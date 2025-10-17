Gol de Paolo Guerrero con sutil definición en Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

El delantero de los 'blanquiazules' anotó el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero continúa dejando huella en la Liga 1 2025 con su jerarquía intacta. Este jueves 16 de octubre, en el duelo protagonizado entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura, el ‘Depredador’ se hizo presente en el marcador con una ejecución impecable desde el punto penal, abriendo el camino del cuadro ‘blanquiazul’ en el estadio Alejandro Villanueva.

La jugada del gol nació de una acción gestada por el propio Guerrero. Fiel a su estilo, ingresó con decisión al área rival, controló el balón con el pecho y remató directo al arco. El disparo impactó en el brazo del defensor rosado Nicolás Da Campo, pero el árbitro Joel Alarcón dejó seguir las acciones. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR para revisar la jugada, terminó sancionando penal a favor de Alianza.

Con la frialdad que lo caracteriza, Paolo Guerrero asumió la responsabilidad y ejecutó el disparo con bastante precisión, colocando el balón al lado izquierdo del portero Steven Rivadeneyra, quien no pudo adivinar las intenciones del atacante y evitar el gol. Fue un tanto clave, no solo para abrir el partido, sino también para confirmar el buen momento que atraviesa el delantero.

La anotación fue celebrada con mucho entusiasmo por la hinchada que colmó las tribunas de Matute, en una noche especial donde Alianza Lima buscaba seguir sumando en su lucha por el Torneo Clausura. Con Paolo en forma y encendido, el cuadro íntimo mantiene vivas sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

La celebración de Paolo Guerrero tras anotar ante Sport Boys en Matute. Crédito: Prensa AL

Sin embargo, la alegría duró poco para el conjunto local. Antes del cierre del primer tiempo, Sport Boys encontró el empate tras una jugada a balón parado. En un tiro de esquina bien ejecutado, Luis Urruti se elevó con determinación en el área y conectó de cabeza, venciendo la resistencia del arquero para decretar el 1-1 parcial, silenciando momentáneamente el estadio.