolista. “A él nadie lo expulsa”, pronunciaron en señal de que consideraban injusta la decisión y denunciaban una actitud prepotente del oficial involucrado.

Pablo Ceppelini fue expulsado por
Pablo Ceppelini fue expulsado por fuerte discusión con el juez de línea en Alianza Lima vs Sport Huancayo. Crédito: Captura L1 MAX

La expulsión agrava el historial disciplinario del ‘10’ aliancista, quien ya había sido objeto de críticas por su conducta tanto dentro como fuera del campo. De hecho, acumuló sanciones en el torneo local y en competencias internacionales. Este nuevo episodio podría traerle más de una fecha de suspensión, dependiendo del informe final del árbitro y de la evaluación de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Alianza Lima y un triunfo valioso en Huancayo

Alianza Lima superó con carácter un duro reto en la altura de Huancayo y se llevó tres puntos vitales en la recta final del Torneo Clausura. En un partido intenso y lleno de roces, el cuadro blanquiazul logró imponerse por 2-1 a Sport Huancayo, aunque no fue una tarea sencilla.

Paolo Guerrero fue el encargado de abrir el marcador tras aprovechar un rebote en el área luego de una gran pared con Eryc Castillo en el área. El ‘Depredador’ firmó su segundo gol consecutivo y volvió a ser determinante en un escenario complicado, dando un impulso anímico clave al equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Pese al golpe, el conjunto local no bajó los brazos. Sport Huancayo buscó el empate con insistencia y generó varias ocasiones claras frente al arco de Guillermo Viscarra, pero no logró concretar. En el momento de mayor presión, apareció Hernán Barcos para ampliar la ventaja con una gran jugada individual, asegurando el triunfo momentáneo para los íntimos.

El delantero puso el 2-0 en Huancayo. (Video: L1MAX)

Ya en tiempo añadido, Diego Carabaño descontó para el ‘rojo matador’, pero el cronómetro no le dio margen para más al equipo huancaíno. Con este resultado, Alianza Lima se quedó con una valiosa victoria por 2-1, que le permite seguir soñando con escalar en la tabla, aunque su margen de error sigue siendo mínimo.

Superado el exigente duelo en la altura, el cuadro blanquiazul ya pone la mira en su próximo compromiso: recibirá a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva el viernes 31 de octubre, desde las 20:00 horas, en un partido que podría ser clave para definir su posición final en el Clausura.

