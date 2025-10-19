Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

El 'Rei' hizo sorpresiva confesión sobre el volante de 18 años, que viene jugando su primera temporada en la Liga 1 con el cuadro 'blanquiazul'. (Video: A la Cama con el Rei)

Alianza Lima consiguió un importante triunfo de local contra Sport Boys en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. Y uno de los autores de los goles en el triunfo de 3-1 fue obra de Piero Cari, quien volvió al cuadro ‘blanquiazul’ tras casi un mes de ausencia. En ese sentido, Reimond Manco reveló problemas del joven volante en el elenco ‘íntimo’ y le dejó un sincero consejo.

“Lo de Cari no es novedad. Ha sido bueno cuando despegó, generó mucha expectativa, pero luego sufrió una lesión. Tiene que trabajar más en la parte física, cuidarse, dejar de salir de noche, dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos. Porque en el fútbol y en la vida todo se sabe. Es un chico que me genera mucha ilusión y expectativa porque es un jugador muy atrevido, con el ADN aliancista”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

Respecto a las actitudes fuera del entorno deportivo, el ‘Rei’ fue aún más explícito en sus recomendaciones: “Tiene que aprender lo bueno, no lo malo. Tiene que dejar de salir, tiene que dejar de estar en encerronas, dejar de hacer ese tipo de cosas. Por más que no haya imágenes, o sí las hay pero no se muestran porque está prohibido, todo el mundo lo sabe y se llega a enterar. Si no te cuidas, con 17 o 18 años, estás fregado, es fregarte tu futuro”, comentó.

Entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

El análisis de Manco Albarracín también abordó el reciente desgarro que sufrió el mediocampista y que lo tuvo un mes fuera de las canchas. “¿Con 17 años sufres un desgarro? Eso normalmente sufren los jugadores pasando los 25 o 26 años. No es por falta de vitaminas ni proteínas, sino por falta de cuidado personal. Lo dicen los fisioterapeutas, los doctores. A no ser que sea un desgarro por una patada o una falta”, puntualizó.

Consejo de Reimond Manco a Piero Cari

El llamado de atención de Reimond Manco se hizo más contundente en su mensaje directo para Piero Cari, que ya ha debutado con la selección peruana adulta: “Desde acá decirle a Piero, ‘empieza a tomar las cosas con seriedad y dedicarte netamente a tu carrera porque el fútbol es muy ingrato. Hoy puedes estar jugando en Alianza y rompiéndola, pero si empiezas a hacer tontería y media, porque el fútbol te da popularidad, te hace ver como persona mediática; por ende, empiezas a tener poder de convocatoria y te crees el ‘bravo’. Después, cuando te lesionas, te sacan del equipo y vas a un club de provincia, nadie voltea a mirarte’”.

“‘Empieza a tomar las cosas en serio y verás que vas a terminar jugando en Europa con ese talento que tienes. Pero si desde ya empiezas a creer que eres un jugador realizado y empiezas a vivir como un jugador de 38 o 40 años, que ni así, porque hay algunos que se cuidan mucho más a esa edad, lo más probable es que termines jugando en provincia de aquí a un par de años’. Dedícate a jugar, a entrenar, a mejorar tu físico y descansar tus horas. Es la única manera que el talento que tengas lo pongas a andar y que vayas evolucionando, para terminar jugando en Europa y con éxito en tu vida’”, agregó.

Piero Cari ya ha tenido minutos con la selección peruana y en Eliminatorias 2026 ante Paraguay. - créditos: FPF

En sus declaraciones, Reimond Manco insistió en el papel de la mentalidad en la formación de una carrera estable para evitar que cometa errores, así como él lo hizo en su momento: “Todavía no tienes éxito. Acabas de despegar en Alianza, este es tu primer año. El fútbol es variable, te cambia la vida muy rápido, pero solo depende de ti si eso lo mantienes y va en alza. Pero si con medio año crees que ya eres Cristiano Ronaldo y empiezas a hacer cosas que no debes, lo más probable es que termines como yo: retirándote a los 35 años o llevando tu fútbol a provincia. Porque el talento siempre lo vas a tener, pero el fútbol te da pocas oportunidades; si no las sabes aprovechar, terminas mal”.