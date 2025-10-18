Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Cusco FC definirá sus chances en el campeonato en clásico cusqueño, Barcelona recibirá a Girona en la LaLiga, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 18
Hoy, sábado 18 de octubre, la agenda futbolera está llena de partidos de imperdibles: Cusco FC definirá su futuro con Cienciano, Barcelona saldrá a recuperar el paso en LaLiga, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.

Los ‘dorados’ se enfrentarán al ‘papá’ en el clásico cusqueño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este duelo es de suma importancia porque determinará sus chances de Cusco FC rumbo al título de la competición. El resultado interesa a Universitario de Deportes porque una derrota del cuadro de Miguel Rondelli lo acercará al trofeo.

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025

Por otro lado, Barcelona enfrentará a Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic por la novena jornada de LaLiga 2025. El encuentro despierta interés debido a la lucha por los primeros puestos de la tabla, los ‘azulgranas’ intentarán sostenerse cerca del Real Madrid, actual líder del campeonato.

La escuadra de Hansi Flick transita una etapa marcada por resultados irregulares en la Liga y la Champions League. Esta situación ha instalado interrogantes en torno al rendimiento del equipo, que necesita sumar un triunfo para no alejarse de la pelea por el primer puesto. Las ausencias de jugadores relevantes como Lewandowski, Raphinha y Ter Stegen, afectados por lesiones, agregan dificultades a la tarea.

Barcelona se enfrentará a Girona en LaLiga 2025

Partidos de Liga 1

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (15:15 horas / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Cusco FC (18:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de LaLiga

- Sevilla FC vs Mallorca (07:00 horas / DGO, DSports)

- FC Barcelona vs Girona (09:15 horas / Disney+, ESPN)

- Villarreal vs Real Betis (11:30 horas / DGO, DSports)

- Atlético de Madrid vs Osasuna (14:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest vs Chelsea (06:30 horas / Disney+, ESPN)

- Manchester City vs Everton (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Sunderland vs Wolverhampton (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Brighton vs Newcastle (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Burnley vs Leeds United (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Crystal Palace vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Fulham vs Arsenal (11:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

Partidos de Serie A

- US Lecce vs Sassuolo (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Pisa Sporting vs Hellas Verona (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Torino vs Napoli (11:00 horas / Disney+ Premium)

- AS Roma vs Inter de Milán (13:45 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Mainz 05 vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Colonia vs Augsburgo (08:30 horas / Disney+ Premium)

- RB Leipzig vs Hamburgo (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Heidenheim vs Werder Bremen (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayern Múnich vs Borussia Dortmund (11:30 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- Niza vs O. Lyon (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Angers vs AS Monaco (12:00 horas / Disney+ Premium)

- O. Marsella vs Le Havre AC (14:05 horas / Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 3)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Ferroviária vs Colo Colo (09:00 horas / Pluto TV)

- Corinthians vs Deportivo Cali (14:30 horas / Pluto TV, Telefe YouTube)

Partido de Mundial Sub 20

- Colombia vs Francia (14:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de MLS

- Toronto FC vs Orlando City (17:00 horas / Apple TV)

- Nashville SC vs Inter Miami (17:00 horas / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs FC Dallas (20:00 horas / Apple TV)

Partidos de fútbol argentino

- Independiente Rivadavia vs Banfield (13:45 horas / TyC Sports)

- Boca Juniors vs Belgrano (16:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Talleres vs River Plate (18:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Vinotinto FC (15:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Delfín SC vs Macará (18:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo City vs CA Cerro (13:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

- Nacional vs Miramar Misiones (16:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partidos de fútbol brasileño

- Corinthians vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Fanatiz)

- Cruzeiro vs Fortaleza SC (19:00 horas / Fanatiz)

