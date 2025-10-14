Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

El fuerte calendario futbolístico de este martes presenta una jornada clave en la carrera rumbo al próximo Mundial 2026 toda vez que algunas naciones realizan pruebas para el siguiente año

Los partidos de hoy, martes 14 de octubre, forman parte de una fecha cargada de definiciones, en la que varias naciones aspiran a consolidar su lugar con miras a la Copa del Mundo 2026, mientras otras realizan pruebas tácticas con la mira puesta en el próximo año futbolístico.

Portugal, con el mítico Cristiano Ronaldo a la cabeza, continúa su esfuerzo en la búsqueda de un cupo para el próximo Mundial, será una de las selecciones que acaparen la atención cuando dispute su partido clasificatorio. También saldrá a la cancha España, con un plantel alterno, que se enfrenta a Bulgaria en un duelo importante para afianzarse en la tabla de su grupo.

Partido de Liga 1

- Melgar vs Alianza Universidad (18:00 horas / L1MAX / Fanatiz)

Partidos amistosos

- Japón vs Brasil (05:30 horas / SPORTV / O’Globo)

- Corea del Sur vs Paraguay (06:00 horas / TVN / Tigo Sports)

- Noruega vs Nueva Zelanda (11:00 horas / Disney +)

- Rusia vs Bolivia (12:00 horas / Fútbol Canal / Match TV)

- Albania vs Jordania (12:00 horas / Disney +)

- Puerto Rico vs Argentina (19:00 horas / TyC Sports / Telefé)

- Canadá vs Colombia (19:00 horas / RCN / GOL CARACOL / TSN)

- Estados Unidos vs Australia (20:00 horas / FOX Sports)

- Ecuador vs México (21:30 horas / ECDF / TUDN)

Partido de Categoría A

- Atlético Nacional vs Deportivo Cali (19:30 horas / RCN / Win Sports +)

Partidos de Eliminatorias UEFA

- Estonia vs Moldavia (11:00 horas / ESPN / Disney +)

- Portugal vs Hungría (13:45 horas / Disney +)

- Irlanda vs Armenia (13:45 horas / Disney +)

- Italia vs Israel (13:45 horas / ESPN / Disney +)

- España vs Bulgaria (13:45 horas / Zapping TV / Disney +)

- Letonia vs Inglaterra (13:45 horas / ESPN 2 / Disney +)

- Andorra vs Serbia (13:45 horas / Disney +)

- Turquía vs Georgia (13:45 horas / Disney +)

Partidos de Eliminatorias CAF

- Seychelles vs Gambia (08:00 horas / FIFA +)

- Argelia vs Uganda (11:00 horas / FIFA +)

- Somalia vs Mozambique (11:00 horas / FIFA +)

- Guinea vs Botsuana (11:00 horas / FIFA +)

- Nigeria vs Benín (11:00 horas / FIFA +)

- Sudáfrica vs Ruanda (11:00 horas / FIFA +)

- Senegal vs Mauritania (14:00 horas / FIFA +)

- Marruecos vs Congo (14:00 horas / FIFA +)

- Gabón vs Burundi (14:00 horas / FIFA +)

- Costa de Marfil vs Kenia (14:00 horas / FIFA +)

- República Democrática del Congo vs Sudán (14:00 horas / FIFA +)

Partidos de Eliminatorias CONCACAF

- Curazao vs Trinidad y Tobago (18:00 horas / ESPN / Canal +)

- Jamaica vs Bermudas (19:00 horas / Paramount + / Amazon Prime)

- Panamá vs Surinam (20:00 horas / RPC / TVN2)

- El Salvador vs Guatemala (21:00 horas / Canal 4 / Tigo Sports)

