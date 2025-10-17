Perú Deportes

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

El director técnico del conjunto estudiantil exhibió su incomodidad por la decisión de los organizadores del torneo. Además, confirmó que Valera se encuentra entre algodones luego de su paso por la selección peruana

Por José Manuel Quintana

Guardar
Jorge Fossati explicó por qué
Jorge Fossati explicó por qué Alex Valera rinde en Universitario pese a las críticas.

Universitario de Deportes se alista para afrontar la primera prueba de fuego de las cinco que le restan hasta el final del campeonato. El equipo de Jorge Fossati se medirá ante Ayacucho FC y el técnico uruguayo ha anticipado que no podría contar con Álex Valera, el artillero del equipo (15G/5A) y uno de los valores más altos de la temporada.

De acuerdo con el ‘Nonno’ en la práctica de esta tarde en Campo Mar, el ‘Rifle’ llegó entre algodones de su viaje a Chile con la selección peruana. “Alex fue y volvió con alguna dificultad física”, sostuvo ante los medios de comunicación en el predio de entrenamiento.

El adiestrador ‘charrúa’ hizo énfasis en que el ariete presenta una molestia. “Que tiene, que no las inventa”, refrendó, para luego tildar de “bobos” a las personas que han afirmado que el chiclayano se habría autoexcluido de ‘la bicolor’.

“Cuando alguien afirma algo de otra persona sin tener la información correcta y trabaja en los medios, como mínimo es irresponsable”, concedió el exseleccionador de Uruguay.

De momento, Valera es duda para el juego frente a los ‘zorros’ (20/10) en el primer escenario deportivo del país. Tres días más tarde, el conjunto ‘cremavisitará a Sporting Cristal en el mismo recinto. Esta seguidilla de partidos no ha caído nada bien en el exentrenador de Catar.

La programación

En un lapso de siete días, el conjunto de Odriozola disputará un total de tres partidos. Este apretado calendario es producto de la reprogramación del compromiso ante Sporting Cristal por la ausencia de garantías por parte de la Policía Nacional en el marco de la convocatoria a protestas para la misma fecha del compromiso en el Centro de Lima.

En ese contexto, Jorge Fossati expresó su descontento por el ceñido descanso de su plantel entre partidos de la próxima semana. “No nos gusta la programación”, afirmó.

“A pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha”, sumó.

Los 'cremas' están encaminados hacia el tricampeonato nacional. (L1 Max)

Luego, hizo referencia a los tres juegos en siete días del club. “Ahora jugaremos el jueves con Cristal, cuando jugamos el lunes y el rival juega el domingo; y luego jugamos el domingo a las 3 p. m., dos días y medio después, con un viaje de por medio”, sostuvo a los medios de comunicación.

Universitario vs Ayacucho FC: día, hora y dónde ver duelo por fecha 15 del Torneo Clausura

Los ‘cremas’ y los ‘zorros’ se enfrentarán es lunes 20 de octubre, en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 20:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:15 horas.

El decisivo duelo será televisado por GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de Universitario de Deportes en sus partidos en condición de local, a través de los canales 14 y 714 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones, tabla de posiciones, y mucho más.

Temas Relacionados

Jorge FossatiAlex ValeraUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

‘Loco’ Vargas reveló el motivo por el que no se unió a los juveniles de Sport Boys: “No querían pagar una carta”

El exdeportista indicó que su mentor, ‘Chalaca’ Gonzáles, lo llevó a una práctica en el club ‘rosado’, pero la negativa de la institución por un pago lo condujo a buscar nuevas opciones

‘Loco’ Vargas reveló el motivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima fue el gran ganador de la jornada, ya que recuperó puestos importantes para el final de temporada. Mientras, el Universitario vs Cristal fue reprogramado. Conoce cómo va el campeonato

Tabla de posiciones de la

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

A los cinco segundos de iniciado el compromiso, el delantero de la selección peruana recibió un fortísimo golpe en el parietal del cráneo durante la disputa de una pelota dividida. Máxima preocupación en Matute

Kevin Quevedo fue llevado en

María Alejandra Marín elogia al plantel de Alianza Lima: “Jugué con Clarivett Yllescas y fui campeona con Maeva”

La armadora colombiana repasó su trayectoria internacional y destacó que varias de sus actuales compañeras en el club ‘blanquiazul’ ya fueron parte de su camino en el vóley profesional

María Alejandra Marín elogia al

Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

En tiempo de reposición, el popular ‘Tito’ lideró a los suyos, en Matute, para establecer la igualada parcial. Inesperado testarazo en medio de dos hombres de amplia experiencia: Josué Estrada y Eryc Castillo

Gol de Luis Urruti para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi se queda en

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

José Jerí guarda silencio ante el asesinato policial de manifestante y deja de publicar en X, su plataforma habitual

ENTRETENIMIENTO

Janick Maceta exige justicia tras

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

DEPORTES

‘Loco’ Vargas reveló el motivo

‘Loco’ Vargas reveló el motivo por el que no se unió a los juveniles de Sport Boys: “No querían pagar una carta”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

María Alejandra Marín elogia al plantel de Alianza Lima: “Jugué con Clarivett Yllescas y fui campeona con Maeva”

Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025