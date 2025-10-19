Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Paulo Autuori precisa de una victoria en el Cusco para meterse a zona de play offs en la tabla acumulada, mientras que el ‘rico garci’ quiere asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. Conoce cómo sintonizar en vivo este cotejo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: dónde ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal visitará hoy, domingo 19 de octubre, a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro comenzará a las 17:30 horas de Perú y tendrá escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco, a más de 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar.

Cristal ocupa la quinta casilla del acumulado, con 51 puntos, una ubicación que de momento lo deja fuera de los play offs por un cupo a la Copa Libertadores si Universitario de Deportes logra el tricampeonato directo. Esta situación obliga a los dirigidos por Paulo Autuori a buscar la victoria en la altura de Cusco, donde suele resultar incómodo para los equipos capitalinos.

La última actuación de los ‘celestes’ no fue positiva: una derrota 3-2 ante ADT, marcada por el triplete del atacante Mauro Da Luz. Además, el conjunto rimense arrastra una inactividad competitiva, ya que no disputó la jornada anterior al ser cancelado su cruce frente a Universitario de Deportes por la coyuntura social del país. La presión recae en el ataque del cuadro ‘bajopontino’, que debe fortalecer su producción para no quedar al margen de los objetivos internacionales.

Leandro Sosa marca el segundo tanto celeste. | L1MAX

Por su parte, Deportivo Garcilaso marcha séptimo, con 48 puntos, en plena zona de clasificación a la Copa Sudamericana. La diferencia con su perseguidor, ADT, es sólo de tres unidades, por lo que cada punto en disputa se vuelve determinante en la recta final de la temporada. El equipo cusqueño viene de celebrar un valioso triunfo en calidad de visitante, tras imponerse 1-0 a Juan Pablo II gracias al tanto de Pablo Erustes, quien definió el encuentro a los 84 minutos.

El conjunto dirigido por Carlos Bustos encuentra motivación en esos tres puntos, pero sabe que está obligado a capitalizar la ventaja de la altura y convertir el Inca Garcilaso en un fortín. La principal consigna del plantel es asegurar la mayor cantidad de unidades posibles en las jornadas restantes para alcanzar el objetivo internacional sin sobresaltos.

La disputa se desarrolla en el imponente escenario de Cusco, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, un elemento que suele condicionar el rendimiento de los visitantes. Ambos equipos llegan al choque conscientes de que una victoria puede marcar la diferencia entre cumplir sus aspiraciones o complicar su cierre de año.

Deportivo Garcilaso necesita un triunfo
Deportivo Garcilaso necesita un triunfo ante Sporting Cristal para mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Horarios del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

El árbitro dará el pitazo inicial de este cotejo a las 17:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 19:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: partido por fecha 15

L1 Max se encargará de la transmisión del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. Este canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro y entre otras más. Asimismo, cuenta con una plataforma llamada Liga 1 Play, que es de paga.

Los partidos de la fecha
Los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura que serán transmitido por la L1 Max.

Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.

