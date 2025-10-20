Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto capitalino necesita sumar de a tres para aspirar al segundo pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Conoce cómo seguir el encuentro

Por José Manuel Quintana

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo: canal TV online del duelo por fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Hoy, lunes 20 de octubre, Alianza Lima medirá fuerzas con Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se disputará a partir de las 13:15 horas (hora local) en el estadio IPD de Huancayo, ubicado a más de 3.259 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, para todos sus suscriptores en las diversas cableoperadoras y apps oficiales. Asimismo, Infobae Perú tendrá el minuto a minuto del encuentro.

El elenco de La Victoria está a nueve puntos del liderato del Torneo Clausura y con un encuentro más que el puntero Universitario. Por la distancia y chances escasas de coronarse en el segundo certamen de la temporada, el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito apunta a hacerse con un boleto directo a la Copa Libertadores 2025.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

Para lograr su cometido, debe terminar esta edición de la Liga 1 como segundo. De momento, está tercero en la tabla acumulada, a dos unidades de Cusco FC. Por lo tanto, deberá imponerse en la altura de Huancayo para no perderle el paso a los cusqueños.

En su última presentación, la escuadra ‘íntima’ derrotó por 3-1 a Sport Boys y se reencontró con la victoria ante los suyos. Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino anotaron para los ‘blanquimorados’ en el Alejandro Villanueva. Luis Urruti había establecido el empate parcial antes del entre tiempo.

Por otro lado, Sport Huancayo mantiene encendidas sus oportunidades de hacerse con un pasaje a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2025. El ‘rojo matador’ está en el octavo lugar de la tabla acumualada con 41 puntos. Las misma unidades registra ADT, pero los ‘celestes’ están abajo por diferencia de gol.

El cuadro ditrigido por Richard Pellejero viene de caer en su última visita a Sport Boys. En el Miguel Grau del Callao, los ‘rosados’ se llevaron los tres puntos luego de imponerse por 2-1 con un gol en el último cuarto del encuentro de Fidel Martínez.

Sport Huancayo tiene como objetivo asentarse entre los ocho primeros lugares de la tabla acumulada. Crédito: Prensa club

Resulta importante destacar que Hugo Ángeles no podrá ser parte del cotejo ante Alianza Lima. El lateral izquierdo vio la tarje roja ante el Boys.

Horarios del Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El árbitro dará el pitazo inicial de este cotejo a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:15 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

L1 Max se encargará de la transmisión del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. Este canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro y entre otras más. Asimismo, cuenta con una plataforma llamada Liga 1 Play, que es de paga.

Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.

Alianza Lima visita a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025

