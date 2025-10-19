Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas llegan con actualidades diferentes. Autuori empleará una oncena de peso pese a la complicación de la altura. Bustos se aferra a su goleador Erustes

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Sporting Cristal se mide contra
Sporting Cristal se mide contra Deportivo Garcilaso, por el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

Aunque lo más importante para Sporting Cristal está por llegar, no bien se confirmó la fecha, localía y condiciones para el cruce vital contra Universitario de Deportes por fecha pendiente, lo urgente es ahora cuando se mida, en condición de visitante a Deportivo Garcilaso, por la fecha 15° del Torneo Clausura 2025.

El enfrentamiento, que se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para HOY, domingo 19 de octubre, a las 17:30 horas locales y será transmitido por L1MAX, el canal oficial del fútbol peruano. También habrá una difusión mediante L1 Play.

El plantel de Sporting Cristal
El plantel de Sporting Cristal que disputa el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

El club ‘rimense’ afronta el nuevo examinatorio liguero con cierta preocupación. Pesa mucho la inobjetable caída ante Asociación Deportiva Tarma (3-2), teniendo en cuenta que la ventaja era muy favorable por score y ritmo, y aún más la manera en cómo se está cerrando la participación, alejándose de la cima.

Debemos luchar hasta el final, eso lo tenemos claro. La realidad es que el título está lejano, pero debemos enfocarnos en seguir adelante. Quedan varios partidos y no hay que bajar los brazos”, reconoció Christofer Gonzáles al momento que le tocó dar la cara por el último tropiezo de los suyos.

La recta final de la temporada encuentra al Deportivo Garcilaso consolidado en la séptima posición, en plena zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Bajo la dirección de Carlos Bustos, mantiene una estrecha ventaja de apenas tres unidades sobre su más cercano perseguidor, ADT, lo que aumenta la presión sobre cada partido restante.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)

Garcilaso celebra un impulso reciente tras lograr un triunfo como visitante por 1-0 ante Juan Pablo II College, resultado definido gracias a una anotación de Pablo Erustes a los 84 minutos. Esta victoria representa una inyección de motivación para el plantel, que reconoce la necesidad de aprovechar su localía en el Inca Garcilaso durante las jornadas restantes.

Con el objetivo de asegurar la clasificación internacional, el enfoque principal de la plantilla de Bustos consiste en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que queda de la competencia, evitando cualquier sobresalto que comprometa su posición. La situación actual exige que cada encuentro se juegue con máxima concentración, como el próximo ante Sporting Cristal, dado que un traspié podría significar perder la plaza en torneos continentales.

Pablo Erustes es el hombre
Pablo Erustes es el hombre gol del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Daniel Cortez

Horario de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El choque se jugará HOY, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El duelo será televisado por L1MAX, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1Deportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los rimenses visitarán al ‘rico Garci’ en la ‘ciudad imperial’ en busca de los tres puntos para volver a la zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Stream Fighters 4 de Westcol: Cristorata perdió el combate con JH de la Cruz

El streamer peruano sostuvo su segunda pelea con el tiktoker colombiano JH de la Cruz. Revive todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol:

Universitario vs Gimnasia 1-3: resumen de la dura derrota ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2025

El equipo dirigido por Paco Hervás no pudo con el vigente campeón argentino y se vio muy superado en su evento de presentación

Universitario vs Gimnasia 1-3: resumen

Francisco Hervás se propone destronar a Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Ese es el objetivo de Universitario”

Un propósito del que se habla mucho en la interna de la ‘U’, que ha acometido la incorporación de un nuevo líder, es destronar a su rival de toda la vida, que empieza su camino oficial por el tricampeonato

Francisco Hervás se propone destronar

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Cusco FC empezó la jornada con buen pie. Universitario quiere dar un paso grande para el tricampeonato nacional y jugará con Ayacucho FC. Alianza Lima, por su parte, enfrentará a Sport Huancayo. Conoce las ubicaciones de todos los equipos

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina condena a Tatiana

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

¿’Habla Chino’ seguirá al aire?: Aldo Miyashiro revela detalles de su reunión con la gerencia de Willax

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Stream Fighters 4 de Westcol: Cristorata perdió el combate con JH de la Cruz

Universitario vs Gimnasia 1-3: resumen de la dura derrota ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2025

Francisco Hervás se propone destronar a Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Ese es el objetivo de Universitario”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada