FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

La Federación decidió no realizar la conferencia de prensa sobre el arranque del torneo nacional debido a la crisis que vive el país y se programó nueva fecha

Por Eliezer Benedetti

La presentación de la Liga
La presentación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 fue postergada. Crédito: LPV

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley está cada vez más cerca de comenzar y los clubes ya se preparan para dar inicio a una competencia que promete ser intensa. Sin embargo, la presentación oficial de la campaña 2025/26 sufrió un contratiempo: el evento tuvo que ser suspendido debido a la coyuntura social y política que vive actualmente el país.

A través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) anunció la reprogramación de la conferencia de prensa en la que se tenía previsto brindar todos los detalles del torneo. El organismo informó a medios de comunicación, patrocinadores, deportistas y al público en general que, tras analizar el contexto actual, consideró que “no es el momento adecuado para difundir la fiesta del voleibol nacional”.

La presentación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 estaba programada para este mismo miércoles 16 de octubre. No obstante, la FPV ha decidido trasladar el evento al martes 21 de octubre a las 13:00 horas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Videna, el mismo lugar previamente establecido.

En ese sentido, el comunicado hace un llamado a la comprensión y el compromiso de todos los actores vinculados al deporte. “Agradecemos la comprensión de todos los medios y aliados por su permanente apoyo y compromiso con el desarrollo del voleibol peruano”, expresó el ente presidido por Gino Vegas, al mismo tiempo que reiteró su intención de seguir impulsando el crecimiento del vóley nacional pese a las adversidades.

La FPV informó la reprogramación
La FPV informó la reprogramación de la presentación oficial de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley genera altas expectativas entre los aficionados, clubes y atletas; sin embargo, habrá que aguardar un poco para su presentación oficial. Este aplazamiento, aunque temporal, demuestra la sensibilidad de la FPV ante el contexto nacional, priorizando la responsabilidad social antes que la proyección mediática. Lo deportivo pasó a segundo plano.

¿Cuándo inicia la nueva temporada?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley está a punto de comenzar. Aunque la presentación oficial del campeonato se realizará el próximo martes, será el sábado 25 de octubre cuando los 12 equipos de la máxima categoría salten a la cancha para iniciar la lucha por el título nacional. Las primeras fechas se disputarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao, debido a que el Polideportivo Lucha Fuentes no se encuentra disponible.

Alianza Lima, vigente bicampeón del torneo, llega con la ambición de conquistar su tercer título consecutivo. Bajo la dirección técnica del argentino Facundo Morando, el conjunto ‘blanquiazul’ buscará seguir marcando una era en el voleibol peruano. Sin embargo, el inicio del certamen no será sencillo.

El club ha decidido no presentarse en la jornada inaugural debido a desacuerdos con la FPV. Su primer compromiso, programado ante Kazoku No Perú, coincide con la realización de su ‘Noche Blanquiazul’, evento institucional en el que presentará a su plantel y disputará un cuadrangular amistoso. Por ello, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, confirmó que priorizará su evento oficial, por lo que asumirá la derrota por walkover en ese duelo.

Coliseo Miguel Grau del Callao
Coliseo Miguel Grau del Callao albergará las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas)

La fecha 1 de la
La fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Puro Vóley)

