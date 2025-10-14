Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Los partidos de hoy, martes 14 de octubre, forman parte de una fecha cargada de definiciones, en la que varias naciones aspiran a consolidar su lugar con miras a la Copa del Mundo 2026, mientras otras realizan pruebas tácticas con la mira puesta en el próximo año futbolístico.
Portugal, con el mítico Cristiano Ronaldo a la cabeza, continúa su esfuerzo en la búsqueda de un cupo para el próximo Mundial, será una de las selecciones que acaparen la atención cuando dispute su partido clasificatorio. También saldrá a la cancha España, con un plantel alterno, que se enfrenta a Bulgaria en un duelo importante para afianzarse en la tabla de su grupo.
Partido de Liga 1
- Melgar vs Alianza Universidad (18:00 horas / L1MAX / Fanatiz)
Partidos amistosos
- Japón vs Brasil (05:30 horas / SPORTV / O’Globo)
- Corea del Sur vs Paraguay (06:00 horas / TVN / Tigo Sports)
- Noruega vs Nueva Zelanda (11:00 horas / Disney +)
- Rusia vs Bolivia (12:00 horas / Fútbol Canal / Match TV)
- Albania vs Jordania (12:00 horas / Disney +)
- Puerto Rico vs Argentina (19:00 horas / TyC Sports / Telefé)
- Canadá vs Colombia (19:00 horas / RCN / GOL CARACOL / TSN)
- Estados Unidos vs Australia (20:00 horas / FOX Sports)
- Ecuador vs México (21:30 horas / ECDF / TUDN)
Partido de Categoría A
- Atlético Nacional vs Deportivo Cali (19:30 horas / RCN / Win Sports +)
Partidos de Eliminatorias UEFA
- Estonia vs Moldavia (11:00 horas / ESPN / Disney +)
- Portugal vs Hungría (13:45 horas / Disney +)
- Irlanda vs Armenia (13:45 horas / Disney +)
- Italia vs Israel (13:45 horas / ESPN / Disney +)
- España vs Bulgaria (13:45 horas / Zapping TV / Disney +)
- Letonia vs Inglaterra (13:45 horas / ESPN 2 / Disney +)
- Andorra vs Serbia (13:45 horas / Disney +)
- Turquía vs Georgia (13:45 horas / Disney +)
Partidos de Eliminatorias CAF
- Seychelles vs Gambia (08:00 horas / FIFA +)
- Argelia vs Uganda (11:00 horas / FIFA +)
- Somalia vs Mozambique (11:00 horas / FIFA +)
- Guinea vs Botsuana (11:00 horas / FIFA +)
- Nigeria vs Benín (11:00 horas / FIFA +)
- Sudáfrica vs Ruanda (11:00 horas / FIFA +)
- Senegal vs Mauritania (14:00 horas / FIFA +)
- Marruecos vs Congo (14:00 horas / FIFA +)
- Gabón vs Burundi (14:00 horas / FIFA +)
- Costa de Marfil vs Kenia (14:00 horas / FIFA +)
- República Democrática del Congo vs Sudán (14:00 horas / FIFA +)
Partidos de Eliminatorias CONCACAF
- Curazao vs Trinidad y Tobago (18:00 horas / ESPN / Canal +)
- Jamaica vs Bermudas (19:00 horas / Paramount + / Amazon Prime)
- Panamá vs Surinam (20:00 horas / RPC / TVN2)
- El Salvador vs Guatemala (21:00 horas / Canal 4 / Tigo Sports)