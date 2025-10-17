Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

Jorge Fossati explicó por qué Alex Valera rinde en Universitario pese a las críticas.

Universitario de Deportes se alista para afrontar la primera prueba de fuego de las cinco que le restan hasta el final del campeonato. El equipo de Jorge Fossati se medirá ante Ayacucho FC y el técnico uruguayo ha anticipado que no podría contar con Álex Valera, el artillero del equipo (15G/5A) y uno de los valores más altos de la temporada.

De acuerdo con el ‘Nonno’ en la práctica de esta tarde en Campo Mar, el ‘Rifle’ llegó entre algodones de su viaje a Chile con la selección peruana. “Alex fue y volvió con alguna dificultad física”, sostuvo ante los medios de comunicación en el predio de entrenamiento.

El adiestrador ‘charrúa’ hizo énfasis en que el ariete presenta una molestia. “Que tiene, que no las inventa”, refrendó, para luego tildar de “bobos” a las personas que han afirmado que el chiclayano se habría autoexcluido de ‘la bicolor’.

“Cuando alguien afirma algo de otra persona sin tener la información correcta y trabaja en los medios, como mínimo es irresponsable”, concedió el exseleccionador de Uruguay.

De momento, Valera es duda para el juego frente a los ‘zorros’ (20/10) en el primer escenario deportivo del país. Tres días más tarde, el conjunto ‘crema’ visitará a Sporting Cristal en el mismo recinto. Esta seguidilla de partidos no ha caído nada bien en el exentrenador de Catar.

La programación

En un lapso de siete días, el conjunto de Odriozola disputará un total de tres partidos. Este apretado calendario es producto de la reprogramación del compromiso ante Sporting Cristal por la ausencia de garantías por parte de la Policía Nacional en el marco de la convocatoria a protestas para la misma fecha del compromiso en el Centro de Lima.

En ese contexto, Jorge Fossati expresó su descontento por el ceñido descanso de su plantel entre partidos de la próxima semana. “No nos gusta la programación”, afirmó.

“A pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha”, sumó.

Los 'cremas' están encaminados hacia el tricampeonato nacional. (L1 Max)

Luego, hizo referencia a los tres juegos en siete días del club. “Ahora jugaremos el jueves con Cristal, cuando jugamos el lunes y el rival juega el domingo; y luego jugamos el domingo a las 3 p. m., dos días y medio después, con un viaje de por medio”, sostuvo a los medios de comunicación.

Universitario vs Ayacucho FC: día, hora y dónde ver duelo por fecha 15 del Torneo Clausura

Los ‘cremas’ y los ‘zorros’ se enfrentarán es lunes 20 de octubre, en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 20:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:15 horas.

El decisivo duelo será televisado por GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de Universitario de Deportes en sus partidos en condición de local, a través de los canales 14 y 714 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.