“Canté una canción de Alianza Lima”: Felipe Chávez hizo sorprendente relevación sobre su primer día en la selección peruana

Felipe Chávez reveló que cantó una canción de Alianza Lima en su presentación en el vestuario de la selección peruana.

Felipe Chávez rompió su silencio en una entrevista extensa con el área de prensa de su equipo, Bayern Múnich, en la cual contó detalles de su primera convocatoria y su posterior debut en la selección peruana. El volante de 18 años realizó sorprendente revelación sobre su primer día en la interna de la ‘blanquirroja’.

El canterano del conjunto ‘bávaro’ develó que sus compañeros de la ‘bicolor’ le dieron a elegir entre cantar o bailar como parte de su presentación. A lo que él escogió entonar una canción de Alianza Lima, el club del cual su padre es hincha.

"Además de las sesiones de entrenamiento y las sesiones de vídeo, hubo una noche en la que todos los novatos tuvieron que presentarse. Podíamos elegir entre bailar y cantar. Yo me decidí por cantar, porque se me da aún peor bailar“, comenzó.

‘Pippo’ señaló que un grupo de la selección lo molestaron por elegir una canción de los ‘blanquiazules’. “Me decidí por una canción del Club Alianza Lima. Es el club favorito de mi padre, por eso me sabía la letra. Por ello, una parte del equipo me ovacionó y otra me abucheó, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos".

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

Su integración a la selección peruana

Aparte de su divertida anécdota, la ‘joya’ del Bayern dio detalles de su adaptación a la escuadra que encabeza Manuel Barreto. El mediocampista explicó cómo le afectó el viaje de Alemania a Perú y mostró su felicidad por reencontrarse con excompañeros de las categorías menores en la selección absoluta.

"Volé allí el domingo después de nuestro partido de la Regionalliga contra el Ansbach. El segundo día en Lima conocí personalmente al cuerpo técnico y a la plantilla y participé por primera vez en el entrenamiento. Al principio tenía las piernas pesadas por el jet lag, pero eso se me pasó rápidamente. El ambiente en el equipo era fantástico desde el primer momento. La mayoría se conocen de sus clubes, porque casi todos juegan en Sudamérica. Ya conocía a un montón de jugadores de las categorías inferiores y fue muy especial ver que ahora todos jugamos juntos en la selección absoluta", declaró.

Felipe Chávez es considerado de unos jóvenes valores de la selección peruana. - Crédito: FPF

La reacción de su familia a su debut

Por otro lado, Felipe Chávez comentó cómo vivió su debut ante Chile en el duelo amistoso por fecha FIFA. "Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces".

Su familia también estuvo pendiente a su estreno con la ‘bicolor’. "Uno de mis tres hermanos estaba allí, el resto de mi familia vio el partido por televisión en Alemania. Al día siguiente hablamos por teléfono. Están muy orgullosos de mí y se alegraron mucho por mí. Eso me hace sentir bien, porque son un gran apoyo en mi vida".

Finalmente, opinó sobre el revuelo que ha provocado su convocatoria en el Perú. “Por supuesto que me da confianza cuando se habla bien de mí o recibo ánimos. Eso me demuestra que voy por el buen camino y que me he ganado a pulso mi carrera hasta ahora en el Bayern. Sin embargo, no dejo que eso me presione. No soy una persona ruidosa y no saco los temas al exterior. En cambio, estoy muy centrado en mí mismo y no sigo la mayor parte de lo que se dice en los medios de comunicación”.