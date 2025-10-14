Perú Deportes

Paolo Guerrero brindó su apoyo a Néstor Gorosito en medio de rumores de renovación en Alianza Lima: “Hemos hecho un gran trabajo”

El veterano futbolista se ha mostrado de acuerdo con la continuidad de ‘Pipo’. Ha destacado su gestión como entrenador, sobre todo durante la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Néstor Gorosito cuenta con el apoyo de Paolo Guerrero en Alianza Lima. - Crédito: AFP

A pesar de que Néstor Gorosito es cuestionado en los alrededores de Matute por su irregular desempeño como entrenador de Alianza Lima en la actual temporada, las autoridades están de acuerdo en su continuidad por un año más así como cada uno de los futbolistas que integran el plantel.

Paolo Guerrero, el referente más veterano del equipo del pueblo, también quiere seguir trabajando al lado de ‘Pipo’. De hecho, ha sacado cara por él en un reciente encuentro con la prensa, en La Victoria, argumentando que realizó un papel más que correcto en su primera experiencia ubicado en la parcela técnica.

Néstor Gorosito siempre ha ponderado la experiencia de Paolo Guerrero. - Crédito: Alianza Lima

“Es un tema que no compete a los jugadores, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugar bien y darle alegría al hincha. Hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar", sostuvo Paolo Guerrero.

Ubicado en el plano deportivo, finalmente, el ‘Depredador’ se mostró listo y optimista de cara al enfrentamiento contra Sport Boys por el Torneo Clausura 2025: “Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los tres puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también”.

El delantero puso el descuento en Cusco. (Video: L1MAX)

Debate

Aunque el nombre de Néstor Gorosito cuenta con un enorme consenso en la directiva de Alianza Lima, todavía su continuidad no está totalmente asegurada. Hace falta la firma de contrato, que se basará en un análisis integral de su primera gestión en Matute.

Uno de los principales valedores para su permanencia es Franco Navarro. “Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso. Hemos recobrado lo que Alianza se merece, que compita de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente”, dijo.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima a finales del año pasado. - Crédito: Composición Infobae

Manteniendo esa línea, Franco Navarro Jr señaló que “no es posible que cada año se busque cambiar. La negociación con el técnico está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar".

De 60 años, Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima para suceder a Mariano Soso en el cargo de entrenador. A su arribo fue recibido en medio de dudas y ataques por su cuestionada trayectoria deportiva. No obstante, durante los primeros meses vivió de dulce a partir de un rendimiento sobresaliente en la Fase Previa de la Copa Libertadores. Poco tiempo después, entró en una dinámica de resultados adversos que pusieron en jaque su administración.

Pipo Gorosito ha quedado muy indignado por la forma "improvisada" de llevar a cabo el partido de Alianza Lima contra ADT, por el Apertura 2025. | VIDEO: Fútbol en América

