Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado de las semifinales por la Liga Femenina 2025

Las ‘celestes’ vencieron a Melgar en los cartos de final y clasificaron a las semifinales. Conoce todos los detalles del clásico por la definición del Torneo Clausura

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Universitario vs Sporting Cristal por semifinales de la Liga Femenina 2025

Se definieron las llaves de las semifinales del Torneo Clausura por la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes conoció a su rival en decisiva instancia rumbo al título, y disputará contra Sporting Cristal su clasificación a la siguiente etapa de la competición.

Las ‘celestes’ accedieron a la serie tras ganar por 3-1 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo por cuartos de final. Este duelo fue único y las rimeneses fueron locales debido a su ubicación en la tabla durante la fase regular según el reglamento.

Con goles de Danna Lambraño y doblete Karol Murcia, las ‘cerveceras’ se mantienen en competencia y se enfrentarán a las ‘leonas’ en busca de acceder a los ‘play offs’. A diferencia de los cuartos de final, esta etapa se definirá en cotejos de ida y vuelta.

Sporting Cristal le ganó a Melgar y clasificó a semifinales de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora de las semifinales por el Torneo Clausura 2025

El primer duelo entre las ‘leonas’ y las ‘celestes’ se jugará este domingo 19 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora de las semifinales por el Torneo Clausura 2025

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal

El choque será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD. También por la plataforma streaming de América TVGO, el cual es totalmente gratuito. Otra opción es Movistar Deportes por medio de sus señales de 3 y 703 en alta definición, asimismo por la plataforma de Movistar Play, es gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde el estadio Alberto Gallardo con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

Precios de entradas

Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus y los hinchas podrán asegurar sus asientos en el estadio Alberto Gallardo. Los precios van desde los S/. 5.00 soles para tribuna popular hasta S/. 25.00 soles para palco.

- Niños y adulto mayor: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 12.00 soles

- Occidente Butaca: S/. 15.00 soles

- Occidente VIP: S/. 20.00 soles

- Occidente VIP + Cochera: S/. 45.00 soles

- Palco Platino: S/. 25.00 soles

- Palco Platino + Cochera: S/. 50.00 soles

Precios de entradas para Universitario vs Sporting Cristal

La otra llave de semifinales: Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Las ‘blanquiazules’ también conocieron a su contrincante en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Carlos A. Mannucci será el próximo rival de Alianza Lima en la ronda eliminatoria tras vencer a UNSAAC por 2-0 en el estadio Mansiche de Trujillo. Maribel Portillo y Alessia Samllehi anotaron los goles que mantienen a las ‘carlistas’ en competencia.

El primer choque se llevará a cabo este domingo 19 de octubre en el recinto trujillano. La hora establecida será a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Mientras que la vuelta se realizará el próximo domingo 2 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva a la misma hora que el primer cotejo. Cabe destacar, que las de José Letelier se coronaron ganadoras del Apertura y si consiguen el trofeo del Clausura, serán campeonas de manera directa.

Programación confirmada de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci por semifinales de la Liga Femenina 2025

