Perú Deportes

Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

El ‘Rei’ hizo una inesperada confesión sobre la actualidad del volante de 18 años en el cuadro ‘blanquiazul’, luego de su gol en el triunfo sobre Sport Boys

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El 'Rei' hizo sorpresiva confesión sobre el volante de 18 años, que viene jugando su primera temporada en la Liga 1 con el cuadro 'blanquiazul'. (Video: A la Cama con el Rei)

Alianza Lima consiguió un importante triunfo de local contra Sport Boys en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. Y uno de los autores de los goles en el triunfo de 3-1 fue obra de Piero Cari, quien volvió al cuadro ‘blanquiazul’ tras casi un mes de ausencia. En ese sentido, Reimond Manco reveló problemas del joven volante en el elenco ‘íntimo’ y le dejó un sincero consejo.

“Lo de Cari no es novedad. Ha sido bueno cuando despegó, generó mucha expectativa, pero luego sufrió una lesión. Tiene que trabajar más en la parte física, cuidarse, dejar de salir de noche, dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos. Porque en el fútbol y en la vida todo se sabe. Es un chico que me genera mucha ilusión y expectativa porque es un jugador muy atrevido, con el ADN aliancista”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

Respecto a las actitudes fuera del entorno deportivo, el ‘Rei’ fue aún más explícito en sus recomendaciones: “Tiene que aprender lo bueno, no lo malo. Tiene que dejar de salir, tiene que dejar de estar en encerronas, dejar de hacer ese tipo de cosas. Por más que no haya imágenes, o sí las hay pero no se muestran porque está prohibido, todo el mundo lo sabe y se llega a enterar. Si no te cuidas, con 17 o 18 años, estás fregado, es fregarte tu futuro”, comentó.

Entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

El análisis de Manco Albarracín también abordó el reciente desgarro que sufrió el mediocampista y que lo tuvo un mes fuera de las canchas. “¿Con 17 años sufres un desgarro? Eso normalmente sufren los jugadores pasando los 25 o 26 años. No es por falta de vitaminas ni proteínas, sino por falta de cuidado personal. Lo dicen los fisioterapeutas, los doctores. A no ser que sea un desgarro por una patada o una falta”, puntualizó.

Consejo de Reimond Manco a Piero Cari

El llamado de atención de Reimond Manco se hizo más contundente en su mensaje directo para Piero Cari, que ya ha debutado con la selección peruana adulta: “Desde acá decirle a Piero, ‘empieza a tomar las cosas con seriedad y dedicarte netamente a tu carrera porque el fútbol es muy ingrato. Hoy puedes estar jugando en Alianza y rompiéndola, pero si empiezas a hacer tontería y media, porque el fútbol te da popularidad, te hace ver como persona mediática; por ende, empiezas a tener poder de convocatoria y te crees el ‘bravo’. Después, cuando te lesionas, te sacan del equipo y vas a un club de provincia, nadie voltea a mirarte’”.

“‘Empieza a tomar las cosas en serio y verás que vas a terminar jugando en Europa con ese talento que tienes. Pero si desde ya empiezas a creer que eres un jugador realizado y empiezas a vivir como un jugador de 38 o 40 años, que ni así, porque hay algunos que se cuidan mucho más a esa edad, lo más probable es que termines jugando en provincia de aquí a un par de años’. Dedícate a jugar, a entrenar, a mejorar tu físico y descansar tus horas. Es la única manera que el talento que tengas lo pongas a andar y que vayas evolucionando, para terminar jugando en Europa y con éxito en tu vida’”, agregó.

Piero Cari ya ha tenido
Piero Cari ya ha tenido minutos con la selección peruana y en Eliminatorias 2026 ante Paraguay. - créditos: FPF

En sus declaraciones, Reimond Manco insistió en el papel de la mentalidad en la formación de una carrera estable para evitar que cometa errores, así como él lo hizo en su momento: “Todavía no tienes éxito. Acabas de despegar en Alianza, este es tu primer año. El fútbol es variable, te cambia la vida muy rápido, pero solo depende de ti si eso lo mantienes y va en alza. Pero si con medio año crees que ya eres Cristiano Ronaldo y empiezas a hacer cosas que no debes, lo más probable es que termines como yo: retirándote a los 35 años o llevando tu fútbol a provincia. Porque el talento siempre lo vas a tener, pero el fútbol te da pocas oportunidades; si no las sabes aprovechar, terminas mal”.

Temas Relacionados

Reimond MancoPiero CariAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘bajopontinos’ chocarán con el ‘rico garci’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la meta de sumar tres puntos que le permitan volver a posicionarse en zona de clasificación directa para la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘cervecero’ apunta a ganar en Cusco para meterse a zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque delante tendrá a un rival que se ubica en los primeros lugares. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘rimense’ tiene la urgencia de sumar una victoria para ingresar a la zona de ‘playoffs’ en la tabla acumulada, mientras que el ‘rico garci’ aspira a sellar su clasificación a la Copa Sudamericana. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Sporting Cristal vs

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se apoyó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del nuevo plantel

Francisco Hervás le concede la

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Facundo Callejo, indignado por falsas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: peruanos poco informados

Elecciones 2026: peruanos poco informados e indecisos ante los próximos comicios, según Datum

Elecciones 2026: día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas del Perú

Jorge Montoya usa el asesinato del suboficial Soncco para defender a la PNP y le recuerdan que un expolicía fue condenado por esa muerte

7 de cada 10 peruanos desconoce el día y el horario de las próximas Elecciones 2026: 71 % reconoce que no está informado

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

ENTRETENIMIENTO

Imitador de ‘El Russo’ de

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”