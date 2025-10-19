Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada con varios encuentros de mucho calibre, tanto en las ligas europeas como sudamericanas, entre otros torneos

Hoy domingo 19 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el mundo del fútbol. Y es que la pelota rodará en las mejores ligas de Europa, así como también en las de Sudamérica y en otros certámenes internacionales. Además, tres jugadores peruanos en el extranjero podrían tener participación.

En la Liga 1 de Perú, Sporting Cristal jugará contra Deportivo Garcilaso en Cusco para conseguir un triunfo y meterse a zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Los ‘cerveceros’ están alejados en la lucha por el Torneo Clausura, pero buscan lograr dicho objetivo que supone un millonario ingreso económico.

En tanto, Real Madrid chocará de visita con Getafe para intentar recuperar el liderato de LaLiga de España, sabiendo que se ubica a un punto de Barcelona, que venció por 2-1 a Girona el sábado 18 de octubre.

Por su parte, en la Premier League de Inglaterra, Liverpool y Manchester United protagonizarán el partido de la fecha al ser un clásico en el país de las islas. Los ‘reds’ parten como favoritos al colocarse en una mejor posición en la tabla, pero los ‘diablos rojos’ están urgidos de una regularidad, por lo que será un duelo electrizante en Anfield Road.

Por último, los futbolistas nacionales que tendrían minutos en el extranjero son Joao Grimaldo, Erick Noriega, Christian Cueva y Marco Saravia. El extremo buscará seguir consolidándose en la liga de Letonia, cuando Riga FC se mida ante Metta / LU. El ‘Samurai’ quiere mantener su gran nivel en Gremio, que visitará a Bahía por el Brasileirao. Asimismo, ‘Aladino’ podría jugar con Emelec ante Aucas por la LigaPro de Ecuador, mientras que el ‘Faraón’ estaría a la expectativa del cotejo de Defensor Sporting frente a Progreso por la liga uruguaya.

Partidos de Liga 1

- Atlético Grau vs UTC (15:00 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (17:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- FC Cajamarca vs César Vallejo (13:00 horas / ATV, YouTube ATV, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

- Unión Comercio vs CD Moquegua (15:15 horas / ATV, YouTube ATV, YouTube FPF, YouTube Depormatch)

Partidos de LaLiga

- Elche vs Athletic Club (07:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Celta de Vigo vs Real Sociedad (09:15 horas / DSports)

- Levante vs Rayo Vallecano (11:30 horas / DSports)

- Getafe vs Real Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Tottenham vs Aston Villa (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Liverpool vs Manchester United (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Como 1907 2-0 Juventus (Finalizado)

- Cagliari vs Bologna (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Genoa vs Parma (08:00 horas / Disney+)

- Atalanta vs Lazio (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- AC Milan vs Fiorentina (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo vs Eintracht Frankfurt (08:30 horas / Disney+)

- St. Pauli vs Hoffenheim (10:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Paris FC (08:00 horas / Disney+)

- Lorient vs Stade Brestois (10:15 horas / Disney+)

- Toulouse vs Metz (10:15 horas / Disney+)

- Rennes vs Auxerre (10:15 horas / Disney+)

- Nantes vs Lille (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partido de Liga de Letonia

- Metta / LU vs Riga FC (07:00 horas)

Partidos de Mundial Sub 20

- Argentina vs Marruecos (18:00 horas / DSports)

Partidos de fútbol argentino

- Estudiantes La Plata vs Gimnasia y Esgrima La Plata (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Sarmiento vs Vélez Sarsfield (13:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Rosario Central vs Platense (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- San Martín SJ vs Independiente (16:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

Partidos de fútbol brasileño

- Flamengo vs Palmeiras (14:00 horas / Globo, SporTV, Premiere)

- Inter de Porto Alegre vs Sport Recife (16:30 horas / Premiere)

- Mirassol vs Sao Paulo (16:30 horas / Premiere)

- Ceará vs Botafogo (16:30 horas / Premiere)

- Bahía vs Gremio de Porto Alegre (18:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- River Plate de Montevideo vs Cerro Largo (08:30 horas / GolTV, Disney+)

- Progreso vs Defensor Sporting (13:30 horas / GolTV, Disney+)

- Peñarol vs Montevideo Wanderers (16:30 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Llaneros vs Once Caldas (16:10 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Manta vs Técnico Universitario (13:00 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)

- Aucas vs Emelec (15:30 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)

- Libertad FC vs Universidad Católica (18:00 horas / Zapping, El Canal Del Fútbol)

Partido de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Olimpia (15:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Coquimbo Unido vs Colo-Colo (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Everton vs Universidad Católica (13:00 horas / TNT Sports, Max)

