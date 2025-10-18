DT de Sydney FC valoró el rendimiento de Piero Quispe en su estreno en el fútbol de Australia: “Tiene el talento para ayudarnos a avanzar”

Ufuk Talay reconoció que Piero Quispe regresaba a la competencia oficial tras dos meses. Crédito: Sydney FC.

Piero Quispe inició un nuevo reto en su carrera. El volante nacional se estrenó con la camiseta del Sydney FC por la primera jornada de la liga australiana. El entrenador Ufuk Talay decidió alinearlo desde el inicio de las acciones y se mantuvo en el campo hasta los 80 minutos en la derrota de los suyos por 2-1 en la visita al Adelaide United.

El ex Universitario de Deportes no hizo pie en el partido y poco pudo hacer para evitar la derrota del cuadro ‘celeste’. En la primera mitad, exhibió un ápice de su osadía al intentar sorprender al arquero rival con un disparo desde la mitad de la cancha. Sin embargo, su remate careció de potencia y fue neutralizado con solvencia por el guardameta.

Bajo esta tesitura, el estratega australiano de 49 años respondió a las preguntas de la prensa tras el pitazo final del envite sobre el gramado del Adelaide Oval. Talay se refirió al rendimiento del español Víctor Campuzano y del peruano como “emocionantes”. El futbolista ibérico también se unió a las filas del cuadro australiano este año.

Piero Quispe jugó 45 minutos y contó con una opción de abrir el marcador ante los Mariners. Crédito: Sydney FC.

El líder del comando técnico detalló los cambios tácticos de acuerdo a donde se sientan más cómodos sus jugadores. Por ejemplo, sostuvo que a “Piero Quispe le gusta jugar en el costado izquierdo”. En esa línea, apostará porque sus elementos más desequilibrantes se inclinen por el “uno contra uno”, concedió en la conferencia de prensa post-partido recogidas por la web oficial del club.

Rodaje

Para Talay, es determinante que el jugador peruano empiece a afianzarse en el equipo. Su colaboración será vital para los intereses del cuadro de Sidney, pues su entrenador confía en las cualidades del centrocampista cedido por Pumas UNAM.

Por lo tanto, el adiestrador australiano tuvo en cuenta que el deportista limeño no jugaba oficialmente desde el 24 de agosto. “Él tuvo buenos toques esta noche. Han sido dos meses desde que jugó su último partido”, reconoció.

Video fue publicado por su club, Sydney.

“Definitivamente, lo trajimos aquí porque creemos que tiene el talento para ayudar a nuestro equipo a avanzar. Así que lo empujamos tan lejos como podíamos y luego hicimos los cambios. Así que mientras mejore y más fuerte se convierta es mejor para nosotros”, concluyó.

Director deportivo de Sydney confía en Quispe

El entusiasmo de Alexander Baumjohann respecto al futuro de Piero Quispe dentro y fuera de la liga australiana es notorio. “Creo que Piero es un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas (de Europa). Si lo hace bien y tiene suficiente tiempo de juego, creo que puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos”, precisó.

El directivo valoró el impacto que puede tener el volante de 24 años en la afición y en el estilo del equipo. “Piero es el jugador que más me entusiasma desde que estoy aquí en este rol porque creo que no solo nos dará éxito sino también mucho estilo, y los fanáticos lo amarán”, compartió, agregando que su presencia será un aliciente para el público. “Es un tipo de jugador por el que la gente paga dinero para verlo jugar en el estadio”, remarcó.

Dirigente de Sydney FC confesó detalles del fichaje de Piero Quispe.

Próximo partido de Piero Quispe

Sydney FC disputará la segunda jornada de la edición 2025/26 ante Central Coast. El equipo de la ciudad más poblada de Australia se dará cita en el Sydney Football Stadium de más de 40 mil espectadores para buscar su primera victoria en el torneo doméstico ante sus fanáticos.

El compromiso está pactado para el sábado 25 de octubre. El horario en todo el territorio peruano será a las 03:35 horas. En Perú, ninguna casa televisiva o plataforma de streaming transmite los cotejos de la A-League.