Reimond Manco arremetió contra dirigencia de Alianza Lima tras alejarse de la lucha por la Liga 1 2025: “Es un fracaso y no me voy a hacer el ciego”

El ‘Rei’ no dudó en elogiar a Universitario de Deportes, que quedó a tiro del tricampeonato nacional tras el reciente empate de Cusco FC. También criticó a los altos mandos ‘blanquiazules’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El 'Rei' elogió a Universitario de Deportes y criticó a los altos mandos del club 'blanquiazul' por el desenlace del campeonato peruano. (Video: A la Cama con el Rei)

Cusco FC empató en condición de local contra Comerciantes Unios por la fecha 14 del Torneo Clausura, y prácticamente, le dejó servido la consagración de este certamen al líder, Universitario de Deportes, debido a la diferencia de siete puntos. Además, Alianza Lima, clásico rival de la ‘U’, quedó relegado al sexto lugar y lejos de campeonar la Liga 1 2025. En ese sentido, Reimond Manco arremetió contra la directiva del club ‘blanquiazul’ por el desenlace de la competición local.

Creo que Universitario va a salir campeón antes de que finalice el Torneo Clausura. Nadie le ha regalado nada. Creo que los partidos que ha ganado lo has ganado bien, siendo superior, el más regular, es muy compacto. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la ‘U’ mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, más técnicos y con más experiencia, pero eso son, individualidades, y como equipo no funcionan”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

Según el exjugador, el principal atributo del cuadro ‘crema’ se encuentra en el funcionamiento de grupo. “Universitario tiene un equipo compacto, con figuras exfluyentes ‘entre comillas’ porque en la ‘U’ no gana gracias a un jugador, sino a su equipo que viene desde atrás hacia adelante. Y las cosas salen bien porque cuando se tiene un equipo fuerte, los futbolistas se acomodan rápido, caso Santamaría, Jesús Castillo, que son titulares”, señaló.

Universitario ha quedado a tiro
Universitario ha quedado a tiro para obtener el tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

Reimond Manco sobre sus críticas a directiva de Alianza Lima

Reimond Manco no dejó de lado su vínculo sentimental con Alianza Lima, pero fue categórico respecto a la gestión dirigencial y los resultados obtenidos en el campeonato local. “Con esta ventaja de la ‘U’, no da pie a reclamos. Salió Cabada a decir que Carrillo era un descarado porque los árbitros ayudaban a la ‘U’, y no amigo, no. Yo como hincha de Alianza Lima digo que las cosas no salieron bien, se dejó de lado el torneo local, es un fracaso y lo es”, apuntó.

La crítica del ‘Rei’ se dirigió precisamente hacia la cúpula de la institución ‘íntima’, a quienes responsabilizó por las decisiones deportivas tomadas en el año. “No vengas a decir que los árbitros, la FPF, porque la ‘U’ ganó sus partidos bien, y Alianza dejó ir puntos porque las cosas no salieron bien. Alianza hizo un plantel para pelear los dos frentes y se dedicó a pelear solo uno, el torneo local lo descuidó por completo”, declaró.

Fernando Cabada, dirigente ‘blanquiazul’, expresó su indignación por los fallos arbitrales en la Liga 1, asegurando que su equipo fue perjudicado varias veces. (Video: Radio Ovación)

Manco Albarracín insistió en la necesidad de afrontar los problemas desde una mirada autocrítica y dejó su perspectiva sobre los fichajes. “Los jugadores que Gorosito llevaría para jugar el torneo local no están dando la talla ni la dieron. No porque sea hincha de Alianza me voy a hacer el ciego porque quiero que mi equipo mejore y verlo campeón. Felicito a Universitario que pronto saldrá campeón pero eso no quiere dejar de decir que no quiera ver a Alianza campeón, y para que eso pase tengo que decir las cosas como son”.

¿Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima?

La situación del DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, ha sido eje de debate ante la posible falta de un título en la temporada, lo que llevó al gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, a aclarar el panorama respecto a la continuidad del entrenador. “En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, sostuvo ante la prensa.

El dirigente explicó también la postura institucional respecto a los procesos de trabajo, aunque dejó entrever que la firma no está asegurada. “Lo que buscamos es darle sostenibilidad a un proceso. No es posible que cada año se busque cambiar. La negociación con el técnico está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar”.

El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de las negociaciones con el DT argentino para extender su contrato. (Video: Entre Bolas)

