Golazo de Piero Cari con gran disparo cruzado en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

El joven talento de los ‘blanquiazules’ puso en ventaja nuevamente a su equipo en Matute tras definir con precisión una brillante jugada colectiva

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

Piero Cari sigue dejando claro por qué es una de las grandes promesas del fútbol peruano. En el partido entre Alianza Lima y Sport Boys, desarrollado este jueves 16 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el juvenil tuvo un impacto inmediato en el estadio Alejandro Villanueva, donde anotó un golazo que puso en ventaja a su equipo poco después de ingresar al campo.

El conjunto ‘blanquiazul’ se adelantó primero gracias a una certera ejecución de penal por parte de Paolo Guerrero. Sin embargo, la alegría no duró mucho. El cuadro ‘rosado’ reaccionó y logró el empate con un cabezazo preciso de Luis Urruti tras un tiro de esquina, complicando momentáneamente el panorama para los dirigidos por Néstor Gorosito.

Fue entonces cuando apareció la chispa de Piero Cari. Ingresó al minuto 62 y, apenas unos segundos más tarde, protagonizó una jugada brillante que cambió el rumbo del encuentro. Tras una gran circulación del balón por el sector izquierdo, el joven mediocampista fue habilitado cerca del borde del área y, sin titubear, sacó un disparo cruzado impecable que venció a Steven Rivadeneyra, desatando el festejo en todo Matute.

La determinación, velocidad mental y precisión del mediocampista fueron dignas de un jugador con experiencia, y no de un jugador en formación. Su capacidad para adaptarse al ritmo del partido fue evidente, y por poco logra firmar una noche redonda: poco después, volvió a probar al arco con un potente remate que terminó estrellándose en el poste, quedándose a centímetros de celebrar un doblete.

Aunque se le negó la oportunidad de ampliar su cuenta goleadora, la entrada de Piero Cari al partido fue decisiva para Alianza Lima. Su velocidad, habilidad técnica y olfato goleador fueron clave para revitalizar el ataque en un momento en que el partido se tornaba complicado. Su impacto inmediato demostró que es una pieza clave para los planes de Néstor Gorosito en la recta final del campeonato.

