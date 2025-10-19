A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal se mide contra Deportivo Garcilaso, por el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

Aunque lo más importante para Sporting Cristal está por llegar, no bien se confirmó la fecha, localía y condiciones para el cruce vital contra Universitario de Deportes por fecha pendiente, lo urgente es ahora cuando se mida, en condición de visitante a Deportivo Garcilaso, por la fecha 15° del Torneo Clausura 2025.

El enfrentamiento, que se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para HOY, domingo 19 de octubre, a las 17:30 horas locales y será transmitido por L1MAX, el canal oficial del fútbol peruano. También habrá una difusión mediante L1 Play.

El plantel de Sporting Cristal que disputa el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

El club ‘rimense’ afronta el nuevo examinatorio liguero con cierta preocupación. Pesa mucho la inobjetable caída ante Asociación Deportiva Tarma (3-2), teniendo en cuenta que la ventaja era muy favorable por score y ritmo, y aún más la manera en cómo se está cerrando la participación, alejándose de la cima.

“Debemos luchar hasta el final, eso lo tenemos claro. La realidad es que el título está lejano, pero debemos enfocarnos en seguir adelante. Quedan varios partidos y no hay que bajar los brazos”, reconoció Christofer Gonzáles al momento que le tocó dar la cara por el último tropiezo de los suyos.

La recta final de la temporada encuentra al Deportivo Garcilaso consolidado en la séptima posición, en plena zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Bajo la dirección de Carlos Bustos, mantiene una estrecha ventaja de apenas tres unidades sobre su más cercano perseguidor, ADT, lo que aumenta la presión sobre cada partido restante.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)

Garcilaso celebra un impulso reciente tras lograr un triunfo como visitante por 1-0 ante Juan Pablo II College, resultado definido gracias a una anotación de Pablo Erustes a los 84 minutos. Esta victoria representa una inyección de motivación para el plantel, que reconoce la necesidad de aprovechar su localía en el Inca Garcilaso durante las jornadas restantes.

Con el objetivo de asegurar la clasificación internacional, el enfoque principal de la plantilla de Bustos consiste en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que queda de la competencia, evitando cualquier sobresalto que comprometa su posición. La situación actual exige que cada encuentro se juegue con máxima concentración, como el próximo ante Sporting Cristal, dado que un traspié podría significar perder la plaza en torneos continentales.

Pablo Erustes es el hombre gol del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Daniel Cortez

Horario de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El choque se jugará HOY, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El duelo será televisado por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!